Altında büyük ters köşe! Savaşa rağmen neden düştü: İşte sebebi

Hafta sonu ABD ile İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırıları ve İran’ın misillemeleriyle birlikte Orta Doğu yangın yerine döndü. Çatışmalar 5’inci günde de devam ederken, piyasalar haftaya hızlı hareketlerle başladı.

ALTINDA SAVAŞA RAĞMEN GÖRÜLMEMİŞ HAREKET

Kapalıçarşı’da altının gram fiyatı pazartesi günü 8.000 TL seviyelerinin üzerindeyken, fiyatlar birden düşüşe geçti. Fiyatlar 7.400 TL'nin altına inerken, spot fiyat 7.200 TL seviyelerinin altına kadar geldi.

SAVAŞ VARKEN ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar sonrası altın fiyatlarında bir yükseliş beklentisi hakimdi. Gerilimlerin tırmandığı dönemlerde güvenli liman altına talep artarken, bu kez tam tersi bir tablo oluştu. Pazartesi gününden itibaren satışlar dikkat çekerken vatandaşlar ‘savaş varken altın neden düşüyor?’ sorusunun yanıtını arıyor.

Peki Kapalıçarşı’da fiyatlar neden geriledi? Altında bundan sonra ne olacak? Son tahminleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk şu ifadeleri kullandı: “Takvimsel olarak 28 Şubat’ın cumartesi gününe gelmesi nedeniyle pazartesi günü piyasada nakit sıkışıklığı oldu. Ay sonu nakit ihtiyacı nedeniyle satışlar daha yoğun oluyor. Pazartesi günü gram altında önce 8.100 TL seviyelerinin aşıldığı sonra satışların artmasıyla fiyatların akşam saatlerinde 7.650 TL seviyelerine gerilediğini gördük.

İçeride gram altının düşüşünde dış piyasa fiyatları da etkili oldu. Ons altında 5.300’lere doğru gerileme oldu. Genelde şöyle olur. Savaş öncesi fiyatlar yükselir, bir savaş olacağı ihtimali güçlenir. Savaş başladıktan sonra o ülkelerdeki gerek insanlar gerekse yönetim artık altın satmak veya nakde dönmek için altın satışları yapabilirler. Bu nedenle ‘her savaşta neden altın yükselmedi denilir? Altın savaş öncesi yükselir. Beklentiler satın alındıktan sonra düşüş olur. Daha de önce bu hareketleri Irak-İran savaşında, Irak’ın ABD tarafından işgali sırasında görmüştük.

‘DÜŞÜŞTE BİRKAÇ GEREKÇE VAR’

Şimdi daha fazla gerilememesinin birkaç gerekçesi var. Birincisi bir kere uluslararası para sisteminin tartışılıyor olmasıdır. ‘Artık dolar uluslararası para niteliğini kaybediyor mu?’ soruları soruluyor. Bir süredir bu nedenle altın talep görüyordu. Diğer taraftan Trump’ın uyguladığı gümrük tarifeleri meselesi vardı. Şimdi petrol fiyatlarının da yükseliyor olması aynı zamanda altını da destekler. Çünkü petrol ihraç eden ülkeler Orta Doğu’da altın alır. Şu anda petrolün artışı dünya ekonomisinde enflasyonun yükseleceği anlamına geliyor.

Şimdi Hürmüz Boğazı’nın kapatılması nedeniyle lojistik sıkıntısı olunca petrolde fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Petrol fiyatları enflasyonu oluşturacağı için altın oradan destek alıyor. Fiyatların daha fazla gerilememesinin gerekçesi budur.



Geçtiğimiz hafta ABD Senatosu’nda tarifeler iptal edildi. Oradan bir miktar ödemeler yapılacak. Bu, ABD ekonomisini olumsuz etkiler. Savaş masrafları da olumsuz etkileyecek. Geçici olarak dolar güçlenmiş gibi gözükse de dolar zayıflayabilir. Altın tekrar bu gelişmelerden destek alacaktır.

Ons altın 5.250 dolar önemli destek. Burada 5.400 dolar seviyeleri geçilirse daha sonra 5.600 dolar seviyeleri görülebilir. Savaşın nasıl bir hasar oluşturacağı, ABD’nin buradaki tutumu ve Avrupa’da savaşa negatif bakan ülkelerin olması da söz konusu. Dolayısıyla dünyada karışık ortamın sürdüğünü görüyoruz.

Petrol fiyatının yükselmesini ABD istemiyor, bir taraftan Rusya ve İran’ın savaş giderlerini yüksek petrol fiyatlarıyla temin ettiği biliniyor. İran’da da savaşın giderleri petrolden karşılanacak.

GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI MI?

Altın fiyatlarındaki geri çekilme aslında bir alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Şubat ayı enflasyon verisi beklentiler doğrultusunda geldi. Petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle bizde de akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden olabilir. Petrolde her 10 dolarlık yükseliş bizim enflasyonumuzda ilave 1 puan yükseliş getiriyor.

‘PAZARTESİ FİYAT FARKI 10.000 DOLARDAN 1.500 DOLARA İNDİ’

Fiyatın gerilemesinde dış piyasa iç piyasa fiyat farkının da etkisi var. Cumartesi günü iç piyasa ile dış piyasa arasında altının kilogram fiyat farkı 10.000 dolar seviyesindeydi. Dün de 1.500-2.000 dolara kadar geriledi. Şu anda iç piyasa ile dış piyasa arasında 1 kg altının fiyat farkı 3.000 dolar seviyesinde. Yani iç piyasada altının kilogram fiyatı dış piyasaya göre 3.000 dolar daha pahalı.

SPOT FİYAT İLE KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN MAKASI KAPANDI: İŞTE NEDENİ

Piyasada altın satışlarının daha fazla olması, aynı zamanda Merkez Bankası’nın repo ihalelerini iptal etmesinden dolayı da bu durum nakit sıkışıklığı yarattı. Ay sonu nedeniyle pazartesi günü vergi ödemeleri de vardı. Piyasada bir nakit darlığı oluştu bu da fiyatları baskıladı.

Ben gram altında 7.450 TL seviyelerinin destek olduğu kanaatindeyim. Buranın aşağı yönlü kırılması zor görülüyor. 7.850 TL’nin geçilmesiyle 8.000 TL seviyeleri görülebilir. Fiyatlar bu hafta içerisinde de görülebilir. Öngörülebilirliğin zayıf olduğu dönemdeyiz.

KUYUMCULARDA ALTINA TALEP NEDEN AZALDI?

Kuyumcularda takılarda (sarrafiye) bir durgunluk olduğu görülse de Cumhuriyet altını veya gram altında işin tasarruf tarafını düşünenler için orada bir talep düşüşü söz konusu değil. Pazartesi günü piyasada satıcılar daha ağırlıktaydı.

BAZI KUYUMCULARDA 200 GRAM ALTIN BULUNAMADIĞI KONUŞULUYOR, YÜKSEK MONTANLI ALTIN SATIŞI DURDU MU?

Hayır, bazı kuyumcuların ellerinde yüksek montanlı altın olmamış olabilir. Kapalıçarşı’ya gelindiğinde altın alışlarında herhangi bir sorun olmaz. 100 gram 200 gram, 1 kilogram altın Kapalıçarşı’da mevcut.

İÇ PİYASA İLE DIŞ PİYASA ARASINDA 1 KG ALTININ FİYAT FARKI TEKRAR AÇILIR MI?

Tekrar makas açılabilir, eğer talep artarsa iç piyasa ile dış piyasa arasındaki fark 5.000 dolar olabilir. “