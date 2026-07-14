Altında büyük sınav! Piyasada tansiyon yüksek

Milliyet.com.tr/ Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanması, petrol fiyatlarının yükselmesine ve enflasyon endişelerinin yeniden güç kazanmasına neden oldu. Enerji maliyetlerindeki artışın fiyat baskılarını artırabileceği beklentisi, Fed’in faiz politikasına yönelik tahminlerin de yeniden şekillenmesine yol açtı.

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ONS ALTIN YENİDEN 4 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Spot altın, Salı günü seansın ilk bölümünde 1 Temmuz’dan bu yana görülen en düşük seviyeye kadar geriledi. Ancak bu seviyelerden gelen alımların ardından değerli metal yeniden yükselişe geçti.

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TSİ 03.00 itibarıyla spot altın, yüzde 0,3 artışla ons başına 4 bin 14 dolar seviyesinde işlem gördü. Böylece altın, iki haftanın en düşük seviyesinden sınırlı da olsa toparlanmayı başardı.

Ağustos vadeli ABD altın kontratları da benzer bir seyir izledi. Vadeli altın işlemleri yüzde 0,4 yükselişle 4 bin 21 dolara çıktı.

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ALTINDA SERT DÜŞÜŞÜN ARDINDAN TEPKİ ALIMI

Altın fiyatları önceki işlem gününde oldukça sert bir düşüş yaşamıştı. Değerli metal, yaklaşık yüzde 3 gerileyerek son bir aydan uzun sürenin en büyük günlük yüzdesel kaybını kaydetmişti.

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Söz konusu düşüşte, yükselen petrol fiyatlarının küresel enflasyonu yeniden tetikleyebileceğine yönelik endişeler etkili oldu. Enflasyon baskısının güçlenmesi halinde Fed’in faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği, hatta yeni bir faiz artırımını gündeme alabileceği beklentisi altın üzerinde baskı oluşturdu.

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Faizlerin yüksek kaldığı dönemlerde yatırımcıların tahvil ve dolar gibi faiz getirisi sunan varlıklara yönelmesi, getirisi bulunmayan altına olan talebi sınırlayabiliyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ PETROLÜ YÜKSELTTİ

Altın piyasasının yönünü etkileyen başlıca gelişmelerden biri de ABD ile İran arasında devam eden gerilim oldu. Çatışmaların enerji arzını tehdit edebileceğine yönelik endişeler, petrol fiyatlarını son bir ayın en yüksek seviyelerine taşıdı.

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Petroldeki yükseliş, üretim ve ulaşım maliyetlerinin artabileceği beklentisini beraberinde getirirken küresel enflasyon görünümüne ilişkin kaygıları da artırdı. Piyasalarda, enerji fiyatlarındaki kalıcı bir yükselişin ABD’de enflasyonun yeniden hızlanmasına neden olabileceği değerlendiriliyor.

Bu durum Fed’in faiz indirimlerini erteleyebileceği ya da para politikasında daha sert bir tutum benimseyebileceği beklentilerini güçlendirdi.

PİYASALAR ENFLASYON VERİSİNİ BEKLİYOR

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Altın yatırımcılarının gözü şimdi ABD’de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde dolar ve ABD tahvil faizlerinde yeni bir yükseliş görülebileceği belirtiliyor.

Böyle bir senaryonun altın üzerinde yeniden satış baskısı oluşturabileceği ifade ediliyor. Enflasyonun beklentilerin altında kalması durumunda ise Fed’in faiz indirimine yaklaşabileceği beklentisi güçlenebilir ve altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket hız kazanabilir.

Uzmanlara göre, açıklanacak veriler yalnızca altının değil, dolar endeksi, tahvil faizleri, petrol ve küresel hisse senedi piyasalarının yönü açısından da belirleyici olacak.

ALTINDA DALGALI SEYİR SÜREBİLİR

Jeopolitik riskler normal şartlarda güvenli liman talebini artırarak altını destekliyor. Ancak mevcut süreçte petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon ve faiz beklentilerini güçlendirmesi, altının güvenli liman etkisini sınırlıyor.

Bu nedenle piyasada iki farklı fiyatlama öne çıkıyor. Jeopolitik gerilimler altına destek verirken, yüksek faiz beklentileri değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.

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Piyasa uzmanları, ABD enflasyon verisi açıklanana kadar altın fiyatlarında sert ve dalgalı hareketlerin devam edebileceğini belirtiyor. Yatırımcıların aynı zamanda ABD-İran hattından gelecek yeni açıklamaları, petrol fiyatlarını ve Fed yetkililerinin mesajlarını yakından takip etmesi bekleniyor.