Altın yatırımı olanlara kritik uyarı! Düşüş geçici mi?

Milliyet.com.tr/ÖZEL Altında yeni haftanın ilk iş gününde ABD’de Başkanlar Günü, Çin’de ise Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olması fiyatları baskıladı. Yeni haftada piyasaların kapalı olması nedeniyle oluşan düşük işlem hacmi ve kar satışlarıyla altın cuma günkü tepki çıkışını sonlandırarak yönünü aşağı çevirdi.

PİYASALAR KAPALI, AMAN DİKKAT!

Bu hafta özellikle Çin, Hong Kong ve Singapur gibi Asya piyasalarının kapalı kalması altın ve gümüş fiyatlarında sığ bir piyasa oluşmasına neden olabileceği belirtiliyor. O nedenle fiyatlar daha hızlı hareket edebilir.

HAFTA BAŞINDA ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN DÜŞTÜ?

Diğer taraftan altın ve gümüşte ocak sonu yaşanan sert kaybın etkisi halen sürüyor. Gram altın zaman zaman 7.000 TL’nin altına sarkarken, gram gümüş de 110 TL seviyelerinin altında hareket ediyor. Peki gümüş yatırımcısı piyasadan kaçtı mı? Altın ve gümüşte bundan sonra ne olacak? Piyasalara dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Yeni haftada Asya piyasalarının büyük bir kısmı kapalı Çin piyasası da 24 Şubat’a kadar kapalı kalacak. Sadece Çin değil, Güney Kore ve diğer Asya ülkelerinin bazılarında uzun süren bir tatil var. Fakat Çin’in kapalı olması emtia tarafındaki fiyatlamalarda beklenen kar satışları için bir fırsat gibi gözükerek yeni haftaya başladık. Shanghai Borsasında altın ve gümüş tarafında biraz daha yoğunluk olduğu için. Bu piyasanın kapalı olması satışları getirdi.

Pazartesi günü ABD’de de bazı piyasaların tatilde olduğunu belirtelim. Altın ve gümüş tarafında alınan kararlar, teminatların yükseltilmesi ve Chicago emtia vadelilerde hem de Shanghai vadelilerde teminat artışları durumu farklı noktaya getirdi. Teminatların yükseltilmesiyle birlikte zaman zaman realizasyonlar gördük. Shanghai Borsasının aldığı karar sonrasında altında ayı piyasası, gümüş tarafında ise bir boğa piyasası görünümünün hakim olduğunu söyleyelim.

Fakat bugüne geldiğimizde piyasanın tatilde olması nedeniyle altın, gümüş ve diğer emtialar, çinko ve bakıra kadar sert realizasyonlar görüyoruz. Bu tamamıyla işlem azlığı ile birlikte düşük hacimlerde fiyatların aşağı çekilmesi, yeni alımlar için bir fırsat yaratılması olarak algılanabilir.

‘HAREKETLİLİK BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK’

2026 geneli için şunu söylemek mümkün. Zaman zaman bu tarzda satışlar belli haberlere dayalı olarak görebiliriz. Riskler ortadan kalkmadığı sürece Fed’in faiz indirimi noktasında nasıl bir yol izleyeceğinin belirsizliği, gelen veriler ve Fed başkanlarının konuşması, mayıs ayında değişecek Fed başkanı... Sanki piyasalar faiz indirimi noktasını hazirana ötelemiş gibi gözüküyor. Bu emtia tarafındaki hareketliliğin bir süre daha devam edeceğini bize gösteriyor.

‘HÜRMÜZ GERİLİMİ ALTIN VE GÜMÜŞÜ ETKİLEYECEK’

Bir diğeri ise İran görüşmeleri... ABD ile İran arasında Umman’daki görüşmelerde net sonuç çıkmaması, ikinci etabın Avrupa’da taraflar arasında müzakerelerin devam etmesi bu konunun Hürmüz Boğazı’nın da bunun içine katılmasıyla birlikte gerilim dozunun artmasının yarattığı baskı altın ve gümüş fiyatlarını etkileyecek gibi gözükmekte.

‘DÜŞÜŞTE BİR DİĞER NEDEN DOLARIN GÜÇLENMESİYDİ’

Emtia tarafındaki düşüşte piyasaların tatilde olmasının yanı sıra dolar endeksinin 95’ten 97’nin üzerine, 98’e doğru çıkması etkili oldu. Yani doların değer kazanımının etkili olduğunu belirtelim.

DÜŞÜŞLERDE ALTIN ALMAK MANTIKLI MI?

6.800-7.190 TL seviyelerinde dalgalanan gram altında her geri çekilme alım fırsatı olacaktır. İçeride enflasyonun şubat ve mart döneminde de son enflasyon raporuyla birlikte yüksek çıkacağına dair tahminler ve bununla birlikte yıl sonu enflasyon hedefinin yukarı doğru revize edilmesiyle altın yatırımcısı beklemeye devam kararı aldı. Dövizde aradığını bulamayan yatırımcı borsadaki ralliye de mesafeli bakıyor. Bu da altın tarafındaki pozisyonların bozulmasını engelleyen husustur.

GRAM ALTINDA OLASI 2 HEDEF!

Gram altında halihazırda haziran sonuna kadarki bant aralığı olarak 6.500-7.500 TL bandında hareketler görmemiz mümkün. Yıl sonu fiyatı tahmin etmek güç. İran, ABD, İsrail arasındaki gelişmeler, Suriye’de yaşanan süreç, İran’ın ABD’ye karşı Hürmüz Boğazı’nı her an trafiğe kapatabilme, masadan kalkabilme ihtimali, Ukrayna konusu, Avrupa Birliği’nin euroyu desteklemesi ve Asya piyasaları ile yakınlaşması gibi haber akışları emtia tarafındaki fiyatlanmayı etkileyebilir.

‘ALTIN YATIRIMCISI POZİSYONUNU BOZMAYACAK’

Hem içeride hem de dışarıda altın yatırımcısı pozisyonunu çok bozmayacak halihazırda alım yapacaktır.

GÜMÜŞ YATIRIMCISI PİYASADAN KAÇTI MI? İŞTE YENİ TAHMİN

Gümüş tarafına baktığımızda ise gümüşte özellikle ralli olarak nitelendirilen hareketleri çok fazla görmeyeceğiz ama gümüş bir endüstriyel emtia olduğu için yine değerli olmaya devam edecektir. Gram gümüşte 90 ile 115 TL bandında hareketler görmemiz mümkün. Gümüş yatırımcısı piyasadan kaçmadı sadece pozisyonlarını azalttı diyebiliriz.”