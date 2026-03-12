Altında denge değişti: Kuyumcu ile piyasa arası fark şaşırttı

Milliyet.com.tr/ Hafta başında 4 yılın en sert artışını gösteren petrol fiyatları 110 dolar bandını geçerek altın fiyatlarını baskılamıştı. Gram altın pazartesi günü 7.100 TL seviyelerine kadar geldikten sonra petrol fiyatlarındaki sert düşüş (90 dolar civarı) sonrası toparlanma gösterdi. Bugünlerde piyasa fiyatı 7.350 TL’nin üzerinde. Kapalıçarşı’da fiyat 7.450 TL’lerde. Piyasa fiyatı ile kuyumcu arasındaki makas 100 TL’ye kadar geriledi.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta bu makas 150 TL civarındaydı. Ondan önceki süreçte de 300-400 TL’lik bir makas söz konusuydu. Peki altında makas neden kapandı? Gram altında kısa vadeli (1-2 aylık) tahminler neler? Savaş sonrası fiyatlar ne olur?

İŞTE ALTINI BASKILAYAN GEREKÇE

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk şu ifadeleri kullandı: “Petrol fiyatının yükselmesi enflasyon oluşturacağı için bu durumun merkez bankalarının faiz kararlarında daha çok etkili olacağı görülüyor. Örneğin; bizim bugün yapılacak toplantımızda faiz değişikliği beklenmiyor. Hâlbuki en az 50 veya 100 baz puanlık bir düşüş beklentisi vardı. Bu beklenti şimdilik rafa kaldırılmış durumda. Aynı şekilde FED'den de bir faiz indirimi gelmeyeceği beklentisi ağırlık kazandı. Faiz indirimi olmaması altını baskılayan bir gerekçe. Özellikle Amerika, Avrupa ve Londra piyasalarında; hisse senedi, tahvil ve bonoda pozisyon almış olan yatırımcıların, teminat açıklarını kapatmak için altın satışı yaptıklarını görüyoruz.

Haberin Devamı

YATIRIMCI MERAK EDİYOR: FİYATLAR YENİDEN YÜKSELECEK Mİ?

Yatırımcı tarafında en çok yadırganan konu, 'Savaş başladı, altın neden düşüyor?' sorusuydu. Savaş başlamadan önce zaten altın yükselir. Savaş başladığında ise savaşan ülkeler silah almak için, oradaki bireyler de nakde geçmek için altın satarlar. Bunu daha önceki savaş dönemlerinde de görmüştük. Bu nedenle altının yurt dışı fiyatı yükselmedi ve ons altın 5035 dolara kadar geriledi. Ancak sonrasında tekrar toparlandı.

Aslında altının asıl yükselişi savaştan ziyade, uluslararası para sisteminin sorgulanmasından kaynaklanıyor ve bu trend devam edecek gibi görünüyor. Savaşan ülkelerin artan masraflarının ekonomilerinde yarattığı sıkıntı ve bu belirsizlik ortamı altına destek olmaya devam edecektir.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

SAVAŞA RAĞMEN GEÇEN HAFTA ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

İç piyasaya baktığımızda ise geçen hafta savaş başladığında ay başının pazartesiye denk gelmesi ve vergi ödemelerinin bugüne sarkması etkili oldu. Aynı gün Merkez Bankası'nın dövizi kontrol altında tutabilmek için 7 milyar dolara varan bir satış yapması, piyasadan ciddi miktarda TL çekilmesi anlamına geldi. Yapılan satış miktarının 12,5 milyar dolara çıkmasıyla piyasada bir nakit sıkışıklığı oluştu ve bu durum hâlâ devam ediyor. Nakit ihtiyacından dolayı Türk lirası bulmak için hafif çaplı altın satışları yapıldığını görüyoruz.

Haberin Devamı

‘1 KİLOGRAM ALTININ FİYAT FARKI 2.000 DOLARA GELDİ’

1 kilogram altının dış piyasa ile iç piyasa arasındaki farkında azalma oldu. 2 Mart’ta 10 bin doları bulan fark, önce 7 bin dolara, ardından 5 bin dolara indi. Bugünlerde ise bu fark 1800-2000 dolar seviyelerinde seyrediyor. Yani 1 kilogram altının yurt içi fiyatı yurt dışına göre 1800-2000 dolar daha pahalı.



ALTINDAN MEVDUATA DÖNÜŞ BAŞLADI

Merkez Bankası'nın gecelik repoları durdurmasıyla mevduat faizlerinde yaşanan 3 puanlık yükseliş, bazı yatırımcıları kısa vadeli mevduat faizine yönlendirdi. Altın talebindeki düşüşün bir nedeni de budur. Ancak küçük montanlı da olsa alımlar sürüyor. Kapalıçarşı’da altının gram fiyatı 7350 TL seviyelerine kadar geriledikten sonra 7550 TL'yi gördü, şu an 7400-7450 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Haberin Devamı

‘5.600 DOLARI GÖREBİLİR’

Altın ons bazında 5000 doların üzerinde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece ilk etapta 5200-5250, daha sonra 5450 ve önümüzdeki aylar itibarıyla 5600 seviyeleri görülebilir.



‘VATANDAŞ ALTIN ALMAYA DEVAM EDECEK’

Nakit sıkışıklığı nedeniyle kısa vadede altında baskı olsa da enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesi durumunda, vatandaş parasının değerini korumak amacıyla altın alımlarını sürdürmeye devam edecektir.

KAPALIÇARŞI İLE PİYASA ARASINDA MAKAS 100 TL’YE GELDİ... SEBEBİ NE?



Altın talebi azaldı. Bununla birlikte mevduat faizlerinin yükselmiş olması ve faiz indirimlerinin de yapılmayacak olması nedeniyle altında bir baskılanma var. O yüzden piyasa ile kuyumcu arasında fiyat makasının kapandığını görüyoruz.

Haberin Devamı

İlerleyen günlerde ve bayram sonrasında yine altında makas açılabilir gibi görünüyor. Dubai’den altın sevkiyatının da sınırlı olabileceği söz konusu. Altın ticareti için uçaklar da çalışmadığı için önümüzdeki günlerde fark tekrar açılabilir.

ORTA DOĞU’DA OLUMLU GELİŞMELERİN GELMESİ ALTINI NASIL ETKİLER?

Ben savaşın kısa sürede sonuçlanacağı kanaatinde değilim. Orada sadece İran, ABD ve İsrail savaşmıyor. Arkasında dünyada bir bloklaşma var. Bu bloklaşmada Çin, Kuzey Kore, Rusya gibi ülkeler de İran’ı desteklerken, İngiltere gibi ülkeler İsrail’i destekliyor. Savaşın nerede duracağı belli değil. Bölgedeki etkilerini azaltmak için girişimler var. Türkiye’nin arabuluculuk konusunda her iki tarafı da ikna etmeye çalıştığını görüyoruz.

Savaş bitse bile altın fiyatlarının sadece savaşa dayalı yükselişi olmadığı için parasal sistem yine sorgulanmaya devam edilecektir. ABD 10 yıllık tahvil faizleri satılıp altın alınmaya devam edilecektir.

GRAM ALTIN İÇİN 1-2 AYLIK BEKLENTİ NE?

Ben ons altında 5.000 doların aşağısının görüleceğini düşünmüyorum. 5.600 dolar seviyelerinin ilk yarı itibarıyla tekrar görüleceği düşüncesindeyim. Yılın ikinci yarısında özellikle eylül ekim gibi tekrar 6.000 dolara doğru giden bir fiyat göreceğiz. ABD’de Senato yenileme seçimleri yapılacak. Trump kaybederse bir azledilme söz konusu da olabilir. Bu ABD tarafında bir belirsizlik oluşturacaktır. Bu da altına yarayacaktır.

Avrupa’da savunma sanayii yatırımları söz konusu. Ekonomilerde de bu nedenle bozulmalar var. Bunlar da altını destekleyen gelişmelerdir.

İçeride de gram fiyatı (Kapalıçarşı) olarak 7.300 TL seviyelerini görebiliriz. Yükselişlerde 7.700-7.800 TL’yi görebiliriz.”