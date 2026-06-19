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UzmanparaAltın yeniden çakıldı! Nedeni belli oldu
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın yeniden çakıldı! Nedeni belli oldu

19.06.2026 - 07:19 | Son Güncellenme:

#Altın Fiyatları#Dolar Endeksi#Piyasa Hareketleri

Altın piyasasında rüzgar tersine döndü. Son günlerde yaşanan hareketler, değerli metalde yukarı yönlü beklentileri zayıflatırken fiyatlar yeniden baskı altına girdi. Özellikle ABD’den gelen para politikası sinyalleri ve doların güçlenmesi, altının nefesini kesti.

Altın yeniden çakıldı Nedeni belli oldu

Altın geri çekildi. Spot altın yüzde 0,6 düşüşle 4.184 dolar seviyesine indi. Haftalık kayıp ise yüzde 0,9’u buldu. Vadeli işlemlerde de benzer bir görünüm vardı. Ağustos kontratları yüzde 1 gerileyerek 4.202 dolar bandına çekildi.

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Bu düşüşün arkasında tek bir neden yok. En büyük baskı unsuru güçlü dolar. ABD dolar endeksi yılın zirve seviyelerine yakın gezmeye devam ediyor. Dolar güçlendikçe, altın diğer para birimleriyle alan yatırımcılar için daha pahalı hale geliyor. Bu da doğal olarak talebi zayıflatıyor.

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Bir diğer kritik başlık ise Fed. ABD Merkez Bankası’nın son toplantısında faizleri sabit bırakması ilk bakışta “sakin” bir karar gibi görünse de, asıl etki projeksiyonlarda geldi. 19 üyeden 9’unun bu yıl içinde faiz artışı ihtimalini masaya koyması, piyasada tonu değiştirdi. Beklentiler daha “şahin” bir çizgiye kaydı.

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Piyasa fiyatlamaları da bunu hızlıca yansıttı. CME FedWatch verilerine göre, Aralık ayında faiz artışı ihtimali yüzde 87’ye kadar yükseldi. Toplantı öncesinde bu oran çok daha düşüktü. Bu sert sıçrama, yatırımcıların faiz tarafında daha sıkı bir döneme hazırlandığını gösteriyor.

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Burada kritik nokta şu, faiz yükseldiğinde, faiz getirisi olmayan varlıklar geride kalıyor. Altın da bu kategoride. Bu yüzden yükselen faiz beklentisi, altın üzerinde doğal bir baskı oluşturuyor.

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Analistler de bu tabloyu doğruluyor. Piyasalarda konuşulan isimlerden Tim Waterer, son yükseliş denemesinin jeopolitik gelişmelerle sınırlı kaldığını, ancak Fed’in daha sert duruşunun yeniden ana belirleyici haline geldiğini söylüyor. Yani piyasanın direksiyonunda yine para politikası var.

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Öte yandan jeopolitik cephede kısa süreli rahatlama sinyalleri olsa da bu etki kalıcı olmadı. ABD-İran hattında zaman zaman yumuşama mesajları gelse de, piyasalar artık daha çok faiz ve dolar eksenine odaklanmış durumda.

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Altın tarafında beklentiler de revize ediliyor. Büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs, Fed’in bu yıl faiz indirimi yapma ihtimalini artık düşük görüyor. Bu nedenle altın fiyat tahminini de aşağı çekti. Yıl sonu ons beklentisi 5.400 dolardan 4.900 dolara indirildi.

Sadece altın değil, diğer değerli metallerde de benzer bir baskı var. Gümüş yüzde 1,5 geriledi ve 64 dolar seviyelerine indi. Platin ve paladyum da düşüşten nasibini aldı. Kısacası değerli metaller genel olarak zayıf bir gün geçirdi.

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Özetle piyasa şu an tek bir hikâyeye kilitlenmiş durumda, güçlü dolar ve şahin Fed. Bu ikili devam ettiği sürece altın üzerinde baskının sürmesi bekleniyor. Kısa vadede yönü belirleyen şey ne jeopolitik haberler ne de geçici dalgalar. Ana trendi belirleyen hala faiz politikası ve doların gücü.

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