Altın piyasasında gözler küresel bankaların 2027 yılına ilişkin fiyat tahminlerine çevrildi. Son dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, doların güçlenmesi ve küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle sert dalgalanmalar yaşayan altın, yatırımcıların en çok takip ettiği araçlardan biri olmaya devam ediyor.

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Özellikle JPMorgan'ın 2027 sonu için ons altında 4 bin 600 dolarlık tahmini, Türkiye'deki altın fiyatlarına ilişkin yeni hesaplamaları gündeme taşıdı.

Peki, ons altının 4 bin 600 dolara yükselmesi durumunda gram altın kaç TL olacak? Çeyrek altın hangi seviyeyi görecek? Altın fiyatlarında kalıcı yükseliş ne zaman başlayabilir?

CNN Türk canlı yayınında bu soruları yanıtlayan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zekeriya Şahin, altının geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Şahin, küresel bankaların tahminlerinin kesin sonuç olarak görülmemesi gerektiğini vurgularken önümüzdeki dönemde yatırımcıların dikkat etmesi gereken seviyeleri ve tarihleri açıkladı.

GRAM ALTIN 2027'DE KAÇ TL OLACAK? UZMAN İSİM HESAPLADI

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JPMorgan'ın 2027 yılı sonunda ons altının 4 bin 600 dolar seviyesine ulaşabileceğine ilişkin tahmini, gram altının gelecekteki fiyatına yönelik beklentileri yeniden gündeme getirdi.

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CNN Türk canlı yayınında konuşan Dr. Zekeriya Şahin, Türkiye'deki altın fiyatlarının yalnızca uluslararası piyasalarda belirlenen ons altın değerine bağlı olmadığını söyledi.

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Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının hesaplanmasında dolar/TL kurunun da belirleyici olduğunu ifade eden Şahin, Türkiye'deki ekonomi politikalarının önemine dikkat çekti.

Şahin, "Türkiye'de altın fiyatını sadece Amerika'da işte veya altın piyasalarının belirlemesi, ons fiyatı üzerinden belirlemesi değil, Washington belirlemiyor. Ankara'nın da burada etkisi var" değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içindeki altın fiyatlarını belirleyen iki temel unsurun ons altın ve döviz kuru olduğunu belirten Şahin, olası fiyat seviyelerini örnek bir hesaplamayla anlattı.

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DOLAR 60 TL OLURSA GRAM ALTIN 8 BİN 800 TL'Yİ AŞABİLİR

Dr. Zekeriya Şahin, JPMorgan'ın 2027 yılı sonu için açıkladığı 4 bin 600 dolarlık ons altın tahminini, dolar kurunun 60 TL olması varsayımıyla değerlendirdi.

Bu iki koşulun birlikte gerçekleşmesi halinde gram altının yaklaşık 8 bin 850-8 bin 870 TL aralığına ulaşabileceğini belirtti.

Şahin'in hesaplamasına göre çeyrek altın fiyatı da aynı senaryoda 14 bin 240-14 bin 250 TL bandına çıkabilecek.

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Ancak uzman isim, söz konusu rakamların kesinleşmiş fiyat hedefleri olmadığını özellikle vurguladı.

Gram altının bu seviyelere ulaşabilmesi için hem ons altının 4 bin 600 dolara yükselmesi hem de dolar/TL kurunun hesaplamada kullanılan düzeyde olması gerekiyor.

Dolayısıyla ons altın tahmini gerçekleşse bile döviz kurunun farklı seviyelerde bulunması, gram ve çeyrek altın fiyatlarının da farklılaşmasına neden olabilecek.

JPMORGAN'IN ALTIN TAHMİNİNE DİKKAT ÇEKTİ: ASLINDA DÜŞÜRMÜŞLER

JPMorgan'ın 2027 yılına yönelik tahminlerini değerlendiren Şahin, bankanın önceki açıklamalarıyla son öngörüsü arasındaki farklılığa işaret etti.

Şahin'in canlı yayında aktardığı bilgilere göre banka, Şubat 2026'da 2026 yıl sonu için ons altında 6 bin 300 dolar, 2027 yıl sonu için ise 6 bin 600 dolar tahmininde bulunmuştu.

Haziran 2026'da yapılan değerlendirmede 2026 sonu beklentisi 6 bin dolara, 2027 sonu tahmini ise 6 bin 300 dolara çekilmişti.

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Kasım ayındaki son tahminde ise 2027 yılı için 4 bin 600 dolar seviyesi öne çıktı.

Bu nedenle Şahin, son açıklamanın önceki tahminlere göre bir yükseltme değil, aşağı yönlü revizyon anlamına geldiğine dikkat çekti.

Uzman isim, "Şimdi aslında tahmin yükseltmedi. Kendi tahminlerini de düşürmüş oldu" ifadelerini kullandı.

ALTINDA 2 BİN DOLARLIK TAHMİN FARKI! YATIRIMCILARA UYARI

Dr. Zekeriya Şahin, büyük yatırım bankalarının altına ilişkin tahminlerinin yatırımcı beklentilerini etkileyebileceğini söyledi.

JPMorgan'ın yıl içerisinde açıkladığı tahminlerin birbirinden önemli ölçüde farklılaşmasını değerlendiren Şahin, büyük finans kuruluşlarının piyasalardaki etkisine dikkat çekti.

Şahin, altının geleceğine ilişkin yapılan tahminlerin yalnızca fiyat beklentisi oluşturmakla kalmayabileceğini, yatırımcı davranışlarını da etkileyebileceğini savundu.

Bu noktada bankaların açıklamalarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Şahin, geçmiş tahminlerin de incelenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

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Uzman isim, 2020 yılında JPMorgan'ın ABD'de kıymetli metaller piyasasındaki işlemleri nedeniyle yaptırımla karşı karşıya kaldığını da hatırlatarak bankanın öngörülerinin sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

Ancak bu değerlendirmelerin, bankanın mevcut altın tahmininin manipülasyon amacıyla yapıldığının kanıtı anlamına gelmediğini belirtmek gerekiyor.

ALTINDA ÖNÜMÜZDEKİ 3 İLA 6 AYA DİKKAT!

Altın fiyatlarının kısa vadeli görünümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dr. Zekeriya Şahin, yatırımcıları dalgalı bir dönemin bekleyebileceğini söyledi.

Özellikle ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı beklentileri ve küresel ekonomik gelişmelerin altının yönünü belirlemeye devam edeceğini vurguladı.

Şahin, önümüzdeki 3 ila 6 aylık dönemde altının güçlü ve kesintisiz bir yükseliş sürecine girmesini beklemediğini ifade etti.

Bu süreçte doların güçlü seyri, ABD tahvil getirilerinin yüksek kalması ve teknoloji sektörüne yönelen yatırımların altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.

Uzman isim, kalıcı yükseliş için takip ettiği seviyeyi de açıkladı.

ONS ALTINDA 3 BİN 750-3 BİN 800 DOLAR SINIRI! BU SEVİYE NEDEN ÖNEMLİ?

Dr. Zekeriya Şahin, ons altının kalıcı bir yükselişe geçebilmesi için 3 bin 750-3 bin 800 dolar bandının önem taşıdığını belirtti.

Kendi teknik analizlerine göre söz konusu bölgenin yukarı yönlü aşılması gerektiğini söyleyen Şahin, aksi halde altın fiyatlarındaki dalgalanmaların sürebileceğini ifade etti.

Uzman isim, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki üç ile altı ay süreci dalgalı bir süreçtir."

Şahin, ons altının 3 bin 750-3 bin 800 dolar bölgesini yukarı yönlü kırmadan kalıcı bir yükseliş beklemediğini söyledi.

Bu nedenle yatırımcıların yalnızca uzun vadeli fiyat tahminlerine odaklanmak yerine kısa vadede oluşabilecek riskleri de dikkate alması gerektiğini vurguladı.

FED'İN 9 ARALIK KARARINA DİKKAT! ALTIN FİYATLARI ETKİLENEBİLİR

Altın piyasasında önümüzdeki dönemin en önemli gelişmelerinden biri, ABD Merkez Bankası'nın aralık ayındaki faiz kararı olacak.

Dr. Zekeriya Şahin, 9 Aralık tarihine dikkat çekerek Fed'in faiz artırımına yönelik beklentilerin piyasalar tarafından büyük ölçüde fiyatlandığını söyledi.

Ancak Şahin'e göre asıl önemli risk, faiz artırımlarının 2027 yılının ocak ayında da devam etmesi ihtimali.

Fed'in para politikasında sıkılaşmayı sürdürmesi, altın açısından olumsuz bir ortam oluşturabilir.

Çünkü faiz oranlarının yükselmesi, tahvil gibi getiri sağlayan yatırım araçlarının cazibesini artırırken faiz getirisi bulunmayan altının alternatif maliyetini yükseltebiliyor.

Bu durum yatırımcıların altına yönelmesini sınırlayabiliyor.

ASIL RİSK OCAK 2027'DE Mİ? UZMAN İSİM TARİH VERDİ

Canlı yayında altının kısa vadeli geleceğine ilişkin konuşan Şahin, özellikle Ocak 2027 döneminin önem taşıdığını vurguladı.

Aralık ayında yapılması beklenen faiz artırımının ardından Fed'in ocak ayında da benzer bir adım atmasının altın fiyatlarını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Şahin, bu nedenle önümüzdeki aylarda altın fiyatlarında sert yön değişiklikleri yaşanabileceği görüşünü paylaştı.

Doların güçlü kalması ve ABD tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde seyretmesi halinde altındaki yükselişlerin sınırlı kalabileceğini ifade etti.

Uzman isim, küresel ekonomideki belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle altın piyasasında kısa vadede daha temkinli olunması gerektiğini dile getirdi.

ABD'DEN GELECEK İSTİHDAM VERİLERİ ALTINI NASIL ETKİLEYECEK?

Dr. Zekeriya Şahin'in dikkat çektiği bir diğer konu ise ABD'de açıklanacak istihdam verileri oldu.

ABD ekonomisinin gücünü ortaya koyan istihdam rakamlarının, Fed'in gelecekte atacağı adımlar açısından önem taşıdığını belirtti.

Şahin'e göre beklentilerden güçlü gelecek istihdam verileri, ABD ekonomisindeki canlılığın devam ettiğine işaret edebilir.

Bu durum Fed'in sıkı para politikasını sürdürmesine yönelik beklentileri destekleyebilir.

Doların güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerinin yüksek kalması ise altın fiyatları üzerinde baskı yaratabilir.

Buna karşılık ekonomik faaliyetlerde yavaşlamaya işaret eden veriler, faiz beklentilerini değiştirerek değerli metal piyasasında farklı bir fiyatlamaya neden olabilir.

Şahin, bu nedenle önümüzdeki dönemde açıklanacak ekonomik verilerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

YAPAY ZEKÂ VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ALTINI ETKİLİYOR

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelerin yalnızca merkez bankalarının faiz kararlarıyla sınırlı olmadığını belirten Şahin, küresel sermaye hareketlerinin de önemine dikkat çekti.

Özellikle yapay zekâ ve teknoloji şirketlerine yönelen yatırımların, yatırımcıların portföy tercihlerinde etkili olduğunu söyledi.

Teknoloji sektörüne güçlü sermaye girişlerinin yaşandığı dönemlerde farklı varlık sınıflarına yönelik talebin değişebileceğini belirten Şahin, bu durumun altın fiyatlarına da yansıyabileceğini ifade etti.

Ayrıca merkez bankalarının altın alımlarını yavaşlatması ihtimalinin de fiyatlar açısından takip edilmesi gereken risklerden biri olduğunu söyledi.

Uzman isim, bütün bu gelişmelerin altın piyasasında önümüzdeki aylarda dalgalanmanın devam etmesine neden olabileceği görüşünü paylaştı.

2027'NİN İKİNCİ YARISINDA ALTIN YENİDEN YÜKSELEBİLİR Mİ?

Dr. Zekeriya Şahin, altının 2027 yılına ilişkin görünümünü değerlendirirken yılın ilk ve ikinci yarısı arasında ayrım yapılması gerektiğini söyledi.

Uzman isme göre 2027'nin ilk aylarında faiz politikaları ve küresel riskler nedeniyle dalgalı seyir devam edebilir.

Ancak yılın ikinci yarısında ekonomik koşulların dengelenmesi halinde altında kademeli yükselişler görülebilir.

Özellikle enerji arzına ilişkin risklerin azalması, petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin hafiflemesi ve jeopolitik belirsizliklerin gerilemesi, altın piyasasının görünümünü değiştirebilir.

Şahin, bu koşulların oluşması halinde JPMorgan'ın 4 bin 600 dolarlık ons altın tahmininin gerçekleşme ihtimalinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Ancak küresel risklerin devam etmesi durumunda bu senaryonun farklılaşabileceğini de vurguladı.

ALTIN YATIRIMCILARINA KRİTİK UYARI: TAHMİNLER GARANTİ DEĞİL

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Dr. Zekeriya Şahin, yatırımcıların büyük finans kuruluşlarından gelen altın tahminlerini dikkatle değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle JPMorgan gibi uluslararası bankaların açıkladığı fiyat hedeflerinin kesin sonuç olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Şahin, geçmişte açıklanan tahminlerin daha sonra önemli ölçüde değiştirilebildiğini hatırlatarak yatırımcıların yalnızca tek bir bankanın öngörüsüne dayanarak karar vermemesi gerektiğine dikkat çekti.

Küresel faiz politikaları, doların seyri, jeopolitik gelişmeler ve Türkiye'deki döviz kuru gibi birçok unsurun gram altının gelecekteki fiyatını değiştirebileceğini belirtti.

GRAM ALTIN 8 BİN 800 TL'Yİ GEÇER Mİ? GÖZLER 2027'DE

JPMorgan'ın 2027 yılı için ons altında 4 bin 600 dolar beklentisi, Türkiye'deki gram altın fiyatlarının geleceğine ilişkin dikkat çekici bir senaryoyu gündeme getirdi.

Dr. Zekeriya Şahin'in dolar kurunu 60 TL kabul ederek yaptığı hesaplamaya göre, bu tahminin gerçekleşmesi durumunda gram altın yaklaşık 8 bin 850-8 bin 870 TL seviyelerine ulaşabilir.

Çeyrek altının ise aynı koşullarda 14 bin 240-14 bin 250 TL aralığında fiyatlanabileceği değerlendiriliyor.

Ancak bu rakamlar kesinleşmiş fiyatlar veya garanti edilmiş yatırım getirileri değil, varsayımlara dayanan hesaplamalar olarak öne çıkıyor.

Şahin, özellikle önümüzdeki 3 ila 6 aylık süreçte altın fiyatlarının dalgalı seyredeceğini düşündüğünü belirterek 3 bin 750-3 bin 800 dolar bölgesinin önemini vurguladı.