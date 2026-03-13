İşte altın fiyatlarında son durum

Ons altın, ABD dolarının güçlenmesine rağmen bir miktar toparlandı. Bir süredir 5.000-5.200 dolar bandında hareket eden ons altın şu sıralarda 5.096 dolardan işlem görüyor.

Haberin Devamı

Yaşanan bu toparlanmaya karşın ons altın hala geçtiğimiz cuma kapanışının yaklaşık %1 altında.

Yurt içinde ise gram altın fiyatı dün 7.363 TL seviyelerinden 7.168 TL’ye kadar geriledikten sonra bugün bir miktar toparlanma gösteriyor. Altının gram fiyatı 7.241 TL’den işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 7.192 TL, en yüksek ise 7.286 TL seviyeleri test edildi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

‘YÜKSEK PETROL FİYATLARI ALTINI ETKİLEDİ’

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yüksek petrol fiyatlarının sürdüğü bir ortamda Fed’in faiz indirebilme kapasitesine ilişkin belirsizliklerin, altının güvenli liman olarak tercih edilmesini etkilediğini belirtti.

FED’İN FAİZİ SABİT TUTMASI BEKLENİYOR

Yatırımcılar Fed’in 18 Mart’ta sona erecek iki günlük toplantısında faizleri mevcut yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmasını bekliyor.