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UzmanparaAltın yatırımcısına kötü haber! Düşüş derinleşiyor
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın yatırımcısına kötü haber! Düşüş derinleşiyor

10.06.2026 - 16:49 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Enflasyon#Altın Fiyatları

ABD’de merakla beklenen enflasyon verileri açıklandı. Yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 4,2 ile piyasa beklentileriyle uyumlu olurken, çekirdek enflasyon ise yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından altında düşüş devam ediyor.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından altın fiyatlarında sınırlı da hareket gözlendi. Gram altın 6 bin 127 liraya kadar düştü. Kapalıçarşı piyasasında ise gram altın 6200 TL'den işlem görüyor. Uzmanlar, altının değer kazanımının sınırlı kalmasını, yatırımcıların temkinli pozisyon almasına bağlıyor.

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Altın yatırımcısına kötü haber Düşüş derinleşiyor

FED’İN FAİZ POLİTİKASI BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

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Piyasalarda dikkatler, açıklanan verilerin ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki etkisine çevrildi. Yatırımcılar, Fed’in faiz politikasıyla ilgili daha net sinyaller görmek için kısa vadeli temkinli hareket ediyor. Önümüzdeki ekonomik veriler, altın başta olmak üzere emtia piyasalarının yönünü belirleyecek kritik göstergeler arasında yer alıyor.

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PETROL VE ALTIN İLİŞKİSİ BOZULDU

Normalde petrol fiyatları yükselirken altın değer kaybederdi; ancak son günlerde bu ilişki bozuldu. Hem petrol hem de altın fiyatlarında satış baskısı artarken, Brent petrol varil fiyatı jeopolitik gelişmelerle dalgalandı. Uzmanlar, emtia piyasasında yaşanan geniş çaplı satışların petrol fiyatlarını da baskıladığını ifade ediyor.

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YATIRIMCILAR BEKLEMEDE

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Küresel yatırımcılar, merkez bankalarının faiz politikalarıyla ilgili net sinyaller beklediği için riskli varlıklardan uzak duruyor. Bu nedenle borsalar, emtia ve kripto para piyasalarında dalgalı ve zayıf bir seyir görülüyor. Analistler, yılın geri kalan bölümünde piyasalarda oynaklığın yüksek kalacağını ve yatırımcıların temkinli pozisyonlarını sürdüreceğini öngörüyor.

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ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER KRİTİK

Ekonomistler, ABD’den gelecek yeni veri ve açıklamaların altın ve diğer yatırım araçlarının yönünü belirleyeceğini vurguluyor. Özellikle TÜFE ve çekirdek enflasyon verilerinin Fed’in faiz kararlarını şekillendireceği ve piyasaların kısa vadeli hareketlerinde belirleyici olacağı belirtiliyor.

Yatırımcılar için şu an en doğru strateji, temkinli hareket etmek ve ekonomik verileri yakından takip etmek olarak öne çıkıyor. Gram altın ve diğer değerli metallerin önümüzdeki haftalarda nasıl tepki vereceği, Fed’in izleyeceği politika ve küresel ekonomik gelişmelerle doğrudan bağlantılı olacak.

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