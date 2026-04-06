Altında ‘cehennem’ senaryosu! Orta Doğu'da çember daralıyor

MİLLİYET.COM.TR / Savaşın başlamasıyla birlikte zirveden tepetaklak olan altın fiyatlarında yön geçtiğimiz hafta değişti. Altının gram fiyatı Trump’ın savaşın daha uzun sürebileceğine dair açıklamalarına rağmen geçen haftayı 5.700 TL seviyesinin üzerinde tamamlarken, savaşın seyrine dair yeni gelişmeler piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor.

ALTINDA SERT DALGALANMA

Geçtiğimiz hafta savaşın birkaç hafta içerisinde bitebileceğine dair umutlarla altın fiyatlarında toparlanma görülürken, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ABD’nin önümüzdeki iki ila üç hafta içinde İran’ı “son derece sert” vuracağını açıklamasının ardından perşembe günü gram altın 6.867 TL seviyelerinden 6.500 TL’ye gerilemişti.

CUMA GÜNÜ PİYASALAR KAPALIYDI

Cuma günü ise küresel finans piyasaları ‘Kutsal Cuma’ tatili nedeniyle kapalı kaldı. Küresel çaptaki tatil nedeniyle ons altın işlem görmezken, bu durum yurt içinde gram altın fiyatının sabit kalmasına yol açtı.

TRUMP, 48 SAAT SÜRE VERDİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İran'a 48 saat süre verdiğini duyurdu. Trump’ın açıklamaları şu şekildeydi: “İran'a ya anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için on gün süre verdiğimi hatırlıyor musunuz? Zaman daralıyor, cehennemi yaşamalarına 48 saat kaldı."

ALTIN NASIL ETKİLENİR?

Söz konusu süre Türkiye saati ile çarşamba günü sabaha karşı sona erecek. Peki bir anlaşmanı olup olmaması durumunda piyasalarda neler olacak? Parasını değerlendirmek isteyen yatırımcı bu ortamda ne yapmalı? 6.700 TL seviyelerinde dengelenen gram altında yeni hedef ne? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Trump’ın "cehennem üzerine inecek" çıkışı ve İran'a tanıdığı 48 saatlik sürenin, piyasaları kelimenin tam anlamıyla "bekle gör" korkusuyla sardığı bir süreçteyiz.

Bu kritik eşiğin piyasaya yansımalarına şöyle bakabiliriz: Ons altın tarafında güvenli liman takibi veya likidite ihtiyacı baskı yaratabilir. Trump'ın bu uyarısı jeopolitik riskleri daha da zirveye taşıyacaktır. Çünkü İran'dan da karşı açıklamalar geldi ve İran, bölgenin bu konuda ağır hasar alacağını söyledi. Bu durum fiyat baskısı yaratabilir.

‘ÇOK SERT YUKARI YÖNLÜ BİR HAREKET GÖREBİLİRİZ’

Özellikle ons tarafında daha önce 4.800'den 4.600 dolar seviyesine doğru bir sarkma görmüştük. Olası savaş durumu, savaşın geniş bir alana yayılma ihtimali ve kimyasal silah kullanılma endişesi yatırımcıların nakit dolara geçme isteğini daha da artırabilir. 48 saatlik senaryoya göre bu sürenin sonunda askeri bir hareketlilik başlarsa; özellikle Tahran başta olmak üzere kritik noktaların bombalanması ve uranyumun bulunduğu bölgelere akınlar düzenlenmesi durumunda piyasalarda çok sert ve yukarı yönlü bir kopuş görebiliriz. Ancak bu süreç içinde bir anlaşma sinyali gelirse, ons tarafında 4500 dolar seviyelerine doğru kâr satışları da yaşanabilir.

ALTINDA ‘CEHENNEM’ SENARYOSU

Döviz tarafına baktığımızda, "cehennem" söylemi küresel ölçekte doları en güçlü varlık haline getirdi. Küresel anlamda belirsizliğin artmasıyla dünyanın dolara yönelmesi ve nakit ihtiyacının artması, dolar endeksini daha da güçlendirecektir. İç piyasaya baktığımızda ise Trump'ın söylemleri sonrasında dolar/TL tarafında tansiyon yüksek. 48 saatlik mühlet dolarken kurda yukarı yönlü baskı devam edecektir.

Gram altın ise ons tarafındaki düşüşe rağmen belli bir seviyede güçlü duruşunu sürdürecektir. Gram altın tarafında, olası "cehennem" senaryosunun gerçeğe dönüşmesi halinde, dolardaki yükselişle birlikte gram altının daha önce gördüğü seviyelere, yani 8000 ve üzerine doğru ataklar yapma ihtimali bulunuyor. Dolarda tam aradığı hareketi bulamayan yatırımcı bunu altın tarafında da değerlendirebilir.

‘TRUMP’IN PAYLAŞIMI ŞOK ETKİSİ YARATTI’

Borsa tarafına baktığımızda, Trump'ın bu net ültimatomu piyasalar için negatif bir netlik yaratıyor ki zaten korkulan da buydu. Trump'ın Türkçe çevirisini yapamadığımız o küfürlü tweet'i ise şok etkisi yarattı. Dolayısıyla bu durum hisse senedi tarafında satış baskısını beraberinde getirecektir. Pazartesi günü BİST 100 ve S&P 500, Nasdaq, Asya piyasaları dahil olmak üzere küresel endekslerde, Trump'ın mühletinin dolmasına saatler kala risk azaltımı, kâr realizasyonu veya hisselerden çıkış ihtimalleri oldukça yüksek görünüyor.

PETROLDE BUNDAN SONRA NE OLUR?

Petrol tarafında ise 109 dolar seviyesindeki seyrin bir anda 110, 115 ve 120 dolara doğru sert ve agresif hareketlendiğini görebiliriz. İran'ın kalbi sayılan petrol tesislerinin bulunduğu Hark Adası'nın havadan bombalanarak yerle bir edilmesi olayı çok farklı bir boyuta taşıyabilir; bu durumda petrol fiyatlarında sert yukarı hareketler yaşanacaktır.

‘GRAM ALTINDA YENİ REKORLAR GÖREBİLİRİZ’

Tekrar gram altına dönecek olursak; gram altın şu an iki ucu keskin bir bıçak gibi. Enflasyonun önümüzdeki aylarda daha da yükselebileceği öngörülüyor. Bu durum, yerli yatırımcının parasını enflasyona karşı koruma çabasını artırırken, yüksek faiz ortamının süreceği beklentisi de faiz enstrümanından hoşlanmayan yatırımcı için altını cazip kılıyor. Destek seviyelerine baktığımızda 6580 TL önemli bir nokta olarak öne çıkıyor. Trump'ın tanıdığı 48 saat dolduğunda askeri bir aksiyon gelirse, doların yükselişi ve onsun toparlanmasıyla gram altında yeni rekorlar görebiliriz.

‘YÜZDE 50 İHTİMAL BARINDIRIYOR’

Peki risk nerede? Eğer mühlet sonunda yine bir erteleme veya beklenmedik bir anlaşma haberi gelirse, gram altında ons kaynaklı sert bir geri çekilme hareketi de görebiliriz. Yani durum yarı yarıya, yüzde 50 ihtimal barındırıyor.

‘ EN HAREKETLİ GÜN OLARAK KAYDA GEÇEBİLİR’

Mühletin dolacağı 6 Nisan Pazartesi günü, piyasalar açısından en volatil (oynak) gün olarak kayda geçebilir. 7 Nisan sabahı ise Trump'ın "cehennem" tehdidinin eyleme dökülüp dökülmeyeceğinin netleşeceği gün olarak notlarımız arasında yer alıyor.

ORTA DOĞU YANGIN YERİ İKEN YATIRIMCI NE YAPMALI?

Piyasa şu anda diplomatik bir mucize ile enerji tesislerine yönelik askeri bir operasyon arasındaki ihtimalleri fiyatlıyor. Pazartesi günü pozisyonları korumak veya nakit oranını artırmak, bu denli sert bir söylem karşısında en sık tercih edilen strateji olacaktır. Yatırımcıların bu süreçte daha likit ve nakitte kalmaya gayret etmesi beklenebilir. Eğer nakde dönerlerse, TL yatırımcıları bu varlıklarını muhtemelen mevduat ve gram altın tarafında değerlendirecektir.”