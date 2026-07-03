Altın yeniden parladı! Yükseliş kalıcı mı? İşte detaylar...

Cuma günü yüzde 1’in üzerinde değer kazanan altın, son beş haftanın ardından ilk kez haftalık bazda kazanç elde etmeye hazırlanıyor. Spot altın, ons başına 4.179,94 dolara kadar yükselerek 23 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 1,6 artışla 4.193,20 dolara çıktı.

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ZAYIF İSTİHDAM VERİSİ ALTINI HAREKETLENDİRDİ

Altındaki yükselişin ana nedeni, ABD’de beklentilerin altında kalan istihdam verileri oldu. Tarım dışı istihdam ve özel sektör istihdamındaki zayıf tablo, piyasalarda “Fed faiz artırımlarında daha temkinli davranabilir” beklentisini güçlendirdi.

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ABD Çalışma Bakanlığı’na bağlı İstatistik Bürosu’nun açıkladığı verilere göre, tarım dışı istihdam geçen ay yalnızca 57 bin kişi arttı. Beklentilerin altında kalan bu veri, ekonomide soğuma sinyali olarak yorumlandı.

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Bu tablo, enflasyon ve yüksek faiz baskısının uzun süre devam edeceği yönündeki endişeleri bir miktar azalttı. Faiz beklentilerindeki gevşeme ise faiz getirisi olmayan altını yeniden cazip hale getirdi.

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ALTINDA HAFTALIK KAZANÇ SİNYALİ

Altın, hafta genelinde yaklaşık yüzde 2,3 değer kazanma yolunda ilerliyor. Eğer bu görünüm korunursa, değerli metal 25 Mayıs haftasından bu yana ilk kez haftayı yükselişle tamamlamış olacak.

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Son haftalarda güçlü dolar, yüksek faiz beklentileri ve yatırımcıların temkinli pozisyonları altın üzerinde baskı oluşturuyordu. Ancak ABD’den gelen zayıf veriler bu dengeyi değiştirdi. Piyasa, Fed’in agresif faiz artırım alanının daraldığını fiyatlamaya başladı.

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DOLAR GERİLEDİ, ALTIN GÜÇ KAZANDI

Altını destekleyen bir diğer unsur da ABD dolarındaki zayıflama oldu. Doların haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

Dolar geriledikçe, altına erişim maliyeti de birçok yatırımcı için düşüyor. Bu durum özellikle küresel talebi destekleyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

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FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞİYOR

Piyasalarda gözler yeniden Fed’e çevrilmiş durumda. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, eylül ayında Fed’in faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 54 olarak fiyatlıyor. Bu oran, istihdam verileri açıklanmadan önce yüzde 66 seviyesindeydi.

Bu düşüş, piyasanın Fed’e dair beklentilerinde belirgin bir değişim yaşandığını gösteriyor. Yatırımcılar artık faiz artırım ihtimalini tamamen dışlamasa da, önceki haftalara kıyasla daha düşük bir olasılık üzerinden pozisyon alıyor.

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OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, zayıf iş gücü piyasası verilerinin Fed beklentilerinde etkili olduğunu belirtti. Wong’a göre piyasa, Fed’in bu yılın kalanında ve gelecek yılın ilk çeyreğinde faiz artıracağı beklentisini azaltıyor.

YÜKSELİŞ KALICI MI?

Altındaki son yükseliş yatırımcıların dikkatini çekse de uzmanlara göre tablo tamamen risksiz değil. Faiz artırımı beklentileri azalmış olsa da tamamen ortadan kalkmış değil. Bu nedenle yılın ilerleyen dönemlerinde altın fiyatlarında yeniden baskı görülebilir.

Kelvin Wong, yıl sonuna doğru altın fiyatlarında yeni bir zayıflama dalgası yaşanabileceğini ve ons fiyatının 3.500 dolar seviyelerine kadar geri çekilebileceğini belirtti. Bu değerlendirme, altında yükselişin sürmesi için Fed’den gelecek mesajların kritik olacağını gösteriyor.

MERKEZ BANKALARINDAN GÜÇLÜ ALTIN TALEBİ

Altın piyasasında dikkat çeken bir başka gelişme ise merkez bankalarının alımları oldu. World Gold Council verilerine göre merkez bankaları mayıs ayında yeniden altın alımına yöneldi. Son verilere göre resmi altın rezervleri ay boyunca net 41 ton arttı.

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Merkez bankalarının altına ilgisinin devam etmesi, uzun vadede değerli metal için önemli bir destek unsuru olarak görülüyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve rezerv çeşitlendirme ihtiyacı, merkez bankalarının altın talebini canlı tutuyor.

PİYASADA GÖZLER YENİ VERİLERDE

Altın fiyatlarında bundan sonraki yönü, ABD’den gelecek yeni ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları belirleyecek. Özellikle enflasyon, istihdam ve büyüme verileri, faiz beklentilerinin yeniden şekillenmesinde etkili olacak.

Kısa vadede zayıf dolar ve azalan faiz artırım beklentileri altını desteklerken, Fed’in daha şahin bir mesaj vermesi halinde piyasada yeniden satış baskısı oluşabilir.

Şimdilik altın, beş haftalık zayıf performansın ardından yatırımcısına güçlü bir toparlanma sinyali veriyor. Ancak bu yükselişin kalıcı olup olmayacağı, Fed’in faiz rotası ve ABD ekonomisinden gelecek yeni işaretlerle netleşecek.