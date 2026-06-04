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UzmanparaAltın yeniden yükselişe geçti: Nedeni belli oldu!
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın yeniden yükselişe geçti: Nedeni belli oldu!

04.06.2026 - 07:35 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Altın Fiyatları#Petrol Piyasası

Altın fiyatları perşembe günü, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan destek alarak güçlü bir yükseliş kaydetti.

Altın yeniden yükselişe geçti: Nedeni belli oldu

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve doların değer kaybı, yatırımcıların altına yönelmesini hızlandırdı. Spot altın, yüzde 0,7 artışla ons başına 4.461,09 dolara ulaşırken, Ağustos vadeli ABD altın kontratları yüzde 0,5 yükselerek 4.487,90 doları gördü. Doların gerilemesi, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hâle getirdi.

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KALICI YÜKSELİŞ NE ZAMAN OLUR?

Piyasalarda dikkatler, ABD-İsrail ile İran arasındaki gerginliğin çözülme ihtimallerine çevrildi. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının yükselişinin hâlâ petrol ve doların seyrine bağlı olduğunu, kalıcı bir ivme kazanabilmesi için ABD-İran ilişkilerine dair olumlu haber akışına ihtiyaç olduğunu belirtti.

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ABD yönetiminden gelen açıklamalara göre, İsrail ve Lübnan çatışmaları sona erdirmek için ateşkese onay verdi. Bu gelişme, İran ile yaşanan gerilimin daha geniş kapsamlı bir barış anlaşmasına evrilebileceği beklentilerini güçlendirdi. Ayrıca, ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi çoğunluk, Trump’ın İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonları sürdürmesini sınırlayan bir kararı onaylayarak, iç siyasette de çatışmaya dair artan endişeleri yansıttı.

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Petrol piyasasında da hareketlilik gözlendi; Lübnan-İsrail ateşkesi ve ABD-İran barış beklentileriyle petrol fiyatları perşembe günü düşüş kaydetti. Yüksek petrol fiyatları enflasyonu tetikleyerek faizlerin uzun süre yüksek kalmasına yol açabilir. Altın, enflasyona karşı güvenli liman olarak görülse de, faiz getirisi olmayan değerli metal üzerinde yüksek faizler baskı yaratıyor.

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Diğer değerli metaller de yükseliş trendine katıldı. Spot gümüş yüzde 0,6 artışla ons başına 73,13 dolara, platin yüzde 0,7 yükselerek 1.872,11 dolara ve paladyum yüzde 0,9 değer kazanarak 1.313,51 dolara çıktı. Bu gelişmeler, yatırımcıların risk ve güvenli liman dengesi üzerinde strateji geliştirmesine yol açtı.

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