Altın yeni haftaya hareketli başladı! İşte yükselişi ateşleyen iki gelişme

Altın piyasasında haftanın ilk işlemlerinde yukarı yönlü hareket öne çıktı. Küresel piyasalarda risk iştahını etkileyen gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına ilgisini artırdı.

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Yükselişte iki gelişme belirleyici oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyon görünümü açısından olumlu değerlendirilirken hisse senetlerinde yaşanan satışlar da altına yönelik talebi destekledi. Tahvil getirilerindeki gerileme de değerli metalin yükselişine katkı sağladı.

Ancak yatırımcılar açısından faiz politikasına ilişkin belirsizlik devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yaklaşan toplantısı ve açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi, altın piyasasının yakından izlediği başlıkların başında geliyor.

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ONS ALTINDA 4.200 DOLAR YENİDEN GÜNDEMDE

Spot altın, pazartesi günü Türkiye saatiyle 07.19 itibarıyla yüzde 0,3 yükselişle ons başına 4.175,60 dolara çıktı. Böylece değerli metal, önceki kazanımlarını yeni haftanın ilk saatlerine taşıdı.

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Yükselişin ardından piyasanın dikkatini çeken seviye 4.200 dolar oldu. Bu seviyeye yaklaşan ons altında, hareketin devamı açısından petrol fiyatlarının seyri, tahvil getirileri ve faiz beklentileri takip ediliyor.

Altının haftaya kazançla başlamasına rağmen yatırımcıların odağı yalnızca fiyat hareketinde değil. Fed’in enflasyon karşısında nasıl bir tutum izleyeceği de değerli metalin yönü açısından önemini koruyor.

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BORSALARDAKİ SATIŞLAR ALTINA İLGİYİ ARTIRDI

Hisse senedi piyasalarında yapay zekâ yatırımlarına ilişkin artan endişeler, satış baskısını beraberinde getirdi. Bu süreçte güvenli liman arayışının güçlenmesi, altına yönelik talebi destekleyen unsurlardan biri oldu.

Tahvil getirilerinin düşmesi de altın açısından destekleyici bir gelişme olarak öne çıktı. Faiz getirisi sağlamayan değerli metal, yüksek faiz ortamında yatırımcılar açısından cazibe kaybedebiliyor. Getirilerdeki gerileme ise bu baskının hafiflemesine yardımcı olabiliyor.

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Altın, enflasyona karşı korunma amacıyla tercih edilen yatırım araçları arasında yer alsa da fiyatlamalarda yalnızca enflasyon beklentileri etkili olmuyor. Faizlerin yönü ve küresel piyasalardaki risk algısı da yatırımcıların kararlarında belirleyici rol oynuyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ NEDEN ÖNEMLİ?

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Altını destekleyen ikinci gelişme, petrol piyasasındaki gerileme oldu. Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik yaptırımları ve gümrük vergilerini kaldırmasının ardından pazartesi günü düştü.

Söz konusu kararların Rusya’nın daha fazla yakıt ihraç etmesine imkân sağlayabileceği belirtiliyor. Petrol piyasasında bu olasılık fiyatlara yansırken enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisi de yeniden gündeme geldi.

Petroldeki düşüş, enflasyon görünümü açısından olumlu karşılandı. Bu nedenle enerji fiyatlarının bundan sonraki seyri, altın yatırımcılarının da takip ettiği gelişmeler arasında bulunuyor.

ANALİSTTEN YÜKSELİŞİN DEVAMI İÇİN İKİ KOŞUL

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının yeni haftaya sınırlı bir yükselişle başladığını belirtti. Waterer, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon açısından olumlu değerlendirildiğini söyledi.

Waterer’a göre kısa vadede altına daha güçlü destek sağlayabilecek gelişmeler arasında petrol fiyatlarının daha istikrarlı biçimde gerilemesi ve faiz oranlarında daha belirgin bir düşüş yaşanması bulunuyor.

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Bu değerlendirme, altındaki yükselişin devamı açısından enerji piyasası ile faiz görünümünün birlikte izlenmesi gerektiğine işaret ediyor. Yatırımcılar da mevcut kazanımların ardından bu iki alandan gelecek yeni sinyallere odaklanmış durumda.

WARSH KONUŞTU, EKİM AYI BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

Fed Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamalarının ardından yatırımcıların ekim ayında faiz artırımı beklentileri azaldı.

Warsh, cuma günü Bangkok’ta düzenlenen Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yıllık toplantısında konuştu. Beklenenden yüksek gelen enflasyonun ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmesini değiştirmediğini belirten Warsh, Fed’in bu ayki toplantısında alacağı karara yönelik açık bir sinyal vermedi.

Fed ise 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek para politikası toplantısı öncesinde sessiz döneme girdi. Böylece piyasaların dikkati, toplantıya kadar açıklanacak ekonomik veriler ve mevcut faiz beklentileri üzerinde yoğunlaştı.

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EKİM VE ARALIK AYI FİYATLAMALARINDA DİKKAT ÇEKEN FARK

CME FedWatch aracına göre yatırımcılar, ekim ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 16 olarak fiyatlıyor. Aralık ayına ilişkin faiz artırımı olasılığı ise yüzde 92 seviyesinde bulunuyor.

İki toplantıya yönelik beklentiler arasındaki fark, faiz politikasının zamanlamasına ilişkin fiyatlamaları öne çıkarıyor. Altın piyasasında da Fed’in hangi adımı, ne zaman atacağı yakından izleniyor.

Faiz beklentilerindeki değişimler, faiz getirisi sunmayan altının yatırımcılar açısından taşıdığı cazibeyi etkileyebildiği için yaklaşan toplantı önemini koruyor.

ENFLASYON VERİLERİ PİYASALARIN ODAĞINDA

ABD’de eylül ayı ithalat fiyatlarının beklentilerin üzerinde yükselmesi, enflasyona ilişkin endişelerin sürdüğünü gösterdi. Artışta enerji ürünlerinin ve bazı diğer malların maliyetlerindeki yükseliş etkili oldu.

Ortadoğu’daki çatışmaların devam ettiği bir dönemde gelen veriler, fiyat baskılarının seyrini yeniden gündeme taşıdı.

Şimdi piyasa katılımcıları, Fed’in gelecek haftaki toplantısının yanı sıra açıklanacak PCE fiyat endeksini bekliyor. Fed’in yüzde 2’lik enflasyon hedefine yönelik değerlendirmelerinde takip ettiği PCE ölçümleri, para politikasına ilişkin beklentiler açısından yakından izlenecek.

Gram altının satış fiyatı 6.649 TL’ye ulaştı

Küresel piyasalardaki hareketlilik, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın, saat 07.26 itibarıyla 6.593,21 TL alış, 6.649,03 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

Gram altının fiyatında uluslararası ons altın fiyatının yanı sıra döviz kurundaki değişimler ve yurt içi piyasa koşulları da etkili oluyor.

Yeni haftada yatırımcıların takibinde ons altındaki 4.200 dolar seviyesi, petrol fiyatlarının yönü ve ABD’den gelecek ekonomik veriler bulunuyor. Fed’in yaklaşan faiz kararı ise altın piyasasının en önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.