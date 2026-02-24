Altında 8 bin TL alarmı! Kritik 2 gün başladı

Milliyet.com.tr/ÖZEL ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin etkisi ve ABD’de Yüksek Mahkeme’nin Trump’ın geniş kapsamlı tarifelerini iptal etmesinin ardından artan belirsizlik altın fiyatlarını uçurdu. Özellikle Trump’ın ülkelere %15 tarife uygulanacağını açıklaması piyasada tedirginlikleri artırırken, bu durum ‘güvenli liman’ talebini öne çıkardı.

Haberin Devamı

Bu gelişmelerin etkisiyle birlikte birkaç gün içerisinde altının gram fiyatı 7.300 TL’nin üzerine çıkarken, ons altın da 5.200 dolar eşiğine geldi. Gram gümüş ise 120 TL seviyelerinin üzerine çıktı.

DÜNYA ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME İÇİN NEFESİNİ TUTTU

Öte yandan ABD ile İran arasındaki müzakere süreci dünyanın gündeminde. Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD-İran müzakerelerinin 3’üncü turunun perşembe günü İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacağını duyurdu.

ABD ve İran, ilk turu 6 Şubat'ta Umman'da, ikinci turu 17 Şubat'ta İsviçre'de olmak üzere iki kez nükleer anlaşma için bir araya gelmişti. Peki İran-ABD gerilimi ve Trump’ın yeni tarife tehdidi sonrası altın ve gümüş fiyatlarını neler bekliyor? Gram altın 8.000 TL’yi ne zaman görür? Altında önümüzdeki iki günün kritik olduğunu söyleyen BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş son beklentilerini milliyet.com.tr’ye paylaştı.

Haberin Devamı

İŞTE ALTINA DESTEK VEREN UNSURLAR!

Belgin Maviş’in açıklamaları şu şekilde: “Birkaç gündür özellikle Trump’ın askeri gücünü İran’a çok yakın noktalara konuşlandırmasından sonra İran’dan daha pozitif, olumluya dönen, anlaşmaya hazırız mesajlarının gelmeye başladığı bir sürece girdik.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Şu anda gözler Cenevre’deki üçüncü toplantıda. Peki şimdiye kadar bir aşama kaydedildi mi? Gelen açıklamalarla içeride konuşulanların farklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Trump bir yandan İran konusuyla diğer taraftan da tarifeler ve Yüksek Mahkeme’nin vermiş olduğu kararla mücadele ediyor. Bunun da artçı şokları altına destek veren unsurlar. Altında üç haftanın zirvesine doğru hızlı yükselişleri görüyoruz.

‘MEKSİKA’DAKİ KAOS DA PİYASAYI ETKİLEDİ’

Bir diğer gelişme de konuyla direkt bağlantısı olmasa da konunun temelinde yatan hususlardan bir tanesi olan Meksika’da uzun zamandır yakalanamayan kartelin başındaki kişinin öldürülmesi ve Meksika’nın karışmasıdır. Bu durum Meksika ile göç konusunda karşı karşıya gelen Trump’ın bu kez oradaki operasyona ABD’nin destek verdiği haberleri ve bunun yarattığı kaos da altını destekleyen bir unsur olarak karşımıza geldi. Ana neden İran ve tarifedir dememiz mümkün değil. Birçok neden ve bunların yaratmış olduğu belirsizlik diyebiliriz.

Haberin Devamı

ALTINDA KRİTİK 2 GÜN! İŞTE SON TAHMİNLER

Altında teknik gelişmelere baktığımızda son üç haftanın zirvesini test ettiğini görüyoruz. Gram altın ve ons altında hızlı yükselişleri görüyoruz. Gram altında içerideki enflasyonun seyri de önemli ancak ons altına baktığımızda 5.147 doları görüyoruz. Bu ilk direnç noktası olan 5.200’e doğru hızla yükselen bir ons fiyatlamasını gösteriyor. 2 gün daha 5.100’ün üzerinde kapanış gerçekleşirse 5.200 ilk direnç noktası, sonrasında perşembe günü yapılacak toplantıya kadar da 5.500 dolara doğru hızlı yükselişleri görebiliriz.

‘TARİFE BELİRSİZLİĞİ ALTINI BESLEDİ’



Piyasa İran ile ABD arasında sıcak temas beklememe iyimserliğinde. Gerilimin dozunun artması sıcak temas ihtimalini de artıyor. Zamanlama olarak ABD Yüksek Mahkemesi’nden tarife kararı gelmesi ve sonrasında Trump’ın harekete geçmesi durumu çıkmaza getirdi. Bu altını besleyen bir unsur oldu.

Haberin Devamı

‘GERİLİMİN DOZU ARTARSA SERT HAREKETLER OLABİLİR’

Ons altında 5.200-5.500 dolara doğru yükselişleri görmemiz mümkün. Gerilimin dozu artarsa ve beklenmedik olaylar oluşursa bu hareketler çok daha sert olabilir.



7.300 TL’YE GELEN GRAM ALTIN İÇİN YENİ HEDEF

Haziran sonuna kadar olan hedefim 7.300-8.000 bandında. Bu görüşümü hala arkasındayım. Gram altında 8.000 TL’ye doğru yükselişler görebiliriz. İçeride doların seyri ve enflasyonla ilgili mücadele de bununla etkilidir. Enflasyonist ortamın devam ettiğini düşünen yatırımcı sıkı para politikası döneminde parasını değerlendirmek için altın pozisyonunu bozmuyor her geri çekilmeyi alım fırsatı olarak değerlendiriyor.

GÜMÜŞTE İKİ YENİ BEKLENTİ ORTAYA ÇIKTI



Gümüşte de 90 TL’den 123 TL seviyelerine sert yükselişleri beraberinde gördük. Altın yatırımcısı pozisyonunu bozmadan gram gümüş tarafında da yeni pozisyonlar açmaktan çekinmiyor. Gram gümüşte haziran sonuna kadar 130-150 TL seviyelerine doğru yükselişleri görmemiz mümkün. Geri çekilmelerde ise 90 TL ve altında yeni alım fırsatları olacaktır. 2026 yılının tamamında yatırımcılar portföylerinde altın ve gümüşe yer verecektir.

Haberin Devamı

GRAM ALTINDA 8.000 TL SENARYOSU İÇİN 2 ÖNEMLİ TARİH

Gram altında 8.000 TL seviyesi tahminime göre gerilimin dozu artarsa çok hızlı şekilde mart ortasına kadar görülebilir. Gerilimde sakinleşme olursa haziran sonuna kadarki süreç içerisinde görebileceğimiz seviyeler olarak notlarım arasında.

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Merkez bankaları, Çin, fonlar almaya devam ettiği sürece, enflasyon yüksek seyrini koruduğu sürece ve riskler devam ettiği sürece bu gelişmeler altın ve diğer kıymetli metallerde yükselişi devam ettirecek ana unsurlar olacaktır.

ALTIN ALMAK MANTIKLI MI?

8.000 TL hedefim yıl sonunda 10.000 TL’ye revize olabilir. Gümüş ve altın da alınabilir. Her geri çekilme alım fırsatıdır. Ancak Chicago ve Shanghai vadeli işlem borsalarının alacağı kararlar, teminatları yeniden yükseltebilme gibi unsurlar altın ve gümüşe satış baskısı ortaya koyabilir. Bu da yeni alım fırsatları getirir.”