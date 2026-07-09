Altında denge değişti! Sert düşüşün nedeni belli oldu

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında yeniden enflasyon, faiz politikaları ve Orta Doğu’daki gelişmeler yer alırken, altın fiyatlarında geri çekilme yaşandı.

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Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen ons altın, Perşembe günü yüzde 0,3 değer kaybederek 4 bin 66 dolar seviyesine kadar geriledi. Altın fiyatları, bir önceki işlem gününde 1 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

ABD vadeli altın kontratlarında da benzer bir tablo oluştu. Ağustos teslimli altın kontratları yüzde 0,1 düşüşle ons başına 4 bin 77 dolar seviyesinden işlem gördü.

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İRAN GERİLİMİ PİYASALARI YENİDEN HAREKETLENDİRDİ

Altın fiyatlarında etkili olan en önemli gelişmelerden biri ise ABD ile İran arasındaki tansiyonun yeniden yükselmesi oldu.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile çatışmayı sona erdirmeye yönelik geçici anlaşmanın artık geçerli olmadığını açıklaması piyasalarda yeni bir belirsizlik dalgası oluşturdu.

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Bu açıklamanın ardından ABD ordusu, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin güvenliğini sağlamaya yönelik yeni operasyonlar düzenlediğini duyurdu.

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Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler, petrol fiyatlarını yukarı taşırken küresel piyasalarda risk algısını artırdı.

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PETROL YÜKSELDİ, DOLAR VE BORSALAR BASKI ALTINDA KALDI

Orta Doğu’daki gerilimin yeniden tırmanmasıyla petrol fiyatlarında sert hareketler görüldü.

Petrol fiyatları Çarşamba günü yaklaşık yüzde 5 yükseliş kaydederken, yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesiyle birlikte dolar ve hisse senedi piyasalarında düşüş yaşandı.

Uzmanlara göre, enerji fiyatlarında yaşanabilecek yeni artışlar küresel enflasyon üzerinde yeniden baskı oluşturabilir. Bu durum ise merkez bankalarının faiz indirim planlarını zorlaştırabilir.

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FED’İN FAİZ POLİTİKASI ALTINI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Altının yönünü belirleyen en önemli faktörlerden biri de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası olmaya devam ediyor.

Son Fed toplantısında yetkililerin yüksek enflasyon konusundaki endişelerinin arttığı belirtildi. Bazı politika yapıcıların, fiyat artışlarının daha geniş bir alana yayılması halinde daha sıkı para politikası uygulanabileceği görüşünde olduğu ifade edildi.

Altın, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar tarafından enflasyona karşı koruma aracı olarak görülüyor. Ancak faiz oranlarının yüksek kalması, herhangi bir faiz getirisi sağlamayan altın üzerinde baskı oluşturuyor.

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Yatırımcılar, Fed’in önümüzdeki dönemde faiz indirimi konusunda nasıl bir yol izleyeceğini yakından takip ediyor.

IMF’DEN BÜYÜME UYARISI GELDİ

Küresel ekonomiye ilişkin beklentiler de piyasalardaki dalgalanmayı artıran unsurlar arasında yer aldı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2026 yılı için küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize ederek yüzde 3 seviyesine çekti.

Büyüme beklentilerindeki zayıflama, ekonomik belirsizlikleri artırırken yatırımcıların güvenli liman arayışını da destekleyen faktörlerden biri olarak öne çıktı.

BANK OF AMERİCA ALTIN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Öte yandan büyük finans kuruluşlarının altın beklentileri de değişmeye başladı.

Bank of America, Fed’in daha sert para politikası uygulayabileceği beklentisiyle 2026 yılı için ortalama altın fiyat tahminini aşağı çekti.

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Banka, daha önce açıkladığı tahmini yüzde 14 azaltarak ons altın için ortalama beklentisini 4 bin 360 dolar seviyesine indirdi.

MERKEZ BANKALARI ALTIN TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR

Altındaki kısa vadeli baskıya rağmen bazı ülkelerin merkez bankaları rezervlerini güçlendirmek amacıyla altın alımlarını sürdürüyor.

Tanzanya Merkez Bankası Başkanı Emmanuel Tutuba, ülkesinin son 18 ay içerisinde yaklaşık 28 ton altın satın aldığını açıkladı.

Söz konusu alımların, uluslararası rezervleri artırmak ve ülke para birimi olan şilini desteklemek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

GÜMÜŞTE ARZ ENDİŞESİ ÖNE ÇIKTI

Değerli metaller piyasasında sadece altın değil, gümüş fiyatları da yatırımcıların radarında bulunuyor.

Hindistan’ın gümüş ithalatına yönelik uyguladığı kısıtlamalar, dünyanın en büyük pazarlarından birinde arz endişelerini artırdı.

Talebin mevsimsel olarak düşük seyretmesine rağmen gümüş piyasasında primlerin son altı ayın en yüksek seviyelerine ulaştığı bildirildi.