Milliyet.com.tr/ Altın fiyatlarında sert hareketler sonrasında denge arayışı sürüyor. Geçtiğimiz hafta güçlü gelen ABD tarım dışı istihdam verileri sonrasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerini öteleyebileceğine ilişkin beklentiler artmış, bu durum ons altının hafta ortasında 4.878 dolar, gram altının da 6.800 TL seviyelerine düşmesine yol açmıştı.

Haberin Devamı

Cuma günü açıklanan bir diğer veri sonrasında piyasalarda dengeler değişti. ABD’de enflasyon rakamları beklentilerin altında geldi ve bu durum Fed’in faiz indirim sürecine ilişkin beklentilerin toparlanmasına yol açtı.

ALTINDA CUMA GÜNÜ HIZLI YÜKSELİŞ

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde ABD’den gelen enflasyon rakamları sonrasında yönünü yeniden yukarı çevirdi. Ons altın 5046 dolar seviyesine kadar yükselirken, gram altın fiyatı da yeniden kritik eşik olan 7.000 TL barajının üzerine çıktı. Günlük bazda değer kazancı yüzde 2.50 seviyelerini aştı.

BUGÜN YENİDEN DÜŞÜŞTE

Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü seyir izliyor. Ons altın fiyatı 5.004 dolar seviyesinden işlem görürken, altının gramı 7.031 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

Haberin Devamı

ABD’DE SEÇİMLERİ ETKİLEYECEK ‘LİSTE’

Peki altında ‘akılları karıştıran’ 2 kritik veri sonrası piyasalarda beklentiler neler? Bu hafta hangi gelişmeler takip edilecek? 7.000 TL seviyelerinde dengelenen gram altın için yeni tahminler neler? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Bu hafta özellikle Epstein dosyaları ile ilgili ABD’de Adalet Bakanlığı’nın Kongre’ye gönderdiği liste çok tartışılacak. Çünkü Kasım ayında Kongre üyelerinin çoğu yeniden seçilecek ve bunun için ciddi çalışmalar yapılıyor. Söz konusu liste ve konuyla ilgili haberler seçimi ciddi şekilde etkileyebilecek bir etkiye sahip olabilir.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

‘DOLAR VE ALTININ SEYRİNİ ETKİLEYECEK’

ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’ndeki 435 üyenin tamamı ve üst kanadı Senato’daki üyelerin üçte biri, 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerde yeniden belirlenecek. O yüzden Adalet Bakanlığı’nın gönderdiği liste seçilme ihtimali olanların bile işini zora sokabilir. Trump bir konuşmasında "Cumhuriyetçi Parti üyelerine çağrı yaparak ara seçimleri kazanmalısınız çünkü ara seçimleri kazanamazsak, (Demokratlar) beni görevden almak için bir neden bulacaklar, görevden alınacağım" dedi. Bundan sonra bu konu gündemde daha fazla yer alacağından doların ve altının seyrinde de etkili olacaktır diye düşünüyoruz. Bunun yanında ABD-İran savaşı riski de diğer bir jeopolitik risk olarak gündemi işgal etmeye devam edecektir.

Haberin Devamı

‘PİYASALARA NÖTR ETKİ YAPTI’

ABD'den gelen verilerden tarım dışı istihdamın güçlü olması faiz indirimi ihtiyacını azaltırken, TÜFE verisinin beklentilerden düşük gelmesi ise faizleri düşürmeme bahanesi olarak kullanılamayacaktır. O yüzden de piyasalara toplamda nötr bir etki yaptı.

Bu hafta Uzak Doğu’da birçok ülke piyasaları kapalı olurken, ABD’de bugün piyasalar, Başkanlar Günü tatili dolayısıyla kapalı olacak. O yüzden bu hafta sürpriz hareketler olmadığı takdirde bir trend hareketi beklemiyoruz. Bu hafta Çin, Hong Kong ve Güney Kore'deki tatiller nedeniyle işlem hacminin düşük olması bekleniyor.

GRAM ALTIN İÇİN KONUŞULAN 2 YENİ HEDEF

Gerek ons altın gerekse gram altın teknik verileri sıkışma sinyalleri vermekle beraber, aşağı yönde sinyaller üretmeye devam ediyorlar. Henüz belli bir trend hareketinden bahsetmek için erken. O yüzden trendin yönünü gösterebilecek seviyeleri belirleyeceğiz. Ons altında 4990 dolar seviyesinin üzerinde kalması yukarı eğilim ihtimalini yüksek tutacaktır. Bunun yanında 5230 dolar seviyesine gelerek burada tutunmayı başarırsa yeni bir yukarı trendi konuşmaya başlayacağız.

Haberin Devamı

Şimdilik yön belirsiz olduğu için güçlü desteğin 4640 dolar seviyesinde olduğunu da belirtelim. Gram altında ise 6950 TL seviyesinin üzerinde kalması yukarı yönde hareket etme ihtimalini artıracaktır. 7300 TL seviyesi ise yukarı yönde sinyallerin gelmesi anlamına gelecektir.

‘SÜRPRİZ DALGALANMA İHTİMALİ... ÇOK DİKKATLİ OLUNMALI’

Birçok piyasanın kapalı olması nedeniyle işlem hacmi düşeceğinden dar marjlarda bir piyasa olmasını sağlayabilir. Ancak sürpriz hareketlerle "stop" emirleri çalıştırarak para kazanmayı deneyenler olursa sürpriz dalgalanmalar da görme ihtimali bulunmaktadır. Trendsiz piyasada çok dikkatli olunmalıdır.

Haberin Devamı

‘GÜMÜŞ 113 TL SEVİYELERİNE KADAR YÜKSELEBİLİR’

Gümüşte ise Çin’de arz ile ilgili haberler satış baskısı oluşturmuş görünüyor ve teknik sinyaller hala aşağı yönü işaret ediyor. Kısa vadede 113 TL seviyelerine kadar yükseliş yapabilir sinyalleri de mevcut olduğundan ufak bir yükseliş sürpriz olmayacaktır.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed), 27-28 Ocak tarihli FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak. Burada detaylar önemli olacak. Bunun dışında ABD-İran ilişkileri ile ilgili gelişmeler piyasalarda harekete neden olabilir. Jeopolitik riskler bitmeden, ABD’nin tavrı düzelmeden piyasalarda bir yumuşama beklemiyoruz.”