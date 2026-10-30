Altına çifte darbe! Kritik seviyenin altına geriledi

HABER MERKEZİ Altın piyasasında petrol fiyatları ve faiz beklentilerinin oluşturduğu baskı öne çıktı. Enerji maliyetlerindeki yükseliş, enflasyonla mücadelenin zorlaşabileceği endişesini artırırken ABD’de açıklanan güçlü enflasyon verileri de para politikasına ilişkin beklentileri değiştirdi. Fed’in yıl bitmeden yeniden faiz artırabileceği düşüncesinin güçlenmesiyle altın, cuma günü değer kaybetti.

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Spot altının ons fiyatı yüzde 0,6 düşerek 3.997,39 dolara indi. Böylece fiyat, piyasaların yakından izlediği 4 bin dolar eşiğinin altına çekildi. Aralık vadeli ABD altın kontratlarında da benzer bir hareket görüldü. Kontratlar yüzde 0,6 kayıpla 4.007,80 dolara geriledi.

Günlük düşüşün yanı sıra aylık görünüm de altın üzerindeki baskının sürdüğüne işaret ediyor. Değerli metal, üst üste ikinci ayını kayıpla tamamlama yolunda ilerliyor.

ALTINDA 4 BİN DOLAR EŞİĞİ AŞAĞI KIRILDI

Ons altının 4 bin doların altına inmesi, değerli metal piyasasındaki satışları yeniden gündemin merkezine taşıdı. Spot piyasada fiyat 3.997,39 dolara kadar gerilerken vadeli kontratlar da 4 bin dolar sınırına yaklaştı.

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Fiyatlamalarda belirleyici başlık ise faizlerin geleceği oldu. Enflasyonun güçlü seyrini koruması, Fed’in sıkı para politikasını sürdürmekle yetinmeyip yeni bir faiz artışına gidebileceği beklentisini besledi. Bu ihtimal, faiz getirisi sunmayan altının yatırımcı açısından taşıdığı maliyeti artırıyor.

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FED İÇİN ARALIK HESABI: FAİZ ARTIŞINA YÜZDE 75 OLASILIK

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Piyasalarda Fed’in aralık ayında faiz artırma ihtimali yaklaşık yüzde 75 olarak fiyatlanıyor. Bu oran, yatırımcıların yılın kalan bölümünde daha sıkı para politikası olasılığını güçlü biçimde dikkate aldığını gösteriyor.

Faizlerin yükselmesi, altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Çünkü altın doğrudan faiz geliri sağlamıyor. Faiz getirisi sunan araçların cazibesi arttığında ise değerli metal üzerindeki baskı güçlenebiliyor.

ABD’den gelen enflasyon verileri bu nedenle altın piyasası açısından kritik önem taşıyor. Fiyat artışlarının dirençli kalması, faizlerin aşağı gelmesine yönelik beklentileri zayıflatırken yeni bir artış ihtimalini öne çıkarıyor. Altındaki son gerilemenin arkasında da bu beklenti değişimi bulunuyor.

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PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ALTINI DA VURDU

Altın fiyatlarını baskılayan gelişmelerin bir diğer ayağını petrol oluşturdu. Suudi Arabistan’a yönelik saldırıların petrol arzına ilişkin kaygıları artırması, enerji fiyatlarını yukarı taşıdı. Petrol, üst üste dördüncü aylık yükselişini kaydetme yolunda ilerliyor.

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Enerji maliyetlerindeki artış, küresel enflasyon görünümünü de zorlaştırıyor. Petrolün pahalanması, ulaşım ve üretim maliyetleri üzerinden fiyat baskılarının canlı kalabileceği endişesini besliyor.

Bu tablo altın açısından faiz beklentileri üzerinden etkili oluyor. Yükselen petrol fiyatları enflasyon kaygılarını artırırken merkez bankalarının sıkı para politikasını daha uzun süre koruyabileceği düşüncesi güçleniyor. Böylece enerji piyasasındaki yükseliş, altın üzerinde ek bir baskı oluşturuyor.

TOKYO’DAN GELEN VERİ DE ENFLASYON KAYGISINI BESLEDİ

Küresel fiyat baskılarına ilişkin endişeler yalnızca ABD verileriyle sınırlı kalmadı. Japonya’nın başkenti Tokyo’da çekirdek enflasyonun ekim ayında yüzde 2’lik hedefin üzerinde gerçekleşmesi de yatırımcıların izlediği gelişmeler arasında yer aldı.

Tokyo verisi, enerji fiyatlarının yükseldiği bir dönemde enflasyon konusundaki hassasiyeti artırdı. Farklı ekonomilerden gelen fiyat göstergeleri, yatırımcıların merkez bankalarının atacağı adımlara daha fazla odaklanmasına neden oluyor.

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Altın piyasasında da bu verilerin faiz görünümüne etkisi takip ediliyor. Enflasyon baskısının sürmesi, değerli metalin yeniden güç kazanmasını zorlaştıran unsurlar arasında bulunuyor.

GÜMÜŞTE KAYIP YÜZDE 2’Yİ AŞTI

Satışlar yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Diğer değerli metallerde de fiyatlar aşağı yönlü hareket etti. Gümüş yüzde 2,1 değer kaybederek ons başına 51,27 dolara geriledi.

Platin yüzde 1,9 düşüşle 1.458,85 dolara inerken paladyum yüzde 2 kayıpla 986,08 dolardan işlem gördü. Böylece gümüş, platin ve paladyumdaki günlük kayıplar, altındaki yüzde 0,6’lık düşüşü aştı.

ALTIN İKİNCİ AYLIK KAYBA HAZIRLANIYOR

Son fiyat hareketleriyle birlikte altın, üst üste ikinci aylık düşüşüne yöneldi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD enflasyonunun güçlü seyri ve Fed’in yeniden faiz artırabileceği beklentisi, değerli metalin önündeki başlıca baskı unsurları olarak öne çıkıyor.

Piyasaların odağında bundan sonraki enflasyon verileri ve Fed’in para politikasına ilişkin vereceği mesajlar bulunuyor. Petrol arzına yönelik gelişmeler de enerji fiyatları üzerinden bu görünümü etkiliyor. Ons altında 4 bin doların altına inilmesiyle birlikte yatırımcılar, faiz beklentilerindeki değişimin fiyatlara nasıl yansıyacağını yakından izliyor.