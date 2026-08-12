Altın yatırımcısına güzel haber! Piyasada sıcak saatler: Kritik eşiğe dayandı

ABD ile İran’ın mevcut ateşkes süresinin uzatılması konusunda anlaşmaya vardığı yönündeki haber akışı, küresel piyasalarda fiyatlamaları hızlandırdı. Özellikle altın ve gümüşte kısa sürede dikkat çeken yükselişler yaşandı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

GÜMÜŞTE YÜZDE 3’LÜK SIÇRAMA

Günün en dikkat çekici hareketlerinden biri gümüş piyasasında gerçekleşti. Ons gümüş yüzde 3’e ulaşan yükselişle 66,64 dolar seviyesini test etti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Küresel fiyatlardaki hareketin iç piyasaya yansımasıyla gram gümüş de 102,20 TL seviyesinin üzerine çıktı. Böylece gümüş, değerli metaller arasında günün en hızlı yükselen ürünlerinden biri oldu.

Gümüş fiyatlarında yaşanan sert hareketle birlikte yatırımcıların gözü yeniden ons fiyatındaki gelişmelere çevrildi.

Haberin Devamı

GRAM ALTIN 6.800 TL SINIRINDA

Altın cephesinde de yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Ons altın yüzde 1’in üzerinde değer kazanarak 4.418 dolar seviyesini gördü.

İç piyasada gram altın ise yüzde 1,27 yükselişle 6.783 TL seviyesini test etti. Son hareketle birlikte gram altında psikolojik açıdan önemli görülen 6.800 TL seviyesi yeniden gündeme geldi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Ons altında ise 4.400 dolar seviyesinin üzerindeki seyir devam etti.

ABD-İRAN HATTINDAN GELEN HABER PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ

Piyasalardaki hareketliliğin merkezinde ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler bulunuyor.

Haberin Devamı

ABD ile İran’ın İslamabad mutabakatı kapsamında yürürlükte bulunan 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. Mevcut ateşkes süresinin gelecek hafta sona ermesinin ardından yeni dönemin başlaması bekleniyor.

Haber akışının piyasalara ulaşmasının ardından değerli metallerde işlem hacmi ve fiyat hareketliliği hızlandı.

ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELİRKEN PETROL GERİLEDİ

Değerli metallerde yükseliş yaşanırken petrol piyasasında daha sakin ve ters yönlü bir tablo ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,10 düşüşle 88,83 dolar seviyesinde işlem gördü. Böylece altın ve gümüşteki güçlü yükselişe karşılık petrol fiyatlarında sınırlı bir geri çekilme kaydedildi.

PİYASALARDA GÖZLER YENİ AÇIKLAMALARDA

ABD-İran hattından gelecek yeni açıklamalar, önümüzdeki süreçte piyasaların ana gündem maddelerinden biri olmaya devam edecek.

Özellikle gram altında 6.800 TL, ons altında 4.400 dolar ve gram gümüşte 100 TL üzerindeki fiyatlamalar yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.

Haberin Devamı

Ateşkes sürecine ilişkin yeni gelişmelerin yanı sıra küresel piyasalardaki dolar hareketi ve değerli metallere yönelik talebin da altın ve gümüş fiyatlarının yönünde belirleyici olması bekleniyor.