Altında büyük kırılma kapıda mı? Piyasalar bugün sarsılabilir

Özellikle tarım dışı istihdam rakamlarının, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayındaki faiz kararına yönelik beklentileri yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Piyasalarda faiz ihtimallerinin hızla değişebileceği belirtilirken, açıklanacak verinin altın fiyatlarında sert hareketlere neden olabileceği değerlendiriliyor.

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ALTIN KRİTİK VERİ ÖNCESİNDE YÖN ARIYOR

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları dar bir bantta hareket ediyor. Spot altın 4.468,27 dolar/ons seviyelerinde işlem görürken, değerli metal haftayı sınırlı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.

Yatırımcıların odağında ise ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. İş gücü piyasasının gücünü göstermesi açısından yakından izlenen verinin, Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde doğrudan etkili olması bekleniyor.

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İstihdam tarafında yaşanabilecek belirgin bir zayıflama, Fed’in faiz konusunda daha temkinli hareket edebileceği beklentisini güçlendirebilir. Bunun da altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekleyebileceği ifade ediliyor.

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ALTINDA BİR GÜNDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Altın, perşembe günü yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak piyasaların dikkatini yeniden üzerine çekti.

Yükselişte Fed Guvernörü Christopher Waller’ın para politikasına ilişkin açıklamaları etkili oldu. Waller, enflasyonist baskıların kontrollü seyretmeye devam etmesi durumunda faizlerin sabit tutulmasını destekleyebileceğine yönelik mesajlar verdi.

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Bu açıklamalar sonrasında piyasalarda Fed’in eylül ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentiler bir miktar zayıfladı. Faiz beklentilerindeki değişim, dolar ve tahvil faizleri üzerinden altına destek sağlayan önemli faktörlerden biri oldu.

FED’İN EYLÜL KARARI İÇİN KRİTİK EŞİK

Piyasalarda Fed’in eylül toplantısına yönelik beklentiler henüz netleşmiş değil.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in bu ay faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 50 seviyesinde fiyatlıyor. Bu nedenle açıklanacak her önemli makroekonomik veri, beklentilerde hızlı değişime yol açabiliyor.

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Tarım dışı istihdamın beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının yükselmesi durumunda faiz artışı ihtimalinin daha da gerileyebileceği belirtiliyor.

Böyle bir senaryoda yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi ve değerli metalde yeni bir yükseliş dalgasının başlaması ihtimali gündeme gelebilir.

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ZAYIF İSTİHDAM VERİSİ ALTINA GÜÇ VEREBİLİR

VT Markets Global Strateji Operasyonları Başkanı Ross Maxwell da ABD iş gücü piyasasından gelecek verilerin altın açısından belirleyici olabileceğine dikkat çekti.

Maxwell’e göre, istihdam piyasasında belirgin bir yavaşlama yaşanması ve işsizlik oranının yükselmesi, Fed’in faiz artırımı için elini zayıflatabilir.

Faizlerin daha uzun süre sabit kalacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi ise faiz getirisi bulunmayan altın açısından olumlu bir ortam oluşturabilir.

Ancak uzmanlar, fiyatlamaların yalnızca istihdam verileriyle sınırlı kalmayacağı konusunda uyarıyor.

SIRADA ENFLASYON VERİLERİ VAR

Piyasalardaki asıl yönün önümüzdeki hafta açıklanacak ABD enflasyon verileriyle birlikte daha net hale gelmesi bekleniyor.

Enflasyonun yeniden hızlanması durumunda Fed’in sıkı para politikası beklentileri güçlenebilir. Böyle bir gelişme dolar ve ABD tahvil faizlerini desteklerken altın üzerinde baskı oluşturabilir.

Buna karşılık enflasyonda ılımlı seyir görülmesi, faiz artırımı beklentilerinin daha da zayıflamasına ve altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin güçlenmesine neden olabilir.

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Bu nedenle yatırımcıların hem istihdam hem de enflasyon verilerini birlikte değerlendireceği ifade ediliyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ PİYASAYI DESTEKLİYOR

Altın fiyatları açısından en önemli destek unsurlarından biri de merkez bankalarının devam eden alımları.

Yüksek faiz ortamı normal şartlarda faiz getirisi sunmayan altın için olumsuz bir faktör olarak görülüyor. Ancak dünya genelindeki merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla altın alımlarını sürdürmesi, değerli metalde yaşanabilecek sert düşüşleri sınırlıyor.

Özellikle jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde merkez bankalarının ve büyük yatırımcıların güvenli liman talebinin güçlenmesi, altının uzun vadeli görünümünü destekleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

ABD İŞ GÜCÜ PİYASASINDAN KARIŞIK SİNYALLER

ABD’de açıklanan son işsizlik maaşı başvuruları verisi, iş gücü piyasasının tamamen bozulmadığını ancak bazı alanlarda yavaşlama sinyallerinin bulunduğunu gösterdi.

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İşsizlik maaşı başvurularının geçen hafta hafif yükselmesi, istihdam piyasasının gücüne yönelik soru işaretlerini artırırken genel görünümün halen istikrarlı olduğu değerlendiriliyor.

Bu nedenle bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda çok daha yüksek oynaklığa neden olabileceği belirtiliyor.

ORTADOĞU’DAKİ GERİLİM DE ALTIN FİYATLARININ RADARINDA

Altının yönünü belirleyen tek unsur Fed politikası değil. Küresel jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklar arasında bulunuyor.

ABD ile İran arasındaki gerilim ve bölgede devam eden çatışmalar, enerji piyasaları başta olmak üzere küresel piyasalarda risk algısını yüksek tutuyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington ile Tahran arasındaki gelişmeleri doğrudan bir savaş olarak nitelendirmese de sürecin ne zaman sona ereceğine ilişkin net bir takvim paylaşmadı.

Gerilimin uzun süre devam etmesi durumunda petrol ve enerji fiyatlarında oluşabilecek yükseliş, küresel enflasyon beklentilerini artırabilir. Bu durum Fed’in para politikası üzerinde yeni baskılar yaratırken aynı zamanda güvenli liman talebi üzerinden altını da destekleyebilir.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SATIŞ BASKISI

Altın fiyatları yatay seyrederken diğer değerli metallerde ise haftanın son işlem gününde düşüşler dikkat çekti.

Spot gümüş yüzde 0,5 gerileyerek 66,59 dolar seviyesine indi. Platin yüzde 1,5 değer kaybederek 1.799,44 dolara gerilerken, paladyum yaklaşık yüzde 1 düşüşle 1.408,75 dolar seviyesine çekildi.

Gümüş, platin ve paladyumun haftayı sınırlı kayıplarla tamamlaması bekleniyor.

ALTINDA GÖZLER ABD’DEN GELECEK RAKAMLARDA

Altın yatırımcıları açısından günün en kritik başlığı ABD tarım dışı istihdam verisi olacak.

Beklentilerin altında kalacak bir istihdam verisi, Fed’in faiz artırımı konusunda daha temkinli davranacağı beklentisini güçlendirebilir ve altın fiyatlarında yeni bir yükseliş hareketinin önünü açabilir.

Buna karşılık güçlü istihdam rakamları Fed’in faiz artırma ihtimalini yeniden güçlendirebilir. Böyle bir senaryoda doların değer kazanması ve tahvil faizlerinin yükselmesiyle birlikte altın üzerinde satış baskısı görülebilir.

Bu nedenle piyasalar haftanın son işlem gününde kritik veri öncesinde adeta bekleme moduna geçmiş durumda. Açıklanacak rakamların ardından altın, dolar ve tahvil piyasalarında sert fiyat hareketleri yaşanması sürpriz olmayacak.