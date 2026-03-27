Altın yatırımı olanlar dikkat! Fiyatlarda dikkat çeken hareket

27.03.2026 - 17:29 | Son Güncellenme:

Altın fiyatları günlük bazda yükselse de güçlü dolar ve artan faiz beklentilerinin etkisiyle haftalık kayıplarını dördüncü haftaya taşıyor.

Altın fiyatları, ABD-İsrail’in İran ile savaşı nedeniyle artan enflasyon endişeleri, dolardaki güçlenme ve yükselen faiz beklentileri arasında yükseldi. Ancak altın fiyatları, haftalık bazda üst üste dördüncü haftada da kayba doğru ilerliyor.

Spot altın, yüzde 0,8 artışla 4.417,63 dolar/ons seviyesinde işlem görüyor. Altın, haftalık bazda yüzde 1,7 kayba işaret ediyor ve pazartesi günü dört ayın en düşük seviyesi olan 4.097,99 doları görmüştü.

WisdomTree Emtia Stratejisti Nitesh Shah, "Başlangıçtaki ani likidite ihtiyacı karşılandı ve şimdi altın performans gösterebiliyor. Akıllı yatırımcılar, fiyatlardaki düşüşü alım fırsatı olarak kullanıyor" dedi.

ENFLASYON DESTEKLİYOR, FAİZ ARTIŞLARI BASKILIYOR

Savaş sonrası artan petrol fiyatları enflasyon endişelerini körüklüyor; bu durum genellikle altını enflasyon hedge’i olarak desteklerken, yüksek faizler getirisi olmayan altını baskılıyor. CME Group FedWatch Tool verilerine göre, yatırımcılar 2026’da faiz indirim ihtimalini fiyatlamaktan vazgeçti ve yıl sonunda yüzde 40 ihtimalle faiz artışı bekliyor.

Swissquote Analisti Carlo Alberto De Casa, "Altın son satışların ardından toparlanmaya çalışıyor, ancak ABD-İran durumunda netlik gelene kadar volatilite sürecek" dedi.

