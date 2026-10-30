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UzmanparaAltın yatırımcısına kötü haber! Fiyatlar sert çakıldı
UzmanparaAltın Fiyatları

Altın yatırımcısına kötü haber! Fiyatlar sert çakıldı

30.10.2026 - 16:03 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Altın Fiyatları#Değerli Metaller

Değerli metaller piyasasında satış baskısı giderek artarken altın ve gümüş fiyatlarında dikkat çeken düşüşler yaşandı. Ons altın kritik seviyelerin altına inerken gümüşteki kayıp daha da sert oldu. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik Türkiye'de gram altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı.

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Altın yatırımcısına kötü haber Fiyatlar sert çakıldı

HABER MERKEZİ Özellikle son dönemde yüksek seviyelerde seyreden altın ve gümüşte peş peşe gelen satışlarla birlikte yatırımcıların yakından takip ettiği destek noktaları aşağı yönlü kırıldı. Ons altının 4 bin dolar seviyesinin altına gerilemesiyle gram altında da hızlı bir geri çekilme görüldü.

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GÜMÜŞTE YÜZDE 4'Ü AŞAN KAYIP

Günün en sert hareketlerinden biri gümüş piyasasında yaşandı. Ons gümüş yüzde 4,1'e ulaşan değer kaybıyla birlikte 50 dolar seviyesinin altına geriledi.

Böylece ons gümüş, 2025 yılının Kasım ayından bu yana ilk kez 50 doların altını görmüş oldu. Uzun süredir güçlü yükselişiyle dikkat çeken gümüşte yaşanan bu geri çekilme, piyasadaki satış baskısının ne kadar güçlü olduğunu ortaya koydu.

Gümüş fiyatlarında kısa sürede yaşanan sert düşüş yatırımcıların da odağını yeniden değerli metallere çevirdi. Özellikle kritik seviyelerin aşağı yönlü kırılması, fiyatlardaki dalgalanmanın devam edip etmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.

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ONS ALTIN 4 BİN DOLARIN ALTINA İNDİ

Altın piyasasında da tablo benzer şekilde şekillendi. Ons altın, psikolojik açıdan önemli kabul edilen 4 bin dolar seviyesinin altına gerileyerek 3 bin 950 dolar seviyelerini test etti.

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Ons fiyatında yaşanan bu düşüş, küresel piyasalarda altına yönelik satışların hızlandığını gösterirken iç piyasadaki fiyatlamaları da etkiledi.

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Altının kısa süre içerisinde kritik seviyeleri kaybetmesi, özellikle yüksek seviyelerden alım yapan yatırımcıların dikkatini fiyat hareketlerine çevirdi.

GRAM ALTIN 6 BİN 350 TL'Yİ TEST ETTİ

Ons altında yaşanan geri çekilmenin ardından Türkiye'de gram altın fiyatlarında da düşüş hızlandı.

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Gram altın, ons altındaki kayıpların etkisiyle 6 bin 350 TL seviyelerini test etti. Böylece son dönemde güçlü yükselişlerle gündeme gelen gram altında da belirgin bir düzeltme hareketi yaşandı.

Döviz kuru ve ons altın fiyatındaki değişimler gram altının yönünde belirleyici olmaya devam ederken, küresel piyasalardaki satışların sürmesi halinde fiyatlarda oynaklığın devam edebileceği değerlendiriliyor.

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ALTIN VE GÜMÜŞTE GÖZLER KRİTİK SEVİYELERDE

Altın ve gümüşte yaşanan sert geri çekilmenin ardından yatırımcıların gözü yeniden kritik fiyat seviyelerine çevrildi.

Ons altında 4 bin dolar, gümüşte ise 50 dolar seviyesinin kaybedilmesi piyasada dikkatle takip edilirken, gram altında 6 bin 350 TL çevresindeki hareketlilik öne çıktı.

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Değerli metallerde kısa sürede yaşanan sert fiyat değişimleri nedeniyle yatırımcıların önümüzdeki süreçte ons altın, ons gümüş ve döviz kurundaki hareketleri yakından takip etmesi bekleniyor.

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