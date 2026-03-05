Altında beklenen kritik hedef! Rota çizildi: Görülme ihtimali yüksek

Milliyet.com.tr/ÖZEL Orta Doğu’yu ateş çemberine çeviren ABD, İsrail ve İran savaşı 6’ncı gününde. Misilleme füzeleri karşılıklı olarak peş peşe ateşlenmeye devam ederken savaşın şiddeti piyasaları altüst etmeye devam ediyor.

SAVAŞIN ORTASINDA ‘MÜZAKERE’ ÇIKMAZI

ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, Tahran yönetiminin ABD'ye güvenmediğini ve müzakereyi düşünmediklerini söyledi.

İSRAİL: HER LİDER HEDEF OLACAK

İran lideri Hamaney’in öldürülmesinin ardından İsrail cephesinden yapılan açıklamada İran’ın yeni liderinin de hedef olacağı belirtildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, “Her lider, tereddütsüz biçimde ortadan kaldırılacak bir hedef olacaktır. Adının ne olduğu ya da nerede saklandığı önemli değildir" dedi.

İRAN’DAN TÜRKİYE’YE GELEN FÜZE HAVADA İMHA EDİLDİ

Öte yandan geçtiğimiz gün İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat NATO unsurları tarafından imha edildi. MSB söz konusu mühimmatın Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştüğünü açıkladı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE AKILLARI KARIŞTIRAN HAREKET

Orta Doğu’da savaş giderek büyürken altın ve gümüş fiyatlarında da hızlı hareketler yaşandı. Normal şartlarda savaş ortamında altın ve gümüşün büyük bir patlama yapması beklenirken, hafta başı itibarıyla altın ve gümüş fiyatlarında geri çekilmeler kafaları karıştırdı.

Kapalıçarşı’da haftaya 8.000 TL’nin üzerinde başlayan altının gram fiyatı 7.400 TL seviyelerini gördükten sonra 7.447 TL’de dengelendi. Gram altının spot fiyatı pazartesi günü 7.661 TL’yi test ettikten sonra büyük bir düşüş kaydetti. Fiyatlar salı günü 7.066 TL seviyesini gördü. Haftanın üçüncü işlem gününde ise toparlanan gram altın 7.300 TL seviyelerinin üzerini gördü. Bugün fiyatlar 7.208 TL seviyelerinde hareket ediyor.

İŞTE GÜMÜŞTE DEV KAYIP SONRASI DURUM

Gümüş fiyatlarında ise hareketlilik had safhada. Pazartesi günü 136 TL’yi gören gram gümüş fiyatı salı günü 110 TL’yi gördükten sonra hafif toparlandı. Gram gümüşün fiyatı 115 TL civarında işlem görüyor.

‘BU SATIŞ HERKESİ ŞAŞIRTTI’

Peki altın ve gümüşte bundan sonra ne olacak? 7.300 TL seviyelerine gelen gram altında yeni tahminler neler? Elinde altın ve gümüşü olanlar ne yapmalı? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Daha önce milliyet.com.tr’ye yaptığım yorumlarımda 5.100 dolar seviyelerinden 5.500 dolara kadar sert çıkış olacağını ifade etmiştik. Bu sert çıkış 5.419 dolara kadar olabildi. Pazartesi günü piyasalar açıldığında 5.419 doları gördükten sonra kapanışı 5.332 dolar seviyelerinden yaptı. Altın çok güçlü olmadığı sinyalini haftanın ilk günü verdi.

Salı günü çok sert satış geldi. 4.996 dolar seviyelerine kadar gelen satışla beraber kapanışı 5.097 dolardan yaptığını gördük. Bu satış herkesi şaşırttı. Hatta gümüşte de çok büyük satışlar gelmişti. Ancak orta vadeli göstergelerin yukarı yönlü olduğunu unutmamamız lazım.

ALTINDA BUNDAN SONRA NE OLACAK? İŞTE KRİTİK SEVİYE

Piyasa 5.200 dolara yakın seyrediyor. Kritik seviyemiz 5.074 dolardır. Bunun altında olmadığı sürece yukarı sinyali devam edecektir. Büyük olasılıkla 5.400 doları tekrar göreceğiz gibi görünüyor.

Orta vadeli göstergeler şu an için yukarı ve 5.344 dolara kadar gelebilir. Onun üzerine çıktığında satışla karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Yukarı denemeleri olacaktır. Ons altının 5.400 dolara gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz.

‘GRAM ALTINDA BU SEVİYENİN GÖRÜLME İHTİMALİ YÜKSEK’

Gram altınla ilgili beklentimiz 7.600 TL Seviyeleriydi. Salı günü 7.661 TL seviyesine kadar gelmişti. Sonraki gün 7.657’yi tekrar denedi ve satış baskısına dayanamayarak gram altın 7.066 TL seviyesine kadar geldi. Haftanın üçüncü gününde 7.300’lerde işlem gördü. Burada da orta vadeli göstergeler yukarıdır. Kritik seviyemiz 7.142 TL’dir. Bu seviyenin altında olmadığı sürece yukarı sinyallerinin çalışmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Gram altında 7.556 TL’ye kadar önünde önemli bir direnç yok. Bu seviyenin tekrar denenme ihtimalini yüksek görüyoruz.

‘GÜMÜŞTE SPEKÜLASYON ÇOK YÜKSEK’ İŞTE BEKLENEN SEVİYE

Gümüşte pazartesi günü 136 TL seviyelerine kadar çıktıktan sonra salı günü 110 TL’nin görülmesi pek de normal değil. Daha önce gümüş konusunda spekülatif hareketler olabilme ihtimali konusunda uyarılarımızı yapmıştık. Büyük olasılıkla savaştan dolayı ciddi şekilde pozisyon alınması nedeniyle pozisyona karşı satış yapanların piyasayı düşürmeye çalıştığını düşünebilir. Bunlar büyük aracı kurumlardır. Ancak gümüşün orta vade yukarı sinyalleri verdiğini söyleyelim. Gümüşte 102 TL seviyeleri görülmedikçe aşağı sinyalleri gelmeyecektir. Büyük olasılıkla 133 TL seviyelerine kadar tekrar çıktığını görebiliriz. Eğer bu seviyelerde tutunursa ki ihtimal yüksek tekrar 160 TL seviyelerine doğru gidebilir. Spekülasyon çok yüksek. O yüzden de gümüşte pazartesi ve salı günkü hareketler oldukça ciddiydi.

SAVAŞ UZARSA ALTIN VE GÜMÜŞ NE OLUR?

Savaşın uzaması durumundaki bu ihtimal devam ediyor. Eğer bu olursa altın ve gümüşte dalgalanmalar devam edebilir. Tıpkı salı günü olduğu gibi pozisyon açanlar ile pozisyon kapatanlar arasında savaş söz konusu olur. Kimin kazanacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Orta vadeli yukarı sinyalleri varken, yukarı yönlü pozisyon alanların kazanma ihtimalini daha yüksek görüyoruz. Önümüzdeki günlerde dalgalanma devam edecektir. Yüksek risklerden kaçınmak lazım. Savaş biter bitmez satış da gelebilir. Unutmayalım ki savaştan önce gümüş 160’ların üzerini görmüştü. Savaş zamanı 120 TL’lerde. Savaş bittiği zaman 110’a mı düşer, 170’e mi çıkar? Savaş biterse ne olacağını kestirmek zor. Orta vadede yukarı yönlü hareketlenmenin devam edebileceğini söyleyebiliriz.

ALTIN VE GÜMÜŞÜ OLAN POZİSYONUNU KORUMALI MI?

Orta vadeli yukarı sinyallerinin olduğu bu dönemde pozisyon kapatılmalı şeklinde öneride bulunmam mümkün değil. Yukarı göstergeleri bitene kadar pozisyonlar korunmalıdır. Yukarı sinyali bittiğinde ancak kapatma konusunu masaya yatırmak lazım. Şimdilik yukarı yönlü alınan pozisyonların korunması teknik açıdan daha anlamlı görünüyor.

İRAN’DAN TÜRKİYE’YE GELEN FÜZE PİYASALARI ETKİLER Mİ?

Şu an için etkilemez. Ben bunun devamının gelebileceğini tahmin etmiyorum. Gelirse de zaten havada imha ediliyor. Şu anda güçlü bir saldırı söz konusu değil. Sadece bir füzeden bahsediyoruz. Piyasaları etkilemesi söz konusu olamaz. Saldırı Türkiye’ye yönelik olursa ancak piyasalar üzerinde önemli bir etkiye yol açabilir.”