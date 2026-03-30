Altında çok konuşulacak 2 rakam! Hangi senaryolar masada?

Milliyet.com.tr/ 23 Mart tarihinde 5.800 TL seviyelerine gerileyerek 2026’nın dibini gören altın fiyatları sonraki günlerde toparlanma göstererek cuma gün içerisinde 6.500 TL seviyelerine kadar yükseldi. Günlük bazda %3 değer kazanan gram altın fiyatı haftayı 6.400 TL seviyesinin üzerinde kapattı. Altının gramı bugün 6.495 TL seviyesinden işlem görüyor.

Savaşın başlamasıyla birlikte tepetaklak olan altın fiyatları son 1 ayda yatırımcısına %14 oranında kaybettirirken, dip seviyelerden gelen alımlarla birlikte yönünü değiştiren altında bundan sonra ne olacağı da merak konusu.

KUYUMCUDA ALTIN KALMADI

Altının düşüşünü fırsat bilen yerli yatırımcı kuyumculara koşarken, piyasada küçük montanlı gram altın kalmadığı belirtiliyor. Hafta genelinde fiziki tarafta sadece birkaç gram altın almak isteyenler eli boş dönerken, kuyumcularda 10-20 gram gibi daha yüksek gramajlı altın bulunabiliyor.

SAVAŞI GÖREN ALTININI SATTI!

Peki altın fiyatları dipten döndü mü? 6.300-6.500 TL seviyelerinde dalgalanan gram altında yeni tahminler neler? ABD’nin İran’a olası bir kara harekatında bulunabileceği ve bunun haftalar sürebileceği basına yansıyor. Peki savaş uzarsa veya biterse altın fiyatları ne olur? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Savaş başladığında 8.100 TL’yi gören gram altında sert geri çekilmeyi gördük. Mart ayı boyunca yaklaşık %14’lük değer kaybı yaşayan gram altın 6.300-6.500 bandında dalgalanıyor.

Bununla birlikte vatandaşlar da kuyumcularda neden altın bulunamadığını merak ediyor. Gram altın ve ons altında neden sert satışlarla karşılaştık? Altında düşüşün üç etkenine baktığımızda bunlardan birisi savaşın çok geniş bir alana yayılmasıdır. Getirmiş olduğu bir likidite ihtiyacının söz konusu olmasıydı. Körfez ülkelerinde altın satışının arttığına dair haberler ve piyasaların likiditeye olan ihtiyacı, bazılarının döviz pozisyonları veya borç ödemelerinin gelmesi gibi hususlar yükselen altın fiyatlarıyla birlikte kar satışı, ihtiyaç satışlarını beraberinde getirdi. Savaş nedeniyle piyasalarda genel bir sarsıntı yaşandı. Büyük kurumlar altın satışı gerçekleştirdiler.

Altını baskılayan bir diğer etken de doların güçlenmesiydi. Altın yerine ABD dolarına ve tahvillere doğru yönelim söz konusu oldu. Bir diğeri de petrol ve enflasyon korkularıdır. Petrol fiyatlarının hızla 100 doların üzerine çıkması ve 150-200 dolar senaryolarının konuşulması, merkez bankalarının enflasyon mücadelesi için faizleri yüksek tutacağına dair beklentilerin artması, enerji fiyatlarında savaş bitse dahi yükselişin devam edebileceği, bölgenin ciddi hasar aldığı ve Hürmüz Boğazı konusunun çözülmediği durumda bunun çok daha uzun süreye yayılabileceğine dair kaygılar, altını negatif yönde etkiledi.

FİYATLARDA DÜŞÜŞ DURDU MU?

Henüz durdu demek için erken ancak ons fiyatlaması ile içeride gram altın fiyatlamasında ayrışmayı göreceğiz. Yurt içinde gram altın hem doların seyrinden hem de ons fiyatlamasından etkilenecektir. Ons altında geri çekilme devam etse dahi dolarda temkinli yükselişler gram altına olan talebi beraberinde getirecektir. Her düşüş yeni alım fırsatları olarak değerlendirilecektir.

5.800 TL önemli bir destek noktasıydı. Buraya kadar geri çekilen gram altın gelen alımlarla geçtiğimiz hafta yeniden 6.300-6.500 TL bandında geldi. Serbest piyasada altının gram fiyatı 6.900 TL seviyelerini gördü.

1 AYLIK SÜRECE DİKKAT! ‘FAİZİN GETİRİSİ ALTININ ÖNÜNE GEÇEBİLİR’

Yatırımcılar parasının tamamını belli bir seviyeden değil, her düşüşü alım fırsatı yapabilir. Unutulmaması gereken husus şudur: 8.100 TL şu anda yatırımcının hafızasında. Yeniden orayı görebileceğine dair inançları da pekişmiş durumda. Faiz enstrümanından hoşlanmayan yatırımcı için her düşüş alım fırsatı olacaktır. Burada faizi 1 aylık veya 15 günlük periyotta altının getirisi ile mukayesenin yapılması önemli olacaktır. Mevduat tarafında şu anda yükselişleri görüyoruz. Mevduat tarafındaki faizlerin %40’ın üzerine çıktığı noktadayız. Bu altını baskılayacaktır. Faizin getirisi zaman zaman altının getirisinin önüne geçebilir.

‘YATIRIMCI ÜÇ KONUYA ODAKLANMALI’

Yatırımcı üç konuya odaklanmalıdır. Bunlardan birisi dolar/TL etkisidir. Özellikle ons altın düşse bile dolar/TL’de yukarı yönlü eğilim gram altının bir miktar sigortalamış gözüküyor. Bu yüzden gram altın yatırımcısı ons altın yatırımcısına göre daha az dalgalı hissediyor.

İkincisi maliyet düşürmektir. Eğer 7.000 TL ve üzeri alım yapıldıysa 6.400 TL seviyelerindeki konsolidasyon süreci maliyet düşürmek için kademeli alım fırsatı olarak görülebilir.

Üçüncüsü ise haber akışlarıdır. İran, İsrail ve bölgesel gerilimde tansiyonun düşebilme ihtimali... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pakistan’da. Arabulucu olarak Türkiye, Pakistan ve Mısır öne çıkıyor. Buradan sürece dair açıklamalar gelebilir mi? İran, ABD ile ateşkes konusunu yalanlamıştı. Ancak burada bir uzlaşı çıkabilir mi, yoksa ABD tarafından kara harekatı başlayabilir mi? İsrail’in Lübnan’a yönelik bombalamalarının devam ettiği süreçte ortam karışıyor. Tüm haber akışlarını yakın takip etmemiz gerekecektir. Gerilim düşerse altında kısa süreli barış satışlarını görebilme ihtimalimiz olacaktır. Ancak orta vadeli enflasyonist baskı altını diri tutmaya devam edecektir.

KUYUMCUDA ALTIN SIKINTISI VAR MI?

Bu konuda Darphane’den bir açıklama gelmediği sürece ben altın sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Sadece burada aşırı talep ve kuyumcuların ellerindeki stok miktarının sınırlı olması süreci yavaşlatıyor olabilir. Bu konuda önemli olan şey yatırımcının daha çok 1 gram –5 gram altına daha ağırlık vermesi, çeyrek ve yarım altın tarafına yönelmesi kuyumcuların ellerindeki stokları etkiliyor olabilir.

ALTINDA ÇOK KONUŞULACAK 2 RAKAM!

Savaşın seyri ve Pakistan’daki toplantıdan çıkacak karara bağlı olarak birtakım değişimler olacaktır. Genel anlamda aşağıda 5.800 TL kuvvetli destek. En yukarıda ise 8.100 TL hedef değer olarak karşımızda. Gram altında 6.300-6.500 TL bandında dengelenme söz konusu.

Her geri çekilme yatırımcı tarafında dolar kuruna da bağlı olarak alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Alımlarda aceleci olmamak ve kademeli alışlar yapmak çok daha doğru olacaktır. Cuma günü fiyatlar kritik bir değerden kapandı. Hafta içerisinde serbest piyasada (Kapalıçarşı) 6.300 TL’den 6.900 TL’ye kadar yükseldiğini görmüştük. Hafta sonuna girerken de bankalar arası fiyat 6.400 TL’den kapandı. Bu da bir geri çekilmenin olabilme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Yatırımcının yeni alım için aceleci olmaması, dolarla birlikte dolar endeksini de takip etmeleri doğru olacaktır.”