Altında 2 dev engel! Yatırımcılar merakla bekliyor: Çarpıcı tahmin geldi

Milliyet.com.tr/ Ons altın, önceki günü yüzde 0,42 düşüşle tamamlarken yeni işlem gününde de aşağı yönlü baskının etkisinde kaldı. Piyasalarda oluşan belirsizlik ortamı, yatırımcıların “Altın yeniden yükselişe geçecek mi?” sorusunu gündeme taşıdı.

ABD ENFLASYONU BEKLENTİLERİ BOZDU

Altın fiyatlarını baskılayan en önemli gelişmelerden biri ABD’den gelen nisan ayı enflasyon verisi oldu. Açıklanan verilere göre ülkede aylık enflasyon yüzde 0,6 artış gösterirken yıllık TÜFE yüzde 3,8 seviyesine yükseldi. Böylece piyasa beklentileri aşılmış oldu.

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları sonrası ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitme ihtimali önemli ölçüde zayıfladı. Özellikle yatırımcılar, FED’in bu yıl faiz indirimi konusunda daha temkinli davranabileceğini fiyatlamaya başladı.

Bu gelişmenin ardından dolar endeksi yükselişe geçerken ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yeniden yüzde 4,50 seviyesine yaklaştı. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil getirileri ise faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturdu.

Uzmanlara göre altının kısa vadeli yönü artık büyük ölçüde ABD’den gelecek yeni enflasyon verilerine bağlı olacak.

ORTA DOĞU’DAKİ GERİLİM PİYASALARI TEDİRGİN EDİYOR

Altın fiyatlarını etkileyen ikinci büyük unsur ise Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler oldu. İran ile ABD arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve diplomatik süreçte ilerleme sağlanamaması enerji piyasalarında tansiyonu artırdı.

Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki belirsizlikler nedeniyle petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar seviyesine yaklaşırken enerji maliyetlerindeki artış küresel enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Analistler, petrol fiyatlarının yüksek kalmasının yalnızca enerji piyasalarını değil, merkez bankalarının faiz politikalarını da doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor.

Bu durumun altın açısından karmaşık bir tablo oluşturduğu ifade ediliyor. Çünkü jeopolitik riskler normal şartlarda güvenli liman talebini artırırken, yükselen enflasyon nedeniyle faizlerin yüksek kalma ihtimali altın üzerinde baskı yaratıyor.

UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Piyasa uzmanlarına göre önümüzdeki süreçte iki kritik başlık altının kaderini belirleyecek:

ABD’de açıklanacak yeni enflasyon verileri

Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler

Analistler, mayıs ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi halinde FED’in yılın son çeyreğinde faiz indirimi ihtimalinin yeniden güçlenebileceğini belirtiyor. Böyle bir senaryoda altın üzerindeki baskının azalabileceği ifade ediliyor.

Ancak Orta Doğu’daki gerilimin yeniden askeri boyuta taşınması halinde petrol fiyatlarında yeni zirveler görülebileceği ve bunun da küresel enflasyonu daha da artırabileceği belirtiliyor.

ING’DEN DİKKAT ÇEKEN ALTIN TAHMİNİ

Uluslararası finans devi ING de altın piyasasına ilişkin yeni değerlendirmesini paylaştı. ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey, altındaki yükselişin devam edebilmesi için enerji fiyatlarında düşüş, enflasyonda yavaşlama ve FED’in faiz indirimine başlamasının kritik olduğunu söyledi.

Manthey ayrıca merkez bankalarının altın alımlarının sürmesi ve ETF tarafındaki toparlanmanın da fiyatlara destek verebileceğini belirtti.

Ancak uzman isim, en büyük riskin Orta Doğu’da barış görüşmelerinin başarısız olması olduğunu vurguladı. Böyle bir senaryoda petrol fiyatlarının yüksek kalabileceği ve FED’in faiz indirimlerini daha uzun süre erteleyebileceği ifade edildi.

Tüm bu gelişmelere rağmen ING, yıl sonu için oldukça dikkat çekici bir tahminde bulundu. Banka, ons altının yıl sonuna kadar 5 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.