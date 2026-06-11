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UzmanparaAltında büyük çöküş! 6 bin TL sınırı kırıldı
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altında büyük çöküş! 6 bin TL sınırı kırıldı

11.06.2026 - 07:25 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Altın Fiyatları#Trump

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi, Trump'ın anlayma olmaz ise saldırıların süreceği açıklaması ons altın fiyatını 28 haftanın en düşük seviyelerine indirdi.

Altında büyük çöküş 6 bin TL sınırı kırıldı

Ons altın ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırısının gece yarısından sonra başlamasıyla birlikte hızlanan satışlarla 21 Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 4023,88 dolar seviyesini gördü. Gram altın da 6.000 TL'nin altına sarkarak 5.970 TL seviyelerine kadar geriledi.

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Altın bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla şu sıralarda düne göre yüzde 0,27 artışla 4082,44 dolarda. Gram altın da yüzde 0,33 artışla 6.059 TL seviyesinde.

Gümüş 61,49 dolar/ons seviyesine kadar gerilemenin ardından 63,40 dolar seviyesinde. Gram gümüş de 94,50 TL'den işlem görüyor.

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Analistler, altının ons başına 4.032 dolar desteğini yeniden test edebileceğini, bu seviyenin altına inilmesi halinde 3.958-3.986 dolar aralığına doğru düşüşün önünün açılabileceği belirtiyorlar. Bugün için direnç seviyesini 4.107 dolar olarak belirten analistler, bu seviyenin aşılması halinde fiyatın 4.153-4.182 dolar aralığına doğru yükseliş olabileceğini de vurguluyorlar.

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StoneX kıdemli analisti Matt Simpson, fiyatların 4.000 dolara yaklaşmasıyla bu seviyenin açık bir destek konumunda olduğunu, bunun ayıları hızlı kâr almaya yöneltebileceğini veya kenarda bekleyen zayıflamış boğaları yeniden piyasaya çekebileceğini söyledi.

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Simpson, ABD dolar endeksinin çarşamba günkü TÜFE raporunun ardından fazla güç kazanamadığını belirterek, ÜFE verisinde olumsuz bir sürpriz yaşanmadığı sürece altında kısa vadede teknik bir toparlanma görülebileceğini ifade etti.

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Veriler, ABD tüketici enflasyonunun mayıs ayında 3 yılın en hızlı artışını kaydettiğini ve Orta Doğu'daki çatışma nedeniyle enerji ürünlerindeki yükselişten destek aldığını gösterdi.

Piyasalar, Fed'in para politikası duruşunu daha iyi değerlendirmek için gün içinde açıklanacak mayıs ayı ABD Üretici Fiyat Endeksi verisini bekliyor.

CME FedWatch aracına göre yatırımcılar, aralık ayına kadar ABD'de faiz artışı olasılığını yüzde 70'in üzerinde fiyatlıyor.

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