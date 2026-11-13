Altında 1 yılın en sert düşüşü! Dipten dönüş başladı mı? Gözler kritik seviyelerde

HABER MERKEZİ Küresel altın piyasasında son dönemin en hareketli haftalarından biri yaşanıyor. ABD'den gelen ekonomik veriler, Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler ve doların güç kazanması, değerli metal üzerinde yoğun satış baskısı oluşturdu. Hafta boyunca yüzde 4'ün üzerinde değer kaybeden altın, yaklaşık bir yılın en düşük seviyesine kadar geriledi.

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Perşembe günü sert düşüş yaşayan ons altın, haftanın son işlem gününde ise toparlanma sinyalleri verdi. Üst üste üç seans gerileyen değerli metal, cuma sabahı gelen tepki alımlarıyla yeniden yükselişe geçti.

Piyasalarda şimdi altının dip seviyeleri geride bırakıp bırakmadığı ve yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

ALTINDA ÜÇ GÜNLÜK DÜŞÜŞÜN ARDINDAN YÜKSELİŞ

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününe toparlanma eğilimiyle başladı. Önceki üç seansta yaşanan kayıpların ardından gelen alımlar, ons altını yeniden 3.900 dolar seviyesinin üzerine taşıdı.

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Spot altın, Türkiye saatiyle 08.35 itibarıyla yüzde 1'e yakın değer kazanarak 3.910,31 dolara yükseldi.

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Bu hareket, bir önceki gün Ekim 2025'ten bu yana görülen en düşük seviyeye gerileyen altın fiyatlarında kısa vadeli toparlanma beklentilerini gündeme getirdi.

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Ancak analistler, son yükselişin kalıcı bir trend değişiminden ziyade sert satışların ardından gelen teknik bir tepki olabileceğine dikkat çekiyor.

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DOLAR VE TAHVİL GETİRİLERİ ALTINI BASKILADI

Altın piyasasında hafta boyunca yaşanan düşüşün temel nedenleri arasında doların güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesi bulunuyor.

Doların uluslararası piyasalarda değer kazanması, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor.

Aynı zamanda ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki artış, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor.

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Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi de altın fiyatlarında aşağı yönlü baskıyı artıran gelişmeler arasında yer aldı.

ORTADOĞU'DAKİ GERİLİM ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler de altının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Ortadoğu'da barış beklentilerinin zayıflaması ve petrol fiyatlarının yükselmesi, enerji maliyetleri üzerinden küresel enflasyon endişelerini yeniden artırdı.

İran'ın nükleer programı, yaptırımlar, ABD'nin deniz ablukası ve deniz güvenliğine ilişkin anlaşmazlıklarda henüz kapsamlı bir çözüme ulaşılamadı.

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Bölgedeki belirsizlikler bir yandan güvenli liman olarak altına yönelik talebi desteklerken diğer yandan petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu yükseltme ihtimali, Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Bu nedenle jeopolitik gelişmeler altın fiyatları üzerinde hem yükseliş hem de düşüş yönünde etkiler oluşturabiliyor.

GÖZLER ABD'DEN GELECEK KRİTİK VERİDE

Altın yatırımcılarının odağında cuma günü açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi bulunuyor. Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanması beklenen veri, ABD'deki enflasyon eğiliminin üretici tarafında nasıl şekillendiğini gösterecek.

ÜFE verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda Fed'in ilave faiz artırımı yapacağına yönelik beklentiler güçlenebilir. Bu durum dolar ve tahvil getirilerini destekleyerek altın üzerindeki baskıyı artırabilir.

Beklentilerin altında gerçekleşecek bir veri ise faiz artışı endişelerinin hafiflemesine ve altında toparlanma eğiliminin güçlenmesine yardımcı olabilir.

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Öte yandan ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının beklentilerin üzerinde artması da piyasaların takip ettiği gelişmeler arasında yer aldı. Buna rağmen başvuru sayısının istikrarlı iş gücü piyasasıyla uyumlu seviyelerde kaldığı belirtildi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Küresel piyasalarda ons altının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte yurt içindeki gram altın fiyatları da yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altının alış fiyatı 6.291,92 TL, satış fiyatı ise 6.335,89 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatı ile dolar/TL kuru etkili oluyor. Bunun yanı sıra yurt içindeki arz-talep dengesi ve fiziki altın piyasasındaki fiyat farklılıkları da gram altının seyrini etkileyebiliyor.

ALTINDA DİPTEN DÖNÜŞ BAŞLADI MI?

Altın fiyatlarının Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından gelen tepki alımları, yatırımcıların yeniden yükseliş ihtimalini değerlendirmesine neden oldu.

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Ancak piyasalarda güçlü dolar, yüksek tahvil getirileri ve Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentiler etkisini sürdürüyor. Kısa vadede ABD ÜFE verisi ve tahvil getirilerindeki hareketler, altının toparlanma eğilimini sürdürüp sürdüremeyeceği açısından kritik olacak.

Ons altında 3.944 dolar direncinin aşılması yukarı yönlü hareketi destekleyebilecekken, 3.852 dolar seviyesinin altına inilmesi satış baskısının yeniden derinleşmesi riskini artırabilir.

Bu nedenle haftanın son işlem gününde başlayan yükselişin kalıcı bir toparlanmaya dönüşüp dönüşmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.