Altın yatırımcısına güzel haber: Kritik eşik aşıldı! Piyasalarda tansiyon yükseldi

Değerli metallerdeki yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Gümüş yüzde 4’ü aşan kazançla 7 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken platin ve paladyum fiyatlarında da yukarı yönlü hareketler görüldü. Gram altın ise 6500 TL seviyesine dayandı.

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DİPLOMASİ BEKLENTİSİ PİYASALARIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında geçici bir uzlaşmaya varılabileceğine yönelik haberlerle üst üste üçüncü işlem gününde yükseldi.

Piyasalardaki hareketliliğin merkezinde, küresel petrol ve doğal gaz taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı bulunuyor. Bölgede deniz trafiğinin normale dönmesini sağlayacak geçici bir anlaşma ihtimali, enerji fiyatlarının düşebileceği beklentisini güçlendirdi.

Enerji maliyetlerinin gerileme ihtimali, küresel enflasyon üzerindeki baskının azalabileceği yönündeki umutları da artırdı. Bu gelişme, ABD Merkez Bankası’nın yeni bir faiz artırımına gitme olasılığının zayıfladığı şeklinde yorumlandı. Faiz beklentilerindeki değişim ise yatırımcıların yeniden değerli metallere yönelmesine neden oldu.

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HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN KRİTİK TASLAK

Katar yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin normale dönmesine yardımcı olacak bir anlaşma taslağının hazırlandığını açıkladı.

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Axios’un haberine göre Washington, Tahran ve Umman arasında sürdürülen görüşmelerde taraflar anlaşmaya oldukça yaklaştı. ABD yönetiminin de süreçle ilgili resmi açıklamayı Çarşamba günü ilerleyen saatlerde yapmayı planladığı belirtildi.

Bu haberlerin piyasalara yansıması hızlı oldu. Bölgedeki çatışmaların sona erebileceği ve enerji sevkiyatının yeniden güvenli hale gelebileceği beklentisi, yatırımcıların risk algısını değiştirdi.

ONS ALTIN 4 BİN 200 DOLARI GÖRDÜ

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Gün içinde alımların güçlenmesiyle ons altın yüzde 3'ten fazla yükselerek 4 bin 200 dolar seviyesine çıktı. Böylece altın, son haftalarda yakından takip edilen 4 bin dolar eşiğinin üzerindeki konumunu daha da sağlamlaştırdı.

Uzmanlara göre 4 bin dolar seviyesi, altının kısa vadeli yönü açısından kritik bir psikolojik eşik olarak değerlendiriliyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde alımların hızlanabileceği, olası geri çekilmelerde ise bu bölgenin önemli bir destek noktası olarak çalışabileceği belirtiliyor.

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Altındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini ise ABD-İran görüşmelerinden gelecek resmi açıklamalar, enerji fiyatları ve ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin mesajlar belirleyecek.

GÜMÜŞTE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Altındaki hareketlilik gümüş fiyatlarına da yansıdı. Gümüşün ons fiyatı 62,22 dolara kadar çıktı. Bu seviye, gümüşün 7 Temmuz’dan bu yana gördüğü en yüksek fiyat olarak kayıtlara geçti. Sanayi üretiminde yoğun şekilde kullanılan gümüş, hem güvenli liman talebinden hem de ekonomik beklentilerdeki değişimden destek buldu.

Platin ve paladyum fiyatlarında da benzer şekilde yükseliş yaşandı. Böylece değerli metaller piyasasında genel olarak güçlü bir alım dalgası oluştu.

ÇATIŞMALAR ALTINI ÖNCE AŞAĞI ÇEKMİŞTİ

ABD ile İran arasındaki çatışmaların Şubat ayının sonlarında başlamasının ardından altın fiyatlarında dikkat çekici bir gerileme görülmüştü.

Jeopolitik kriz dönemlerinde altının genellikle güvenli liman talebiyle yükselmesi beklenirken, bu kez enerji fiyatlarında yaşanan sert artış piyasalardaki dengeleri değiştirdi.

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Petrol ve doğal gaz fiyatlarının yükselmesi, enflasyonist baskıların yeniden güçlenmesine neden oldu. Enflasyon endişelerinin artmasıyla birlikte ABD Merkez Bankası’nın faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisi öne çıktı.

Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturdu. Bu nedenle çatışmaların ilk döneminde güvenli liman talebine rağmen altın fiyatları sert biçimde geriledi.

FED FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEDİ

ABD Merkez Bankası, geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini üst üste beşinci kez sabit bırakma kararı aldı.

Toplantıda üç Fed üyesinin faiz artışından yana görüş bildirdiği belirtilirken, kurulun çoğunluğu mevcut para politikasının korunmasını tercih etti.

Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve enerji fiyatlarının gerilemesi halinde Fed üzerindeki faiz artırma baskısının azalabileceği değerlendiriliyor. Bu ihtimal, altın fiyatlarındaki son yükselişin en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

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Çünkü faiz artırım ihtimalinin zayıflaması, doların ve tahvil getirilerinin baskı altında kalmasına yol açabiliyor. Bu ortam da yatırımcıların altına yönelmesini kolaylaştırıyor.

ÇİNLİ YATIRIMCILARDAN GÜÇLÜ DESTEK

Altın fiyatlarının savaş kaynaklı düşüşten toparlanmasında Çinli kurumsal yatırımcıların alımları da etkili oldu.

Son haftalarda Çin merkezli büyük yatırımcıların külçe altına yönelik talebini artırması, fiyatların 4 bin dolar seviyesinin altına gerilemesini engelledi.

Çin’den gelen talep, altın piyasasında oluşan satış baskısının dengelenmesine yardımcı olurken kritik eşik üzerinde yeni bir taban oluşmasını sağladı.

Merkez bankalarının ve kurumsal yatırımcıların altın alımlarını sürdürmesi halinde fiyatlardaki yükselişin orta vadede desteklenebileceği ifade ediliyor.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMAYA ÇEVRİLDİ

Piyasalarda şimdi ABD, İran ve Umman’dan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

Tarafların anlaşmaya vardığının resmen duyurulması halinde enerji fiyatlarında yeni bir hareketlilik yaşanabilir. Petrol fiyatlarının gerilemesi, enflasyon beklentilerinin zayıflamasına ve Fed’in faiz artırım ihtimalinin daha da düşmesine neden olabilir.

Ancak görüşmelerin sonuçsuz kalması veya bölgede tansiyonun yeniden yükselmesi halinde piyasalardaki oynaklığın artabileceği belirtiliyor.

Altın, gümüş ve diğer değerli metallerin kısa vadeli yönünde diplomatik görüşmelerden gelecek mesajlar belirleyici olacak. Ons altında ise 4 bin ve 4 bin 200 dolar seviyeleri yatırımcıların radarında kalmaya devam edecek.