Altın yatırımcılarına dev bankadan güzel haber! 2026 sonu için tahminlerini değiştirdi

JP Morgan Global Research tarafından hazırlanan son emtia raporunda, altının 2026 yılının son çeyreğinde ons başına ortalama 6.000 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüldü. Daha önceki tahminlerini güncelleyen kurum, özellikle Çin Merkez Bankası öncülüğünde devam eden stratejik rezerv alımlarının fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğuna dikkat çekti.

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Raporda, altın piyasasında kısa vadeli dalgalanmalar yaşansa da orta ve uzun vadeli görünümün güçlü kalmaya devam ettiği vurgulandı. JP Morgan analistleri, mevcut piyasa fiyatlamalarının söz konusu beklentiyi tam olarak yansıtmadığını belirterek 2027 yılının sonunda ons altının 6.300 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini ifade etti.

ALTINDA GÖZLER 6.000 DOLAR SEVİYESİNDE

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Yılın ilk döneminde güçlü bir yükseliş kaydeden spot altın, mart ayında ivme kaybederek daha sınırlı bir bantta hareket etmeye başladı. Son dönemde ons fiyatı 4.170 dolar seviyesine kadar gerileyerek yıl içi dip bölgelerden birini test etti. Buna rağmen JP Morgan, bu geri çekilmenin ana trendi bozmadığı görüşünde.

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Kurumun değerlendirmesine göre altın fiyatları üzerinde belirleyici olan ana unsurlar hâlâ geçerliliğini koruyor. Küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası, enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme adımları altın için destekleyici başlıklar arasında yer alıyor.

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Analistler, yatırımcıların kısa vadede daha temkinli hareket ettiğini ancak büyük resimde altına yönelik güvenli liman talebinin güçlü kalmayı sürdürdüğünü belirtti.

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TEKNİK GÖRÜNÜMDE SIKIŞMA DİKKAT ÇEKİYOR

JP Morgan Temel ve Kıymetli Metaller Başkanı Greg Shearer, altın piyasasında yatırımcı heyecanının şu aşamada sınırlı olduğunu söyledi. Shearer’a göre fiyatlar teknik olarak dar bir alanda sıkışmış durumda.

Altın fiyatlarının 4.340 dolar civarında bulunan 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalması olumlu bir sinyal olarak görülüyor. Ancak fiyatların 4.730 dolar seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamanın altında kalması, yukarı yönlü hareketin şimdilik sınırlı kaldığını gösteriyor.

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Bu tablo, piyasada net bir yön arayışının sürdüğüne işaret ediyor. Altının yeniden güçlü bir ivme kazanabilmesi için teknik direnç seviyelerinin aşılması ve yatırımcı ilgisinin tekrar artması gerekiyor.

FED BELİRSİZLİĞİ ALTIN PİYASASINI ETKİLİYOR

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin beklentiler de altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyonist baskıların yeniden güçlenmesi halinde Fed’in faiz artırımı seçeneğini masada tutabileceği düşünülüyor.

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Bu beklenti, faiz getirisi olmayan altın üzerinde kısa vadede baskı oluşturabiliyor. JP Morgan’a göre kurumsal yatırımcılar şu anda faiz görünümüne daha fazla odaklanmış durumda. Bu nedenle altın piyasasındaki güçlü uzun vadeli hikâye, kısa vadede yatırımcıların öncelikli gündemi olmaktan uzaklaşmış görünüyor.

Ancak kurum, bu durumun kalıcı olmayabileceği görüşünde. Enflasyon, jeopolitik ayrışma, mali baskılar ve merkez bankalarının rezerv stratejileri altının önümüzdeki dönemde yeniden ön plana çıkmasına neden olabilir.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ GÜÇLÜ KALIYOR

JP Morgan raporunda, son yıllarda altın fiyatlarını destekleyen temel dinamiklerin büyük ölçüde devam ettiği belirtildi. Özellikle yüksek enflasyon riski, tüketicilerin alım gücündeki zayıflama, ABD’de artan mali baskılar ve küresel jeopolitik ayrışma güvenli liman arayışını canlı tutuyor.

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Altın, belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar için geleneksel bir korunma aracı olarak öne çıkıyor. Bu nedenle küresel risklerin yüksek seyrettiği bir ortamda altına yönelik talebin tamamen zayıflaması beklenmiyor.

JP Morgan’a göre piyasanın yönü, önümüzdeki dönemde iki ana başlığa bağlı olacak. Bunlardan ilki jeopolitik gerilimlerin diplomatik yollarla çözülüp çözülmeyeceği, ikincisi ise Fed’in para politikasında nasıl bir yol izleyeceği.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI KRİTİK ROL OYNUYOR

Altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisinin en önemli dayanaklarından biri merkez bankalarının alımları oldu. Son yıllarda birçok ülke rezervlerinde dolara bağımlılığı azaltmak ve varlıklarını çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarını artırdı.

Resmi veriler, küresel merkez bankalarının 2026 yılının ilk çeyreğinde 129 ton altın sattığını ve yalnızca 16 ton net alım bildirdiğini gösterdi. Ancak JP Morgan analistlerine göre resmi veriler piyasadaki gerçek tabloyu tam olarak yansıtmıyor olabilir.

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Kurum, alternatif veri setlerinin merkez bankaları kaynaklı talebin çok daha güçlü olduğuna işaret ettiğini belirtti. Dünya Altın Konseyi tahminleri, tezgah üstü piyasa hareketleri ve İsviçre rafineri akışları dikkate alındığında, ilk çeyrekte kurumsal altın alımlarının 244 tona ulaştığı hesaplandı.

Bu rakam, bir önceki çeyrekte kaydedilen 208 tonluk seviyenin üzerinde bulunuyor. Söz konusu artış, altına yönelik talebin zayıflamadığını, aksine merkez bankaları tarafında organik bir büyüme gösterdiğini ortaya koyuyor.

ÇİN MERKEZ BANKASI ETKİSİ ÖNE ÇIKIYOR

JP Morgan’ın raporunda Çin Merkez Bankası’nın rezerv stratejisi özellikle vurgulandı. Çin’in son yıllarda altın rezervlerini artırma eğilimi, küresel piyasalarda yakından takip ediliyor.

Analistlere göre Çin öncülüğündeki stratejik alımlar, altın fiyatlarında uzun vadeli destek unsuru olmaya devam edebilir. Bu eğilim yalnızca Çin ile sınırlı kalmayabilir. Gelişmekte olan ülkelerin rezervlerinde daha fazla altına yer verme isteği, küresel talebi canlı tutan ana faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Merkez bankalarının bu yaklaşımı, altını yalnızca yatırımcıların değil, devletlerin de stratejik güvence aracı olarak görmeye devam ettiğini gösteriyor.

ALTINDA YENİ REKOR SENARYOSU MASADA

JP Morgan’ın 2026 yıl sonu için ons altında 6.000 dolar beklentisi, piyasa tahminleri içinde oldukça iddialı bir seviyeye işaret ediyor. Kuruma göre bu hedefin gerçekleşebilmesi için merkez bankası talebinin güçlü kalması, jeopolitik risklerin sürmesi ve yatırımcıların yeniden altına yönelmesi gerekiyor.

Kısa vadede fiyatlar teknik sıkışma içinde kalsa da uzun vadeli tablo daha pozitif okunuyor. Özellikle rezerv alımları, güvenli liman talebi ve küresel belirsizlikler altın için yukarı yönlü potansiyeli destekliyor.

JP Morgan, yatırımcı ilgisinin yeniden güçlenmesi halinde altının mevcut seviyelerin çok üzerinde fiyatlanabileceğini ve 2026’nın son çeyreğinde yeni rekorların görülebileceğini öngörüyor.