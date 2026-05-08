08.05.2026 - 07:43 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#ABD-İran#Altın Fiyatları

ABD-İran hattında tansiyon sürse de “anlaşma ihtimali” altını yeniden yukarı taşıdı. Ons altın haftayı güçlü kapatmaya hazırlanırken yatırımcıların gözü şimdi ABD ve İran'dan gelecek haberlerde...

Altın, cuma günü yükselirken haftalık bazda da kazanca yöneldi. Enflasyon ve daha yüksek faiz oranlarına yönelik endişelerin azalması, yatırımcıların yeniden başlayan saldırılara rağmen ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına yönelik iyimserliğini koruması fiyatları destekledi.

Spot altın yüzde 0,7 yükselerek ons başına 4.719,85 dolara çıktı. Külçe altın bu hafta şu ana kadar yüzde 2,3 değer kazandı.

ABD ve İran, perşembe günü yaklaşık bir aydır süren ateşkesin en ciddi sınavı olarak değerlendirilen karşılıklı saldırılar gerçekleştirdi. Ancak İran durumun yeniden normale döndüğünü belirtirken, ABD ise gerilimi tırmandırmak istemediğini açıkladı.

Kıdemli finansal piyasa analisti Kyle Rodda, “Trump yönetiminden bu sabah gelen ateşkesin sürdüğüne ve ABD ile İran arasında bir anlaşmanın hâlâ mümkün olduğuna dair açıklamalar, şimdilik altın piyasasını destekliyor” dedi.

Altın fiyatları, şubat sonunda başlayan savaşın ardından yükselen petrol fiyatlarının baskısıyla yüzde 10’dan fazla geriledi. Yüksek petrol fiyatları enflasyonu körükleyerek faiz oranlarının daha da yükselmesi ihtimalini artırıyor. Altın enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz oranları faiz getirisi olmayan bu varlık üzerinde baskı oluşturuyor.

ALTINDA 24 SAAT UYARISI

Rodda, “ABD ile İran’ın bir anlaşmaya yaklaşıp yaklaşmadığına dair gelecek yeni başlıkları bekliyoruz. Haftanın kapanışına girerken önümüzdeki 24 saatte dalgalı fiyat hareketleri görebiliriz” ifadelerini kullandı.

Piyasalar şimdi, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl para politikasında nasıl bir yol izleyeceğine dair ipuçları almak için gün içinde açıklanacak aylık ABD istihdam raporuna odaklandı.

Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması
