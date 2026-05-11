Altın yatırımcısına kötü haber! Barış olmazsa fiyatlar ne olur?

11.05.2026 - 07:22 | Son Güncellenme:

#Altın Fiyatları#İran Gerilimi#Petrol Fiyatları

ABD-İran hattında barış umutlarının zayıflaması, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Enerji maliyetlerindeki artış, altın üzerinde baskı yarattı.

Küresel piyasalarda İran gerilimi yeniden fiyatlanıyor. ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinden sonuç çıkmaması, petrol fiyatlarını yükseltirken altını aşağı çekti.

Altın pazartesi günü geriledi. Spot altın, yüzde 0,6 düşüşle ons başına 4.684,32 dolara geriledi. Haziran vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,8 kayıpla 4.692,70 dolara indi.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü İran’ın ABD’nin barış görüşmeleri teklifine verdiği yanıtı reddetti. Bu durum, 10 haftadır devam eden savaşın kısa sürede sona ereceğine dair umutları azalttı. Çatışmalar ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini felç ederken küresel enerji fiyatlarını da yukarı taşıdı.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Yakın zamanda bir barış anlaşmasına varılacağına dair beklentiler çözülüyor ve altın, petrol fiyatlarındaki yeniden yükselişin baskısını hissediyor” dedi.

ENFLASYON RİSKİ ARTIYOR!

Hürmüz Boğazı’nın büyük ölçüde kapalı kalması nedeniyle petrol fiyatları yükselirken, küresel enerji arzı da sıkışık kalmaya devam etti.

Yükselen petrol fiyatları enflasyon riskini artırırken, bu durum yüksek faiz oranlarının daha uzun süre devam edebileceği beklentisini güçlendiriyor. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz ortamı faiz getirisi olmayan bu varlık üzerinde baskı yaratıyor.

Cuma günü yayımlanan Fed raporuna göre İran ile devam eden savaş ve bunun petrol fiyatları ile arzı üzerindeki etkisi, finansal istikrara yönelik en büyük riskler arasında yer alıyor.

Yatırımcılar şimdi, ABD Merkez Bankası’nın para politikası konusunda daha fazla ipucu verebilecek olan ve bu hafta açıklanacak nisan ayı ABD tüketici enflasyonu verilerine odaklandı.

BARIŞ OLMAZSA FİYATLAR NE OLUR?

Öte yandan Çin’in 2026’nın ilk çeyreğindeki altın üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre düştüğünü açıklandı. Waterer ayrıca, “Kısa ve orta vadede, barış anlaşması olmadan süren ateşkes ortamında altının 4.400 ile 4.800 dolar aralığında işlem görmeye devam etmesi muhtemel” değerlendirmesinde bulundu.

