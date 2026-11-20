HABER MERKEZİ Küresel piyasalarda değerli metallerin yönü yeniden aşağı döndü. Bir dönem jeopolitik risklerin etkisiyle yükselişini hızlandıran altın ve gümüş, doların güçlenmesi ve faiz beklentilerindeki değişimle birlikte sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

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Özellikle ABD Merkez Bankası'nın para politikasında sıkılaşmaya devam edebileceğine yönelik beklentiler, yatırımcıların değerli metallere bakışını değiştirdi. Altın fiyatları zirve seviyelerinden uzaklaşırken gümüşte yaşanan kayıplar daha da belirgin hale geldi.

Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan, CNN Türk canlı yayınında düşüşün nedenlerini ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini anlattı. Turan, küresel ekonomide paranın maliyetinin arttığını ve bu durumun altın ile gümüş üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

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ALTINDA SERT DÜŞÜŞ! 5 BİN 400 DOLARDAN 3 BİN 500 DOLARA

Altın piyasasında son dönemde yaşanan fiyat hareketlerini değerlendiren Bilal Emin Turan, ons altında güçlü bir düşüş eğiliminin ortaya çıktığını söyledi.

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Altının 5 bin 400 dolar seviyelerinden 3 bin 500 dolar civarına kadar gerilediğine dikkat çeken Turan, bu süreçte zaman zaman tepki yükselişlerinin yaşandığını ancak genel görünümün aşağı yönlü olduğunu belirtti.

Düşüşün arkasındaki temel nedenin doların değer kazanması ve ABD'de faizlerin yükselmesi olduğunu ifade eden Turan, küresel enflasyon endişelerinin de değerli metaller üzerinde etkili olduğunu anlattı.

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Altının uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlandığını hatırlatan Turan, doların güçlenmesinin değerli metaller açısından olumsuz bir tablo oluşturduğunu söyledi.

ALTINDA 3 BİN 500 DOLAR UYARISI: DAHA DA GERİLEYEBİLİR

Altın fiyatlarındaki sert kayıpların ardından yatırımcıların en çok merak ettiği konu, düşüşün devam edip etmeyeceği oldu.

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Bilal Emin Turan, mevcut ekonomik koşulların altında aşağı yönlü hareketi desteklediğini belirterek kritik bir seviyeye dikkat çekti.

Ons altında 3 bin 500 doların önemli bir destek noktası olduğunu ifade eden Turan, bu seviyenin de aşağı yönlü kırılabileceğini söyledi.

Turan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Burada biz düşüşün devamını bekleyebiliriz. Çünkü herkes düştü, ucuzladı, alalım mı diye bekliyor. Ama baktığımız zaman faiz artırma beklentileri devam ettikçe burada acele edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. 3 bin 500 dolar önemli bir destek seviyesi. Ancak bunun da altına gerileyebilir diye düşünüyoruz."

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Uzman ismin değerlendirmesi, altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından hemen alım yapmayı düşünen yatırımcılar açısından önemli bir uyarı niteliği taşıdı.

FED'İN FAİZ KARARI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLİYOR?

ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası, küresel piyasalarda altın fiyatlarının yönünü belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Bilal Emin Turan, Fed'in faiz artırımlarının doların değer kazanmasına neden olduğunu, bunun da değerli metaller üzerindeki satış baskısını artırdığını belirtti.

Piyasalarda aralık ayında 50 baz puanlık yeni bir faiz artırımı yapılabileceğine yönelik beklentiler bulunduğunu söyleyen Turan, önümüzdeki dönemde ilave faiz artırımlarının da gündeme gelebileceğini ifade etti.

ABD'de yüksek gelen enflasyon, güçlü tarım dışı istihdam verileri ve kişisel tüketim harcamalarının bu beklentileri desteklediğini anlattı.

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Turan'a göre faizlerin yükselmesi, yatırımcıların altın tutmasının alternatif maliyetini artırıyor. Faiz getirisi bulunmayan altın, doların ve faiz getirili yatırım araçlarının güçlendiği dönemlerde daha fazla baskıyla karşılaşabiliyor.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? 3 TEMEL NEDENE DİKKAT ÇEKTİ

Değerli metallerdeki sert gerilemeyi yalnızca doların yükselişiyle açıklamanın yeterli olmadığını belirten Turan, piyasalarda birden fazla gelişmenin aynı anda etkili olduğunu söyledi.

1. Doların güçlenmesi ve faiz artışları

Fed'in sıkı para politikası ve yeni faiz artırımı beklentileri, doların değer kazanmasını destekliyor. Bu durum altın ve gümüş fiyatlarını baskılıyor.

2. Enerji fiyatları ve enflasyon endişeleri

Orta Doğu'daki çatışmaların ardından petrol ve enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş, küresel enflasyonun kalıcı olabileceğine ilişkin endişeleri artırıyor. Enflasyon baskısı da merkez bankalarının faizleri yüksek tutabileceği beklentisini güçlendiriyor.

3. Küresel borsalardaki satışlar

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ABD ve Asya piyasalarında yaşanan sert düşüşler, büyük yatırım fonlarının nakit ihtiyacını artırıyor. Kaldıraçlı işlemler ve teminat tamamlama çağrıları nedeniyle altın ve gümüş gibi kolay nakde çevrilebilen varlıklarda satışlar hızlanabiliyor.

Turan, özellikle büyük fonların nakit oluşturmak amacıyla değerli metal satmasının fiyatlardaki gerilemeyi derinleştirdiğini ifade etti.

ALTIN YATIRIMCILARINA 2011 HATIRLATMASI

Bilal Emin Turan, altında yaşanan son gelişmeleri değerlendirirken geçmişteki benzer bir döneme de dikkat çekti.

2008 küresel finans krizinin ardından piyasalara sağlanan likiditenin altın fiyatlarında güçlü bir yükselişe neden olduğunu hatırlatan Turan, ons altının 2011 yılına doğru 800 dolar seviyelerinden 1.900 dolara kadar yükseldiğini anlattı.

Ancak bu yükselişin ardından altın fiyatlarında sert bir düzeltme yaşandığını belirtti.

Turan, geçmişteki düşüşlerin ardından fiyatların eski zirvelerine dönmesinin uzun zaman alabildiğini ifade ederek yatırımcıların yalnızca fiyatın gerilemesine bakarak karar vermemesi gerektiğini söyledi.

Mevcut dönemde de benzer bir düzeltme sürecinin yaşandığını değerlendiren Turan, altındaki düşüşün küresel ekonomik koşullarla birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

'HER DÜŞEN ŞEY UCUZLADI ANLAMINA GELMİYOR'

Altın fiyatlarında yaşanan kayıpların ardından yatırımcıların alım fırsatı aradığını belirten Bilal Emin Turan, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Turan, piyasalarda düşüşün sona erdiğine ilişkin daha güçlü işaretler görülmeden aceleyle işlem yapılmasının risk oluşturabileceğini ifade etti.

"Her düşen şey ucuzladı anlamına gelmiyor" diyen Turan, fiyatlarda sakinleşme ve yatay hareketlerin görülmesinin önemli olduğunu anlattı.

Altının geçmişte yaşadığı sert düşüşlerin ardından uzun süre yatırımcılarını bekletebildiğini hatırlatan Turan, mevcut koşullarda da benzer risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Uzman isim, altın almak isteyenlerin fiyatlardaki hareketliliğin azalmasını ve piyasalarda daha dengeli bir görünüm oluşmasını takip etmesi gerektiğini söyledi.

GÜMÜŞTE KAYIP DAHA BÜYÜK! 120 DOLARDAN 41 DOLARA

Altın fiyatlarındaki düşüş dikkat çekerken gümüş piyasasında çok daha sert bir gerileme yaşandı. Programda aktarılan verilere göre 29 Ocak'ta 120 dolar seviyesine ulaşan ons gümüş, 41 dolar sınırına kadar çekildi.

Böylece gümüşün zirve seviyesine göre kaybı yaklaşık yüzde 65'e ulaştı. Değerli metal piyasasında yaşanan bu hareketlilik, gümüş yatırımcılarının da geleceğe yönelik beklentilerini değiştirdi.

Gümüş fiyatlarının eski zirvesine yeniden ulaşıp ulaşamayacağı merak edilirken Bilal Emin Turan, gümüşün altından farklı olarak sanayi üretiminde de önemli kullanım alanlarına sahip olduğuna dikkat çekti.

GÜMÜŞ YENİDEN 120 DOLARI GÖREBİLİR Mİ?

Gümüşte yaşanan sert gerilemenin ardından fiyatların yeniden eski zirvesine ulaşmasının ne kadar süreceği sorusu gündeme geldi. Bilal Emin Turan, gümüşün geçmişteki fiyat hareketlerinin bugünkü koşullarla birebir değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Gümüşün yalnızca yatırım amacıyla tercih edilen bir değerli metal olmadığını ifade eden Turan, aynı zamanda birçok teknolojik üretim alanında kullanıldığını söyledi.

Özellikle yapay zekâ teknolojileri, veri merkezleri, uzay çalışmaları, savunma sanayisi, güneş enerjisi sistemleri ve elektrikli araçlarda gümüş kullanımına dikkat çekti.

Son 10 yılda bu alanlarda yaşanan teknolojik gelişmelerin önceki dönemlere kıyasla çok daha hızlı ilerlediğini belirten Turan, sanayi talebinin gümüş fiyatları açısından önemli bir unsur olmaya devam ettiğini anlattı.

Ancak gümüşün yeniden 120 dolar seviyesine ne zaman ulaşacağına ilişkin kesin bir tarih vermedi.

GÜMÜŞÜN YÜKSELİŞİNDE ÇİN ETKİSİ

Gümüş fiyatlarının geçmişte güçlü yükselişler yaşamasında sanayi talebine ilişkin beklentilerin etkili olduğunu belirten Bilal Emin Turan, Çin'in attığı adımlara da dikkat çekti.

Gümüşün teknolojik üretimdeki öneminin artmasının piyasalarda yoğun şekilde gündeme getirildiğini ifade eden Turan, Çin'in vergi uygulamaları ve metali stratejik açıdan değerlendiren yaklaşımının da fiyat beklentilerinde etkili olduğunu söyledi.

Gümüşün sanayi üretimindeki kullanım alanlarının genişlemesi, uzun vadeli talep açısından önemini korurken kısa vadeli fiyat hareketlerinde dolar, faiz ve küresel piyasalardaki likidite koşulları belirleyici olmaya devam ediyor.

2027 İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

Bilal Emin Turan, yalnızca altın ve gümüş fiyatlarını değil, 2027 yılına ilişkin küresel ekonomik beklentileri de değerlendirdi. Dünya ekonomisinde belirsizliklerin devam ettiğini belirten Turan, ticaret savaşları ve jeopolitik gelişmelerin piyasalarda ciddi dalgalanmalara neden olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü, Orta Doğu'daki çatışmaların ise enerji fiyatları üzerinden küresel ekonomiyi etkilemeye devam ettiğini ifade etti.

Turan, yükselen faiz oranlarının yalnızca ABD'de değil, İngiltere, Avrupa ve Japonya gibi ekonomilerde de etkili olduğunu belirtti.

Küresel ölçekte paraya ulaşmanın zorlaştığını ve finansman maliyetlerinin yükseldiğini anlatan Turan, bu durumun ekonomik faaliyetleri yavaşlatabileceğini söyledi.

2027 yılına ilişkin ihtiyatlı bir tablo çizen Turan, mevcut koşulların devam etmesi halinde gelecek yılın daha zorlu geçebileceğine dikkat çekti.

2027'NİN İKİNCİ YARISINDA PİYASALAR RAHATLAYABİLİR

Küresel ekonomideki olumsuz beklentilere rağmen Bilal Emin Turan, 2027 yılının ikinci yarısından itibaren piyasalarda toparlanma ihtimalinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Bu süreçte iki önemli göstergenin takip edilmesi gerektiğini söyledi. Bunlardan ilkinin petrol fiyatları, diğerinin ise ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları olduğunu belirtti.

Turan'a göre petrol fiyatlarında düşüş yaşanması ve Fed'in para politikasında gevşeme sinyalleri vermesi, piyasalar açısından olumlu bir gelişme olabilir.

Bu iki alanda rahatlama işaretleri görülmesi halinde 2027'nin ikinci yarısından itibaren küresel piyasalarda daha dengeli bir görünüm ortaya çıkabileceğini değerlendirdi.

Ancak bu ihtimalin gerçekleşmesinin enerji piyasaları ve merkez bankalarının alacağı kararlara bağlı olduğunu vurguladı.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ HANE HALKININ SERVETİNİ DE ETKİLEDİ

Altın fiyatlarındaki sert gerilemenin yalnızca finansal piyasalardaki yatırımcıları değil, birikimlerini altın olarak değerlendiren vatandaşları da etkilediğini belirten Turan, Türkiye'deki altın tasarruflarına dikkat çekti.

Türk halkının önemli bir bölümünün tasarruflarını altın üzerinden değerlendirdiğini ifade eden Turan, yastık altında ve finansal sistem dışında tutulan altının büyüklüğüne işaret etti.

Turan'ın programda paylaştığı hesaplamaya göre ocak ayı sonunda yaklaşık 750 milyar dolar seviyesinde olduğu değerlendirilen altın varlıklarının değeri, fiyatlardaki gerilemeyle birlikte 500 milyar dolar seviyelerine kadar düştü.

Bu hesaplamadan hareketle hane halkının altın varlıklarının piyasa değerinde yaklaşık 250 milyar dolarlık azalma yaşandığını belirtti. Turan, söz konusu değer kaybının hane halkının serveti açısından önemli sonuçlar doğurduğunu söyledi.

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Altın ve gümüş fiyatlarının zirve seviyelerinden sert şekilde gerilemesinin ardından yatırımcıların gündemindeki en önemli soru, alım yapmak için uygun zamanın gelip gelmediği oldu. Bilal Emin Turan, mevcut koşullarda yatırımcıların aceleci davranmaması gerektiğini vurguladı.

Özellikle Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisi, doların güçlü seyri ve küresel piyasalardaki satış baskısının değerli metaller açısından risk oluşturduğunu anlattı.

Ons altında 3 bin 500 dolar seviyesini önemli bir destek noktası olarak değerlendiren Turan, bu seviyenin altına inilmesi ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Altın ve gümüşte alım yapmayı düşünen yatırımcıların fiyatların sakinleşmesini ve daha yatay bir seyir oluşmasını beklemesinin önemli olduğunu belirten Turan, düşen fiyatların tek başına alım fırsatı anlamına gelmediğini söyledi.

Küresel piyasalarda önümüzdeki dönemde Fed'in faiz kararları, doların yönü ve petrol fiyatlarındaki gelişmelerin altın ile gümüşün seyrinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.