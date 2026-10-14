Altın yeniden yükselecek mi? Piyasaların gözü saat 15.30’da

Küresel piyasalarda dikkatler ABD’den gelecek ekonomik verilere çevrildi. ABD Merkez Bankasının (Fed) önümüzdeki dönemde nasıl bir faiz politikası izleyeceğine ilişkin sinyal arayan yatırımcılar, çarşamba günü açıklanacak tüketici fiyat endeksine (TÜFE) odaklandı.

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Veri öncesinde altın fiyatlarında belirgin bir yön değişimi görülmedi. Spot altın, TSİ 05.51 itibarıyla ons başına 4.159,45 dolarda yatay kaldı. Aralık vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,1’lik sınırlı yükselişle 4.182,60 dolara çıktı.

Altın piyasasındaki bu görünüm, enflasyon rakamları açıklanmadan önce yatırımcıların beklemeyi tercih ettiğini gösterdi. Fed yetkililerinin faiz artırımına ilişkin açıklamaları da piyasaların odağındaki yerini korudu.

ALTIN YÜKSELİŞ İÇİN YENİ BİR GEREKÇE ARIYOR

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Tastylive Küresel Makroekonomi Başkanı Ilya Spivak, altın fiyatlarında büyük çaplı bir hareket yaşanmadığını söyledi. Değerli metalin belirli bir fiyat aralığı içinde kalmaya devam ettiğini belirten Spivak, petrol piyasasındaki yükselişe rağmen altının mevcut seviyelerini korumasına dikkat çekti.

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Spivak’a göre bu tablo, altının yukarı yönlü hareket edebilmek için yeni bir gerekçe aradığına işaret ediyor. Açıklanacak ekonomik veriler, fiyatların içinde bulunduğu dar aralıktan çıkıp çıkmayacağı açısından yakından izleniyor.

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Piyasalarda yalnızca enflasyonun seyri değil, ABD ekonomisinin büyüme hızı ve tüketim eğilimi de takip ediliyor. Bu nedenle TÜFE’nin ardından yayımlanacak üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve perakende satış rakamları da altının yönü açısından önem taşıyor.

KRİTİK VERİ TSİ 15.30’DA AÇIKLANACAK

ABD’de tüketici fiyat endeksi verisinin bugün TSİ 15.30’da açıklanması bekleniyor. Yatırımcılar, rakamların Fed’in para politikasına ilişkin beklentileri nasıl etkileyeceğini değerlendirecek.

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Veri takvimi bununla sınırlı kalmayacak. Perşembe günü açıklanacak ÜFE ve perakende satış verileri, enflasyonun üretici tarafındaki görünümüyle tüketici harcamalarının seyrine ilişkin yeni bilgiler sunacak.

Böylece piyasalar, art arda gelecek üç önemli gösterge üzerinden ABD ekonomisinin mevcut durumunu değerlendirme fırsatı bulacak. Altın yatırımcılarının odağında ise bu verilerin ilave faiz artırımı beklentilerini güçlendirip güçlendirmeyeceği bulunuyor.

EKONOMİDE YAVAŞLAMA SİNYALİ ALTINI DESTEKLEYEBİLİR

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Spivak, TÜFE, ÜFE ve perakende satış rakamlarının ekonomik ivmede zayıflamaya işaret etmesi halinde faiz beklentilerinin değişebileceğini söyledi.

Bu yönde bir veri akışının, piyasaların Fed’den bu yıl için beklediği ilave faiz artırımlarına ilişkin tahminlerini azaltabileceğini belirtti. Spivak, faiz artırımı beklentilerinin gerilemesinin altın fiyatlarına destek sağlayabileceğini ifade etti.

Bu değerlendirme, açıklanacak rakamların altın açısından neden yakından izlendiğini de ortaya koyuyor. Ekonominin gücünü koruyup korumadığı ve fiyat baskılarının nasıl şekillendiği, Fed’in atabileceği adımlara ilişkin beklentiler üzerinde etkili olacak.

SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ SALDIRI PETROLÜ YÜKSELTTİ

Ekonomik veri gündeminin yanında jeopolitik gelişmeler de piyasalarda takip ediliyor. Yemen’deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların şiddetlendiği süreçte, Suudi Arabistan’ın doğusundaki Dhahran kentinde bir saldırı düzenlendi.

Saldırının hedefi, Saudi Aramco’ya ait bir idari bina oldu. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı saldırıyı doğruladı.

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Haberin ardından petrol fiyatları çarşamba günü yükseldi. Altında ise aynı saatlerde belirgin bir fiyat hareketi görülmedi. Petrolün yükseldiği ortamda değerli metalin dar aralıktaki seyrini koruması, Spivak’ın değerlendirmesinde öne çıkan unsurlardan biri oldu.

FED’DEN YENİ FAİZ ARTIRIMI MESAJI

Fed yetkililerinin açıklamaları, enflasyon verisi öncesinde piyasalara yön veren başlıklar arasında yer aldı.

New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonu düşürmeye yönelik çalışmalar kapsamında merkez bankasının bu yıl bir kez daha faiz artırması gerekebileceğini söyledi. Williams, bu yöndeki görüşünü yineleyerek ilave sıkılaşma ihtimalinin gündemde olduğunu belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise ABD tahvil getirilerinde son dönemde görülen yükselişe ilişkin değerlendirmede bulundu. Waller, bu hareketin enflasyon beklentilerindeki artıştan çok ekonomik büyümenin güçlenmesini yansıttığını söyledi.

Enflasyon beklentilerinin “sağlam biçimde çıpalanmış” durumda olduğunu belirten Waller, tahvil piyasasındaki hareketin ekonomik büyümeyle bağlantısına dikkat çekti.

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ARALIK AYI İÇİN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ YÜZDE 88

CME FedWatch verileri, yatırımcıların faiz artırımına ilişkin beklentilerinde aylara göre belirgin bir farklılık bulunduğunu gösterdi.

Piyasalar, Fed’in bu ay faiz artırmasına yüzde 23 olasılık veriyor. Aralık ayında faiz artırımına gidilmesi ihtimali ise yüzde 88 olarak fiyatlanıyor.

Bu oranlar, yılın son ayına ilişkin faiz artışı beklentisinin daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Açıklanacak enflasyon ve tüketim verileri, söz konusu beklentilerin yeniden değerlendirilmesinde etkili olabilir.

FAİZLERİN YÖNÜ ALTIN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Altın, genellikle enflasyona karşı korunma aracı olarak görülüyor. Ancak faizlerin yükseldiği dönemlerde, yatırımcılar açısından altının cazibesi azalabiliyor.

Bunun temelinde altının faiz getirisi sağlamaması bulunuyor. Faiz oranlarının yükselmesi, getiri sunan alternatiflerin öne çıkmasına yol açarken altın üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Bu nedenle altın piyasası, enflasyon rakamlarını Fed’in olası faiz kararlarıyla birlikte değerlendiriyor. Spivak’ın dikkat çektiği gibi, ekonomik ivmenin zayıflaması ve ilave faiz artırımı beklentilerinin azalması ise değerli metal için destekleyici bir gelişme olabilir.

GÜMÜŞ GERİLEDİ, PALADYUM YÜKSELDİ

Diğer değerli metallerde ise farklı yönlerde fiyat hareketleri görüldü. Spot gümüş yüzde 0,6 değer kaybederek ons başına 59,11 dolara geriledi.

Platin, ons başına 1.664,19 dolar seviyesinde yatay seyretti. Paladyum ise yüzde 0,4 yükselişle 1.130,81 dolara çıktı.

Altın piyasasında bekleyiş sürerken gözler, TSİ 15.30’da açıklanması beklenen ABD TÜFE verisine çevrildi. Ardından gelecek ÜFE ve perakende satış rakamları da Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve değerli metallerin yönü açısından takip edilecek.