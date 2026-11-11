Altın yatırımcısına dev bankadan sürpriz! Yükseliş için 3 şart

HABER MERKEZİ Küresel piyasalarda altın fiyatlarının yönü konusunda belirsizlik sürerken uluslararası bankalardan yeni değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Londra merkezli Standard Chartered, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından altın piyasasında yaşanan satış baskısını mercek altına aldı.

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Enflasyon verilerinin ardından ons altında görülen sert geri çekilmeye rağmen fiyatların 4 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmasını olumlu değerlendiren banka, uzun vadeli görünümde altına yönelik iyimserliğini korudu. Ancak mevcut ekonomik koşullar ve para politikalarındaki belirsizlik nedeniyle fiyat hedeflerinde değişikliğe gitti.

STANDARD CHARTERED ALTIN TAHMİNİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Standard Chartered, ons altın için daha önce açıkladığı fiyat beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Banka, üç aylık ons altın tahminini 4 bin 350 dolara, 12 aylık fiyat hedefini ise 4 bin 700 dolara indirdi.

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Bu değişiklik, bankanın altına yönelik uzun vadeli olumlu beklentisinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Aksine, altının mevcut seviyelerden yeniden yükseliş potansiyeli taşıdığı değerlendirilirken kısa vadeli ekonomik risklerin fiyatlamalar üzerindeki etkisine dikkat çekiliyor.

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Özellikle ABD'deki enflasyon görünümü, Fed'in faiz politikası ve doların uluslararası piyasalardaki gücü, altının önümüzdeki dönemde izleyeceği seyir açısından belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor.

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FED'İN FAİZ KARARI ALTINDA BASKI OLUŞTURUYOR

Altın fiyatları üzerinde etkili olan en önemli gelişmelerden biri de ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası beklentileri. Standard Chartered, Fed'in aralık ayında ve 2027 yılının ilk yarısında faiz artırabileceğini öngörüyor.

Bankanın tahminlerine göre politika faizinin gelecek yıl yüzde 4,25-4,50 aralığında zirve yapması bekleniyor. Faizlerin 2027'nin ikinci yarısında ise yeniden düşüş sürecine girebileceği değerlendiriliyor.

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Faiz oranlarının yüksek seyretmesi, yatırımcıların faiz getirisi sağlayan varlıklara yönelmesini teşvik ederken altının cazibesini azaltabiliyor. Çünkü altın, faiz getirisi sunmayan bir yatırım aracı olması nedeniyle yüksek faiz ortamında baskıyla karşılaşabiliyor.

Bunun yanında doların güç kazanması da uluslararası piyasalarda dolar üzerinden işlem gören altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale gelmesine yol açabiliyor.

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DOLARIN SEYRİ VE MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI ÖNEMLİ

Standard Chartered'ın uzun vadeli altın beklentisini destekleyen unsurların başında doların zayıflama ihtimali ve merkez bankalarının altın talebi geliyor.

Özellikle gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarını sürdürmesi, piyasadaki talebi destekleyebilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

Doların değer kaybetmesi durumunda da altının uluslararası piyasalardaki cazibesinin artabileceği değerlendiriliyor. Bu iki gelişmenin aynı dönemde etkili olması, ons altında yeni bir yükseliş hareketinin önünü açabilecek faktörler arasında bulunuyor.

Buna karşılık doların güçlü kalması ve faiz beklentilerinin yukarı yönlü şekillenmesi, altın fiyatlarının yükselişini zorlaştırabilir.

ALTINDA 3 BİN 886 DOLAR UYARISI!

Bankanın daha önceki değerlendirmelerinde altın fiyatları için kritik destek seviyelerine de dikkat çekilmişti. Standard Chartered, ekim ayının sonunda yayımladığı analizinde ons altında kısa vadeli düşüş risklerinin devam edebileceği uyarısında bulunmuştu.

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Bu değerlendirmeye göre ons altının 4 bin dolar seviyesinin altına gerilemesi halinde 3 bin 886 dolar civarındaki destek bölgesi yakından izlenecek.

Söz konusu seviyenin de aşağı yönlü kırılması durumunda satış baskısının derinleşebileceği ve altın fiyatlarında daha sert geri çekilmelerin yaşanabileceği belirtilmişti.

Dolayısıyla 4 bin dolar seviyesi, yalnızca psikolojik açıdan değil, piyasanın kısa vadeli yönü bakımından da önem taşıyor.

PETROL FİYATLARI ALTININ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREBİLİR

Standard Chartered'ın değerlendirmesinde petrol fiyatları ve küresel enflasyon arasındaki ilişki de öne çıkıyor. İran savaşıyla birlikte yükselen petrol fiyatlarının dünya genelinde enflasyon endişelerini artırdığına dikkat çekiliyor. Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyon üzerinde yeni baskılar oluşturması, merkez bankalarının faiz indirimlerini ertelemesine veya faiz artırımlarına yönelmesine neden olabiliyor.

Bu ihtimal ise altın piyasasında iki farklı etki yaratabiliyor. Enflasyon endişeleri güvenli liman talebini artırabilirken faizlerin yüksek kalacağı beklentisi altın üzerinde baskı oluşturabiliyor.

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Bu nedenle petrol fiyatlarının hangi yönde hareket edeceği, önümüzdeki dönemde altının fiyatlaması açısından kritik önem taşıyor.

ALTINDA YENİ YÜKSELİŞ İÇİN 3 ŞART

Standard Chartered'ın değerlendirmeleri doğrultusunda ons altında yeni ve güçlü bir yükseliş hareketinin oluşabilmesi için üç temel gelişme öne çıkıyor:

1. Doların zayıflaması: Doların uluslararası piyasalarda değer kaybetmesi, altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale gelmesini sağlayabilir.

2. Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi: Özellikle gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezervlerini altınla çeşitlendirmeye devam etmesi, uzun vadeli talebi destekleyebilir.

3. Faiz ve enflasyon beklentilerinin değişmesi: Petrol fiyatlarının gerilemesiyle enflasyon baskısının hafiflemesi ve Fed'in faiz politikasında gevşemeye yönelmesi, altın fiyatlarının yeniden yükseliş ivmesi kazanmasına yardımcı olabilir.

GÖZLER FED'İN ARALIK AYI KARARINDA

Altın piyasasında önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddelerinden biri Fed'in aralık ayındaki faiz kararı olacak. ABD'den gelecek yeni enflasyon verileri, petrol fiyatlarındaki değişim ve dolar endeksinin hareketi yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Standard Chartered'ın son değerlendirmesi, altının uzun vadeli yükseliş potansiyelini koruduğuna ancak kısa vadede önemli sınavlardan geçeceğine işaret ediyor.

Ons altının 4 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı merak edilirken yatırımcılar, bankanın 4 bin 700 dolarlık 12 aylık fiyat hedefine ulaşılmasını sağlayabilecek gelişmelere odaklanmış durumda.