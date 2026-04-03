Milliyet.com.tr/ Orta Doğu’da ABD, İsrail ile İran arasında 28 Şubat’tan bu yana süren savaşın 2-3 hafta içerisinde bitebileceğine ilişkin beklentilerle hafta başı itibarıyla yükselen altın fiyatları ABD Başkanı Trump’ın son açıklamaları sonrası tepetaklak oldu.

Trump, savaşın önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini açıklamasının ardından petrol hızla yükselirken, altın fiyatları 2 haftanın zirvesinden döndü. Hafta başında 6.400 TL seviyelerinden işlem gören gram altın Trump’ın açıklamaları öncesinde 6.900 TL seviyesine kadar dayanmıştı.

‘DAHA FAZLA DÜŞÜŞ OLUR MU?’ TEDİRGİNLİĞİ

Perşembe günü yeniden 6.500 TL seviyelerini gören altının gram fiyatı bugün 6.700 TL'den alıcı buluyor. Son yükselişlerle birlikte yatırımcılar ‘yakında 7.000 TL’yi görür müyüz?’ sorularını sorarken, şimdi ise ‘daha fazla düşüş olur mu?’ tedirginliği öne çıktı.

"TRUMP'IN SERT MESAJLARI ALTINDA BEKLENMEDİK HAREKET YARATTI"

Peki altında düşüş geçici mi? Altında 2 farklı ihtimali milliyet.com.tr’ye açıklayan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Donald Trump'ın ABD-İran gerilimine dair yaptığı sert açıklamalar, altın piyasasında bu kez beklenmedik ve keskin bir dalgalanmaya (volatiliteye) yol açtı. Güvenli liman arayışının aksine, piyasa bu kez farklı bir tepki verdi. Fiyat hareketlerine baktığımızda; 4 günlük yükseliş trendinin ardından, Trump'ın askeri operasyonların dozunu artırabileceğine dair verdiği sinyaller ons altında sert bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

Perşembe gün içerisinde ons altında %2,5 ile %4 arasında değer kayıpları yaşanırken, en sert günlük düşüşlerden biri kaydedildi. Sabah saatlerinde 4.800 dolar seviyelerini test eden ons altın, açıklamaların ardından 4.620-4.680 dolar bandına geriledi. Perşembe günlük bazda %4'e yaklaşan düşüşler yaşandı.

“ALTINDA YÜKSELİŞİN SONA ERDİĞİNE DAİR İLK SİNYAL”

Destek ve direnç noktalarına baktığımızda; ons tarafında 4.600 dolar kritik bir psikolojik destek olarak öne çıkıyordu. Ancak bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda 'teknik teslimiyet' dediğimiz geri çekilme hareketi başlıyor. An itibarıyla yükseliş trendinin sona erdiğine dair ilk sinyalleri alıyoruz.

“ALTINDA SERT KAYIP SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SEVİYE”

Dolayısıyla burada dikkatli olunması gereken kritik seviye 4.550 dolar. Bu seviyenin altındaki her kapanış, ons altını 4.250 dolara doğru geri çekebilir. Bu noktada majör merkez bankalarının altın swap işlemleri veya doğrudan altın satışları da ons fiyatlamasını negatif yönde etkileyecektir. Ancak 4.580 doların üzerindeki her kapanış, ons altını yeniden 4.750-4.800 dolar seviyesindeki dirençlere doğru hareketlendirebilir.

"DÜŞÜŞÜN TEMEL NEDENİ: DOLAR ENDEKSİ VE KÜRESEL RİSK ALGISI"

Düşüşün temel nedenini dolar endeksinde görebiliyoruz. Trump'ın açıklamalarıyla birlikte küresel risk algısı ciddi anlamda arttı. Savaşın daha geniş bir alana yayılabileceği ve 400 kilogramlık uranyumu ele geçirmek için kimsenin istemeyeceği nükleer veya kimyasal silahların kullanılabileceğine dair kaygılar tansiyonu aniden yükseltti.

“CİDDİ BASKI YARATTI”

Bununla beraber güçlenen bir dolar gördük. Dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerine çıkması, ons altın fiyatları üzerinde ciddi bir baskı yarattı. Öte yandan petrol fiyatlarının sert bir şekilde yükselerek 107 dolar ve üzerine çıkması, bir enflasyon çıkmazını veya savaş bitse dahi ilerleyen süreçte bir stagflasyon (düşük büyüme, yüksek enflasyon) riskini gündeme getiriyor. Özellikle petrol fiyatlarında 105 doların üzerindeki her rakam, ciddi enflasyon riskini ve maliyet şokunu beraberinde getiriyor. Artan risk ve enflasyon beklentisiyle ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin yükselmesi de altından çıkışı hızlandıran bir diğer önemli unsur oldu.

ALTINDA 2 FARKLI SENARYO: ÖNÜMÜZDEKİ 2-3 HAFTA DALGALI GEÇECEK

Tüm bu gelişmeler ışığında, önümüzdeki 2-3 haftalık sürecin altın piyasası için oldukça dalgalı geçeceği öngörülüyor. Durumu senaryolaştırmak gerekirse:

A Senaryosu (Gerilimin Tırmanması): İran'ın kimyasal silah kullanması veya elindeki uranyumu vermemek adına olası bir kara harekatına karşı farklı stratejiler geliştirmesi gibi unsurlar devreye girebilir. Bu kötü senaryoda, dolardaki güçlenmeye rağmen altın yeniden güvenli liman olma özelliğini gösterebilir.

B Senaryosu (Dolar Likidite Krizi): Savaşın ekonomik maliyetinin dolar talebini aşırı artırması durumu gerçekleşebilir. Bu durumda altın bir süre daha baskılanır ve 4.500 dolar desteği kırılarak 4.150-4.200 dolar bandına kadar geri çekilebilir.

Her iki durumda da Trump'ın 'çok sert vuracağız' mesajı, piyasadaki belirsizlikten ziyade dolar bazlı bir savunma mekanizmasını tetiklemiş durumda. Trump'ın açıklamaları genellikle ağır eleştirilerle karşılaşsa da, aslında belli bir sistematik içerisinde ilerlediği görülüyor. Bazı açıklamalarıyla petrolü dengelediği, bazılarıyla dolara destek verdiği, bazılarıyla da altın tarafındaki fiyatlamaları dalgalandırdığı bir süreç yaşıyoruz.

“ALTINDA RALLİ İHTİMALİ AZALDI”

Bu çerçevede değerlendirdiğimizde; doların biraz daha güçlenme ihtimaline karşı diğer enstrümanlar güvenli liman işlevi görebilir ancak ons altında yeni bir ralli (yükseliş) hareketi görme ihtimalimiz azalmaktadır.

BUNDAN SONRA GRAM ALTIN NE OLUR?

Yurt içi piyasalarda ve gram altın tarafında ise dolar/TL kurundaki nispeten stabil duruş, ons altındaki devasa düşüşün yatırımcıya aynı sertlikte yansımasını büyük ölçüde engelledi.

Hafta içerisinde 6.500-6.900 TL bandında dalgalanan gram altında 7.000 TL barajını zorlayacak bir grafik vardı karşımızda. Trump’ın açıklamaları sonrası ons altındaki sert geri çekilme ile birlikte gram altında da yükselen dolara rağmen bir düşüşü gördük.

Kısa vadede bir volatilite söz konusu. Trump’ın önümüzdeki 2-3 hafta vurgusu sürecin hareketli geçeceğini gösteriyor. Gram altında yönü iki değişken belirleyecek. Bunlardan birisi ons altın baskısı, ikincisi de dolar/TL’dir.

Küresel yatırımcıların dolara kaçışı, ons altının 4.600 dolar desteğinin altına geri çekilme ihtimalini beraberinde getirdi. Gram altında da 6.500 TL seviyelerine doğru sarkma hatta yeniden 6.300 bandında dalgalanma ihtimalini getirdi.

Dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareket oluşursa bu durum onstaki düşüşü dengeler ve gram altında 6.800 TL’nin üzerinde tutunmayı sağlayabilir.

HAZİRAN ÖNGÖRÜSÜ!

Kritik seviyeler 6.580 TL’dir. Bu seviyenin altı kısa vadeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Pivot bölge 6.750 TL’dir. Piyasanın denge aradığı, kararsızlık bölgesidir. Kısa vadeli hedef olarak 7.130 TL, orta vadede 7.580 TL (haziran sonu) görülebilir. Haziran sonuna kadar serbest piyasada altının gramı 8.000 TL’nin üzerini görebilir.

ALTIN ALACAKLARA ‘2-3 HAFTA’ UYARISI!

Trump tansiyonu yükselttiği sürece altında düşüş hareketi söz konusu olabilir. Zaman zaman güvenli liman olarak karşımıza gelebilir ama özellikle ETF’lerde ve merkez bankalarının piyasaları dengelemek için altın rezervlerini kullanabilmelerinin önünün açılacağı bir 2-3 hafta olabilir. Altın yatırımcısı satın alma konusunda haber akışını takip etmeli, aceleci olmamalı ve teknik seviyeleri dikkatle takip etmelidir.”