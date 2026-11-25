HABER MERKEZİ Altın piyasasında satış baskısı yeniden güç kazandı. Küresel ekonomide artan belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler, değerli metal fiyatlarında aşağı yönlü hareketi beraberinde getirdi.

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Geçtiğimiz günlerde yaşanan sert kayıpların ardından toparlanma çabası gösteren altın, Fed yetkililerinden gelen açıklamalarla yeniden düşüşe geçti.

Uluslararası piyasalarda ons altın 3 bin 500 doların altına inerken yurt içinde gram altın da 5 bin 800 TL sınırının altında işlem gördü.

Özellikle ABD'de yeni faiz artırımlarının gündemde olması, yapay zekâ şirketlerinin hisselerinde yaşanan satışlar ve Trump yönetiminin gümrük vergilerine ilişkin planları, yatırımcıların yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor.

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ALTINDA SERT DÜŞÜŞ! GRAM ALTIN 5 BİN 800 TL'NİN ALTINDA

Altın fiyatlarında yeni günle birlikte aşağı yönlü hareket dikkat çekti.

Gram altın güne 5 bin 780 TL seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük 5 bin 682 TL'yi gören değerli metal, en yüksek 5 bin 823 TL seviyesine ulaştı.

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Ancak yükselişin kalıcı olmamasıyla birlikte gram altında yeniden geri çekilme yaşandı.

Son aktarılan fiyatlara göre gram altın 5 bin 734 TL seviyesinden işlem gördü.

Böylece gram altın, gün içerisinde 141 TL'lik fiyat aralığında hareket etmiş oldu.

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Küresel piyasalarda ons altında yaşanan düşüş, yurt içindeki altın fiyatları üzerinde de etkisini gösterdi.

ONS ALTIN 3 BİN 500 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Uluslararası altın piyasalarında da satış baskısı devam ediyor.

Ons altın güne 3 bin 551 dolar seviyesinden başladı. Gün içerisinde 3 bin 575 dolara kadar yükselen değerli metal, satışların etkisiyle 3 bin 487 dolara kadar geriledi.

Son işlemlerde ise ons altın 3 bin 520 dolar seviyesinde fiyatlandı.

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Böylece ons altın, gün içerisinde 88 dolarlık bir bantta hareket etti.

Altının 3 bin 500 dolar seviyesinin altında işlem görmesi, yatırımcıların dikkatini yeniden Fed'in para politikasına ve ABD'den gelecek ekonomik verilere çevirdi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR? ÜÇLÜ BASKI ÖNE ÇIKTI

Altın fiyatlarının yeniden gerilemesinde üç temel gelişme etkili oluyor.

Birinci neden: Fed'in faiz artırımı beklentisi

ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelen sıkı para politikası mesajları, aralık ayında yeni faiz artırımı yapılabileceğine ilişkin beklentileri güçlendirdi.

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İkinci neden: Teknoloji hisselerindeki satışlar

Yapay zekâ yatırımlarının geleceğine ilişkin endişeler, teknoloji şirketlerinin hisselerinde satışlara neden oldu. Küresel piyasalarda yaşanan likidite sıkışıklığı, altın fiyatları üzerinde de baskı oluşturdu.

Üçüncü neden: ABD'nin gümrük vergisi planları

Trump yönetiminin ABD Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilen gümrük vergilerinin yerine getirmeyi planladığı yeni uygulamalar, ekonomik büyüme ve enflasyon açısından belirsizlik yarattı.

Bu üç gelişmenin aynı dönemde etkili olması, değerli metallerdeki fiyat hareketliliğini artırdı.

FED'DEN ŞAHİN MESAJLAR! FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ YÜZDE 96'YA ÇIKTI

Altın fiyatlarını baskılayan en önemli gelişmelerden biri, ABD Merkez Bankası'nın aralık ayındaki faiz kararına ilişkin beklentilerin güçlenmesi oldu.

Piyasalarda Fed'in aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı yapacağına yaklaşık yüzde 96 olasılık veriliyor.

Bununla birlikte ocak ayında da yeni bir faiz artırımı yapılabileceği yönündeki beklentiler gündemde bulunuyor.

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Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamalar, enflasyonla mücadelede sıkı para politikasının devam edebileceği ihtimalini artırdı.

Faizlerin yükselmesi, altın açısından önemli bir baskı unsuru oluşturuyor.

Çünkü altın, faiz getirisi sağlamayan bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. ABD'de faiz oranlarının yükselmesi ise faiz getirili yatırım araçlarını daha cazip hale getirebiliyor.

Bu durum, altına yönelik yatırım talebini olumsuz etkileyebiliyor.

YAPAY ZEKÂ HİSSELERİNDEKİ SATIŞLAR ALTINI DA ETKİLEDİ

Altın fiyatlarında yaşanan gerilemenin bir diğer nedeni, küresel teknoloji hisselerinde görülen satış dalgası oldu.

Son dönemde yapay zekâ yatırımlarının geleceğine ilişkin endişelerin artması, teknoloji şirketlerinin piyasa değerleri üzerinde baskı yarattı.

Küresel borsalardaki satışlar, yatırımcıların nakit ihtiyaçlarını ve likidite tercihlerini de etkiledi.

Piyasalarda yaşanan bu tür dönemlerde bazı yatırımcılar, diğer varlıklardaki zararlarını karşılamak veya nakit oluşturmak amacıyla altın gibi kolay alınıp satılabilen varlıklarda satış yapabiliyor.

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Bu nedenle altın, güvenli liman olarak görülmesine rağmen küresel satış dalgalarından olumsuz etkilenebiliyor.

Teknoloji hisselerinde yaşanan son gerilemenin de altındaki satış baskısını artıran unsurlar arasında bulunduğu değerlendiriliyor.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ PLANI PİYASALARIN GÜNDEMİNDE

Küresel piyasalarda takip edilen bir diğer gelişme ise ABD yönetiminin ticaret politikasına ilişkin planları oldu.

ABD Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilen gümrük vergilerinin ardından Trump yönetiminin bu uygulamaların yerine geçecek yeni düzenlemeler üzerinde çalışması, yatırımcıların dikkatini çekti.

Piyasalarda söz konusu planların ekonomik büyüme, enflasyon ve şirket kârları üzerindeki olası etkileri değerlendiriliyor.

Özellikle ticaret politikalarındaki değişimlerin üretim maliyetlerine ve tüketici fiyatlarına nasıl yansıyacağı, merkez bankalarının gelecekteki faiz kararları açısından önem taşıyor.

ABD'nin yeni gümrük vergisi yaklaşımının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizlikler, küresel finans piyasalarındaki dalgalanmayı artıran unsurlar arasında bulunuyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE! ALTINDA YENİ HAREKETLİLİK YAŞANABİLİR

Altın yatırımcıları, ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin yeni ipuçları elde etmek için kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine odaklandı.

Fed'in enflasyon görünümünü değerlendirirken yakından takip ettiği PCE verisi, faiz beklentilerinin şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Verinin beklentilerden yüksek gelmesi, Fed'in yeni faiz artırımlarına ilişkin beklentileri destekleyebilir.

Bu durumda dolar ve ABD tahvil getirilerinde yaşanabilecek yükseliş, altın üzerinde yeni bir baskı oluşturabilir.

Buna karşılık enflasyonun yavaşladığına işaret eden bir veri, faiz artırımı beklentilerini zayıflatarak altın fiyatlarına destek sağlayabilir.

Bu nedenle yatırımcıların gözü hem açıklanacak enflasyon rakamlarına hem de Fed yetkililerinden gelecek yeni mesajlara çevrildi.

Gram altında 5 bin 800 TL'nin altında fiyatlama devam ederken ons altın da 3 bin 500 dolar sınırının altında işlem gördü.

Gün içerisindeki fiyat hareketleri, değerli metal piyasasında dalgalanmanın sürdüğünü ortaya koydu.

ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan sert hareketler, yatırımcıların düşüşün devam edip etmeyeceğini araştırmasına neden oldu.

Özellikle Fed'in aralık ve ocak aylarında faiz artırabileceğine yönelik beklentiler, değerli metal fiyatları açısından önemli bir risk unsuru olarak öne çıkıyor.

Faizlerin yükselmeye devam etmesi ve doların güçlenmesi halinde altın üzerindeki baskının sürmesi mümkün.

Bunun yanında teknoloji hisselerinde yaşanan satışların devam etmesi, piyasalarda nakit ihtiyacını artırarak altın fiyatlarını da etkileyebilir.

Ancak Fed'in gelecekteki adımlarına ilişkin beklentilerin değişmesi veya küresel piyasalardaki risk algısının farklılaşması, altın fiyatlarının yeniden yön değiştirmesine neden olabilir.

Bu nedenle mevcut düşüşün ne kadar süreceği konusunda kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

ALTINDA KRİTİK GÜNLER! YATIRIMCILARIN GÖZÜ FED'DE

Altın piyasasında Fed'in sıkı para politikası mesajları, küresel borsalardaki satışlar ve ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler aynı anda etkili oluyor.

Ons altının 3 bin 487 dolar, gram altının ise 5 bin 682 TL seviyesine gerilemesi, piyasalarda aşağı yönlü baskının sürdüğünü gösterdi.

Özellikle aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımı beklentisinin yüzde 96'ya ulaşması, altın fiyatlarının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde önemli bir yer tutuyor.

Önümüzdeki süreçte ABD'den gelecek enflasyon verileri, Fed yetkililerinin açıklamaları ve küresel hisse senedi piyasalarındaki gelişmeler yakından takip edilecek.