Altın yatırımcısı dikkat! Prof. Dr. Murat Ferman yeni haftayı işaret edip uyardı

HABER MERKEZİ- Orta Doğu’da yükselen tansiyon ve ABD basınında yer alan 'İran’a olası saldırı' iddiaları piyasaları yeniden hareketlendirdi. Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ferman, CNN Türk canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde özellikle altın ve dolar piyasalarına ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik olası askeri hamlesine ilişkin iddiaların yatırımcı psikolojisini doğrudan etkilediğini belirten Ferman, özellikle petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin piyasalar üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti. İşte hem küçük yatırımcı, borcu olanlar, bir gram altın alacaklar hem de yatırımını nereye yapması gerektiğini düşünenler için yol haritası.

ALTIN FİYATI YENİ HAFTAYA NASIL BAŞLAYACAK?

CNN Türk canlı yayınında altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Murat Ferman, kısa vadede dalgalanma yaşansa da altındaki ana yönün değişmediğini söyledi.

Haberin Devamı

"Körfez Savaşı döneminde de piyasalar her hafta sonu adeta hop oturup hop kalkıyordu. Beklentiler farklı yönlere savruluyordu. Ama şunu da unutmayalım; piyasalarda belirsizlik ikliminin yoğun olduğu dönemlerde manipülatif eğilimler ve operasyonlar önem kazanıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde, dünya piyasalarında belirli açıklamalar veya gelişmeler öncesinde finansal mantıkla açıklanamayacak birtakım yönlendirmeler yaşanabiliyor."

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Ons altının yeni haftada kritik seviyelerde tutunmaya çalışacağını belirten Ferman, gram altının ise Türkiye’de yüksek seviyelerini koruduğunu ifade etti. Özellikle jeopolitik risklerin devam etmesi halinde altına olan talebin yeniden hız kazanabileceğini dile getiren Ferman, şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

“Bu hafta dünyada dolar fiyatları ve Amerikan borçlanma tahvillerinde rekor yükseliş yaşandı. Özellikle 30 yıllık Amerikan tahvillerinde faiz yüzde 5’in üzerine çıktı. Fed’in de yıl sonuna kadar faiz indirmeyeceği öngörülüyor. Bu ne anlama geliyor? Altın üzerinde baskı artıyor.

Haberin Devamı

Öte yandan petrol fiyatlarının yükselmesi de altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Amerikan petrolü yeniden 105 doların üzerini test etti. Hafta açılırken ons altın 4.500 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışacak.

Türkiye’de ise gram altının 7 bin lira seviyelerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Gümüşte ve altında bir miktar gerileme var. Özellikle gümüşün ilk çıkış hızı kesildi. Şu anda haftanın ortasına kadar altında güçlü bir yukarı yönlü hareket beklenmiyor. Ancak bazı yeni öngörüler, yıl sonu ons fiyatının 8 bin dolara ulaşabileceğini ifade ediyor. Dolayısıyla altında ana yön değişmedi; yön hâlâ yukarı.

Haberin Devamı

ALTINDA YÖN YUKARI

Türkiye’ye gelirsek. 14’ündeki Enflasyon Raporu sonrasında Merkez Bankası hedef ve tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bu da yıl sonu enflasyon beklentilerinin yeniden yükselmesine neden oldu. Dolayısıyla vatandaşın altına olan ilgisi için yeni destekleyici unsurlar ortaya çıktı. En azından altının önünü kesecek bir gelişme görmedik.

Dünyada merkez bankaları yeniden altın alıyor. Hindistan’da altın ve gümüşe yönelik bazı sınırlamalar getirildi ancak bunun örneklerini daha önce de görmüştük. Türkiye’de de bayram öncesinde vatandaşın nakit ihtiyacı öne çıkıyor. Uzun tatil ve kurban vecibesini yerine getirme ihtiyacı nedeniyle altın tarafında satış eğilimi artabilir. Bayram öncesinde 7 bin lirayı gören altın, yaz aylarında yeniden yukarı yönlü hareket edebilir. Dolarda yön yukarıdır."

Haberin Devamı

PETROL YÜKSELDİ, PİYASADA TANSİYON ARTTI

Ferman, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin ve Fed’in faiz indirimi konusunda frene basmasının da altın üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Buna rağmen küresel risklerin yatırımcıları yeniden güvenli liman arayışına yönelttiğini belirten Ferman, petrol fiyatlarındaki yükselişin de piyasalardaki stresi artırdığını kaydetti.

Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade eden Ferman, İran’ın hareket alanının daraldığına yönelik uluslararası değerlendirmelerin dikkat çektiğini söyledi.

BAYRAM ÖNCESİ KRİTİK UYARI: NAKİT İHTİYACI SATIŞ GETİREBİLİR

Türkiye piyasalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Murat Ferman, yaklaşan bayram öncesinde vatandaşların nakit ihtiyacı nedeniyle altın bozdurma eğiliminin artabileceğini söyledi. Uzun tatil süreci ve kurban harcamalarının piyasadaki para hareketini değiştirebileceğini belirten Ferman, buna rağmen yaz aylarında altında yeniden yukarı yönlü hareketlerin görülebileceğini ifade etti.

Haberin Devamı

GÜMÜŞ İÇİN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Gümüş piyasasına da değinen Ferman, sert hareketlerin devam edebileceği uyarısında bulundu. Geçmiş dönemlerde yaşanan ani yükseliş ve sert düşüşleri hatırlatan Ferman, yatırımcıların özellikle gümüş tarafında temkinli olması gerektiğini söyledi.

"Geçtiğimiz hafta gümüşün yeniden hareketlilik kazanması da dikkat çekiciydi. Bu hareketlilik birdenbire ve yüksek montanlı şekilde ortaya çıktı. Hatırlarsanız gümüş, altının o yukarı yönlü “çılgın rallisi” sırasında altına eşlik etmişti. Atletizmde sporcuları motive etmek ve rekora taşımak için “tavşan koşucu” denilen yardımcı koşucular olur. Tempoyu önden belirlerler. Teşbihte hata olmaz; gümüş de altının o yüksek tempolu koşusunda ona eşlik etmişti. Fakat daha sonra bu yükselişin altı boşaltılınca, gümüş altından daha sert düştü. Yani hep söylediğimiz gibi, gümüşe boşuna 'şeytanın metali' denmiyor. 1980’lerde de çılgın bir yükselişin ardından çok sert bir çöküş yaşanmıştı."

BORSA VE MEVDUAT

Prof. Dr. Murat Ferman, borsa yatırımcılarına da dikkatli olunması çağrısı yaptı. Özellikle temerrüt ödemeleri ve piyasa dalgalanmalarının yakından izlenmesi gerektiğini belirten Ferman, uzun tatil sürecinde TL mevduatın güvenli liman olarak öne çıkabileceğini ifade etti.