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UzmanparaAltın yükselişini sürdürüyor: Piyasaların odağında iki kritik madde
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın yükselişini sürdürüyor: Piyasaların odağında iki kritik madde

17.06.2026 - 07:28 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#ABD-İran#Fed Faiz Kararı

Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle yükseliş trendini sürdürüyor. Özellikle ABD ile İran arasında sağlanan barış anlaşmasına dair iyimser beklentiler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına yönelik belirsizlik, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini sağladı.

Altın yükselişini sürdürüyor: Piyasaların odağında iki kritik madde

Altın, üst üste beşinci işlem gününde de değer kazanarak güçlü seyrini korudu. Spot altın yüzde 0,3 artışla ons başına 4.341 dolar seviyesine yükseldi. Bu seviye, geçtiğimiz günlerde görülen bir haftanın zirvesine oldukça yakın bir noktada bulunuyor. ABD’de Ağustos vadeli altın kontratları da benzer şekilde yükseliş göstererek 4.361 dolar seviyesine çıktı.

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PİYASALARIN ODAĞINDAKİ KRİTİK MADDELER

Piyasaların odağında iki kritik başlık var: ABD-İran hattındaki gelişmeler ve Fed’in para politikası toplantısı. Orta Doğu’da tansiyonu düşürmeyi amaçlayan geçici anlaşma, enerji piyasalarında da etkisini gösterdi. İran’ın petrol ihracatına yeniden izin verilebileceğine dair haberler, petrol fiyatlarını aşağı çekti. Bu durum, küresel enflasyon baskılarının bir miktar azalabileceği beklentisini güçlendirdi.

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Enerji fiyatlarındaki bu geri çekilme, faiz artışı beklentilerini de bir miktar yumuşattı. Uzmanlara göre bu tablo, altın fiyatları için destekleyici bir ortam oluşturdu. Ancak yatırımcılar, Fed’in açıklayacağı yeni faiz kararı öncesinde temkinli hareket ediyor.

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Tastylive Küresel Makro Araştırmalar Başkanı Ilya Spivak, petrol fiyatlarındaki düşüşün faizler üzerindeki baskıyı azalttığını ancak Fed kararının belirleyici olacağını vurguladı. Spivak’a göre piyasadaki asıl soru, Fed’in enflasyon ve büyüme dengesi arasında nasıl bir yol izleyeceği.

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CME FedWatch verileri ise yatırımcıların beklentilerindeki değişimi ortaya koyuyor. Buna göre Aralık ayında faiz artırımı ihtimali yüzde 59 seviyesine geriledi. Bu oran, geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 70 seviyesindeydi.

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Faizlerin yüksek kalması genellikle altın için baskı unsuru oluşturuyor. Çünkü altın faiz getirisi sunmadığı için yatırımcılar yüksek faiz ortamında alternatif varlıklara yöneliyor. Buna rağmen mevcut belirsizlik ortamı, altını yeniden güçlü bir güvenli liman haline getiriyor.

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