Altında baskı artıyor! İşte düşüşün iki nedeni

Milliyet.com.tr/ Haber Merkezi Altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor. Enerji maliyetlerinin yüksek kalmasıyla artan enflasyon endişeleri, ABD’de faizlerin daha uzun süre yüksek tutulabileceğine yönelik beklentileri güçlendiriyor. Doların değer kazanması ve tahvil getirilerindeki yükseliş de değerli metalin toparlanmasını zorlaştırıyor.

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Üst üste gelen düşüşlerin ardından salı sabahı sınırlı bir artış kaydeden spot altın, buna rağmen 4.150 dolar seviyesinin altında kaldı. Piyasalar, önümüzdeki hafta açıklanacak verilerin ve Fed’den gelecek mesajların fiyatlamalara nasıl yansıyacağını takip ediyor.

ONS ALTINDA SINIRLI TOPARLANMA

Spot altın, salı günü Türkiye saatiyle 07.02 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 yükselişle 4.145,47 dolardan işlem gördü. Sabah saatlerinde görülen sınırlı artışa karşın, altın üzerinde baskı yaratan unsurlar gündemdeki yerini korudu. Petrol fiyatlarının yüksek seyri, doların güçlenmesi ve tahvil getirilerinin yükselmesi, yatırımcıların yakından izlediği başlıklar arasında yer aldı.

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Altın piyasasında dikkatler, enflasyon görünümünün faiz beklentilerini hangi yönde değiştireceğine çevrildi.

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DÜŞÜŞ BASKISINDA İKİ ANA BAŞLIK ÖNE ÇIKIYOR

Değerli metal üzerindeki baskının ilk önemli kaynağını, yüksek enerji fiyatlarının beslediği enflasyon endişeleri oluşturuyor. Petrolün yüksek seviyelerde kalması, fiyat artışlarının beklenenden daha uzun sürebileceği ve para politikasında sıkı duruşun korunabileceği beklentisini destekliyor.

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İkinci başlıkta ise güçlenen ABD doları ve yükselen tahvil getirileri bulunuyor. Faiz getirisi sunmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcılar açısından daha az cazip hale gelebiliyor.

Bu gelişmelerin birlikte etkili olması, altının yeniden yükselişe geçmesini zorlaştıran bir görünüm ortaya çıkarıyor.

PETROL FİYATLARI ALTININ DA GÜNDEMİNDE

Ortadoğu ve Doğu Avrupa’da devam eden çatışmalar, enerji piyasalarındaki belirsizliği canlı tutuyor. İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdürmesi de petrol arzına ilişkin gelişmelerin yakından takip edilmesine neden oluyor.

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Enerji fiyatlarının yüksek kalması, yalnızca petrol piyasasında değil, enflasyon ve faiz beklentileri üzerinden altın fiyatlarında da etkisini gösteriyor.

Petrol vadeli işlemleri pazartesi günü son yüksek seviyelerinden geri çekilse de enerji arzına ilişkin belirsizlikler ortadan kalkmış değil. Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler ile ABD-İran ilişkileri, piyasanın izlediği başlıca konular arasında bulunuyor.

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ZAYIF VERİLER ALTINA DESTEK SAĞLAYABİLİR

Kitco News analistleri, bu hafta ABD ekonomisine ilişkin açıklanacak faaliyet ve istihdam göstergelerinin önemine dikkat çekiyor. Analistlerin değerlendirmesine göre, ekonomik faaliyette ve istihdamda daha zayıf bir tablo ortaya çıkması, tahvil getirilerinin gerilemesi yoluyla altını destekleyebilir.

Buna karşılık güçlü talebe ve yüksek enflasyon beklentilerine işaret eden veriler, aralık ayında para politikasının daha da sıkılaştırılması ihtimalini güçlendirebilir. Bu nedenle açıklanacak göstergeler, yatırımcıların faiz beklentilerini yeniden şekillendirebilecek unsurlar olarak görülüyor.

FED İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Piyasaların en önemli gündem maddelerinden biri, ABD Merkez Bankası’nın 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği para politikası toplantısı olacak.

Fed, eylül ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmişti. Şimdi yatırımcılar, bankanın ekim toplantısında mevcut seviyeyi koruyup korumayacağına odaklanıyor.

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CME FedWatch verilerine göre, piyasalar gelecek haftaki toplantıda faizlerin sabit bırakılması ihtimalini yüzde 83 olarak fiyatlıyor. Aralık ayında faiz artırımı olasılığı ise yüzde 94 seviyesinde bulunuyor.

Bu fiyatlama, ekim ayında bekleme yönündeki beklentiye rağmen yılın son toplantısına ilişkin sıkılaştırma ihtimalinin güçlü kaldığını gösteriyor.

FAİZ BEKLENTİLERİNDE FARKLI GÖRÜŞLER VAR

Piyasadaki ağırlıklı beklenti ekim ayında faizlerin değiştirilmemesi yönünde olsa da farklı tahminler de bulunuyor.

Bank of America, ekim toplantısında faiz artırımı bekliyor. Analistler arasındaki bu görüş ayrılığı, Fed öncesinde açıklanacak ekonomik verilerin önemini artırıyor.

Altın yatırımcıları açısından hem toplantıda alınacak karar hem de sonraki dönemin para politikasına ilişkin verilecek mesajlar yakından izlenecek.

ENFLASYONDA KRİTİK GÖSTERGE: PCE

Gelecek hafta açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksi de piyasaların odağında yer alıyor.

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Fed’in yüzde 2’lik enflasyon hedefine doğru ilerlemeyi değerlendirirken yakından takip ettiği PCE verisi, fiyat baskılarının seyrine ilişkin önemli bir gösterge olacak.

Yatırımcılar, bu veriyi Fed’in faiz kararıyla birlikte değerlendirerek para politikasının geleceğine ilişkin beklentilerini gözden geçirecek. Enflasyon görünümündeki olası değişimler, altın üzerindeki faiz baskısının nasıl şekilleneceği açısından takip edilecek.

GRAM ALTINDA SATIŞ FİYATI 6.605 TL

Yurt içinde gram altın fiyatları da ons altın ve dolar/TL kurundaki hareketlerle birlikte izleniyor. Fiziki altın talebi ve piyasa koşulları da fiyatların oluşumunda etkili oluyor.

Saat 07.02 itibarıyla gram altının alış fiyatı 6.549 TL, satış fiyatı ise 6.605 TL seviyesinde bulunuyor.

İç piyasada yatırımcılar, uluslararası altın fiyatlarının yanı sıra döviz kurunun seyrini de takip ediyor. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek Fed toplantısı ve açıklanacak PCE verileri, küresel altın piyasası üzerinden gram altının gündeminde de yer alacak.