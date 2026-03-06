Altında 8.000 TL tuzağı: Zirveden alanlar dikkat! Belgin Maviş’ten ‘maliyet’ uyarısı

Orta Doğu’da patlak veren ABD, İsrail-İran savaşı 7’nci gününde. Karşılıklı misilleme ateşleriyle bölge yangın yerine dönerken, Tahran’dan İsrail’e yönelik büyük bir saldırı dalgası başlatıldı. ABD ve İsrail ise İran’a yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor. Söz konusu gelişmeleri dünya diken üstünde takip ederken, bu durum piyasalarda hızlı fiyatlamalara yol açıyor.

İRAN’DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI: FÜZE ATMADIK

Çarşamba günü öğle saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. Konuyla ilgili İran’dan açıklama geldi.

İran Genelkurmay Başkanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk topraklarına herhangi bir füze ateşlediğimizi reddediyoruz ve dost komşumuz Türkiye'nin egemenliğine saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Haftanın ilk işlem gününde sert yükseliş gösteren altın ve gümüş fiyatları sonraki günlerde sert kayıplar verdi. Pazartesi günü 7.661 TL’yi gören gram altın perşembe günü 7.200 TL’nin altını gördü. Kapalıçarşı’da pazartesi günü 8.000 TL seviyelerinde seyreden gram altın gelinen süreçte 7.500 TL seviyelerinin altına geriledi. Özellikle 8.000 TL seviyelerinden alan yatırımcı büyük kayıp yaşadı.

İŞTE ALTINI BASKILAYAN İLK UNSUR!

Peki savaşın tansiyonu her geçen gün şiddetlenirken, altın ve gümüş fiyatları neden yükselmiyor? Güvenli liman altındaki baskılanmanın nedeni ne? Savaşın uzaması durumunda altında beklenen senaryolar neler? Yaşanan geri çekilmeler sonrası altında alım fırsatı mı? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Hafta başında üç aylık yükselişlerin ardından zirveden çekilen dolar endeksi, altın ve gümüş tarafındaki önce alış, sonra satış, sonra dengelenme sürecinin başlıca mimarıdır. Dolar endeksindeki gelişmeler altın tarafındaki hareketlerde yakından takip edilmeli. Şu anda dolar endeksinin yeniden yükselmesi altını baskılayan birinci unsur.

‘8.000 TL’Yİ BEKLEYENLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI’

Öte yandan genel anlamda baktığımızda altın fiyatlarında çatışma ve zayıflayan dolar yükselişte etkiliydi. Dolayısıyla çatışmaların başladığı ilk günden bugüne dolar zayıf başladı. Sonra dolar endeksi tüm para birimleri karşısında yükselişe geçti ve 99 seviyesine geldi dolar endeksi. Bu anlamda baktığımızda bu da altının yüksek seyrini korumasını ancak ons altında 6.000 doları bekleyenleri ya da gram altında 8.000 lira seviyesini bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Ancak unutulmaması gereken bir unsur; yaklaşık 7 aylık periyotta sürekli yükselen bir altında soluklanma da beraberinde gelmeliydi. Biraz da teknik hareketler desek de doların baskılaması ana konu.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE BASKILANAN ALTIN YENİDEN YÜKSELECEK Mİ?

Güvenli liman olarak yılın sonuna kadar altın yükselişine devam eder. Bu savaşın elbette maliyeti, etkileri olacak. Bu gözle baktığımızda altın ve gümüş, kısacası emtialar yine tansiyonun düşmesi, gerilimin azalması ve savaşın bir şekilde sona ermesi noktasında yeniden toparlanma ve yükseliş eğilimine devam edeceklerdir.

Gram altında 7.300'ler seviyesinde dengelenme süreci var. Bundan sonraki süreç içerisinde hatırlayalım; cumartesi günü sarraflar odası bilgilerine göre 8.150 liraya kadar yükselişini görmüştük. Şimdi 7.300'de. Demek ki şu anda bu seviyeyi sindirmesi gerekiyor. Bu seviyeden yukarı yönlü hareketlenmelerde 7.500 TL- 7.800 TL ve 8.100 TL seviyeleri yeniden görülecek olan seviyeler olarak karşımızda. Peki görür mü? Evet, petrol fiyatlamasına bağlı olarak altın tarafında içeride dalgalanmalar görüyoruz.

‘YENİDEN YÜKSELİŞİ TETİKLEYEBİLİR’

Peki neden? Çünkü petrol fiyatlarındaki yükseliş her ne kadar içeride Eşel Mobil Sistemi ile pompadaki fiyatlara yansıtılmayarak %75'ini ÖTV üzerinden karşılansa da, petrol fiyatlarının 80 doların üzerinde kalıcı olması altın tarafında ‘enflasyonist baskılar artacak’ düşüncesiyle yeniden yükselişi tetikleyebilir.

‘8.100 TL SEVİYESİ KORKUNUN TETİKLEMESİYDİ’

O yüzden yatırımcı her geri çekilmeyi alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Ama panik halinde cumartesi günü 8.100 liradan alan yatırımcının şimdi 7.300 lira seviyesinde görmesi 'altın neden düşüyor' şeklinde yorumlara sebep oluyor. Hayır, aslında 8.100 lira seviyesi çok agresif bir yükseliş ve korkunun tetiklemesiydi. Altın şu anda normal seyrinde değerini koruyarak yoluna devam ediyor.

‘HAZİRAN SONUNA KADAR BEKLEDİĞİM HEDEFLER’

Gram altın ve gram gümüş için beklediğim teknik seviyeler spotta gram altında kısa vade için ilk etapta 7.500, 7.800 ve 8.100 beklediğim hedefler. Bunlar da tabii ki muhtemelen savaşta çok beklenmedik durumlar, savaşın genişlemesi, füze saldırıları ya da farklı bir beklenmedik durumun oluşması haricinde haziran sonuna kadar görülebilecek seviyelerdir.

GRAM GÜMÜŞTE 135 TL BEKLENTİSİ

Gram gümüş tarafında ise özellikle 80-90 TL bandının yukarısında ilk etapta 115'ler seviyesi, daha sonrasında 135 lira seviyesi teknik çerçeve içerisinde görülebilir seviyeler. Ama özellikle gümüş tarafındaki hareketler için biraz daha piyasaların durulması gerekiyor ve profesyonel yatırımcıların Çin gibi gümüşe olan taleplerini yönlendirmeleri gerekiyor. Çünkü 1999 yılından bu yana en düşük büyüme rakamıyla karşılaşan Çin'in bu hamlesi sonrasında yapacağı stratejiler hem altına hem de gümüşe yön verecektir.

8.000 TL’DEN ALTIN ALAN NE YAPACAK?

Geri çekilmeler alım fırsatı olabilir ancak şu an için bunu söylemek zor. Yani 8.100 liradan alan yatırımcı için 7.300 liradan gram altın almak mantıklı olabilir, burada vade önemli. Ama 8.100 liradan almış olan sadece maliyet düşürmek için bu seviyelerden alabilir. Parasının tamamını yatırdıysa asıl sıkıntı oradadır. Unutmamak gerekir; ortalama maliyet her zaman için hem portföyü hem paranızı kurtarır.

Özellikle bu dönem içerisinde yatırımcılar piyasa gürültüsüne değil, stratejinin sesine kulak versinler. Panikle yapılan alımlar, panikle yapılan satımlar para kaybından başka bir şey getirmez. Paranın hepsiyle de bir anda alım yapmak çok doğru bir strateji hiçbir zaman olmamıştır. Altın örneğinde olduğu gibi de olmayacaktır.

‘ALTIN YATIRIMCISI TAM OLARAK İSTEDİĞİNİ BULAMAYABİLİR’

Bundan sonraki süreç içerisinde altın yoluna emin adımlarla devam edecektir. Ama altın yatırımcısı son 7 ayda o kadar çok ralli gördü ki bundan sonraki süreçte de bunun devamını görmek isteyecekler, ancak bu durum biraz daha dalgalı bir yükselişi beraberinde getireceği için tam olarak istediklerini bulamayabilirler.”