Altında denge şaştı!

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyir devam ediyor. Altın fiyatları, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından yükselişe geçen petrol fiyatları ve doların güçlenmesiyle birlikte haftanın en düşük seviyelerine çekildi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Yatırımcıların artan enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturdu. Güvenli liman talebine rağmen altın, güçlü dolar karşısında değer kaybetti.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 100 dolar seviyesine geriledi. Gün içerisinde 2 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesini test eden değerli metalde, ABD vadeli altın kontratlarında da düşüş görüldü.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Ağustos vadeli altın kontratları yüzde 1,1 oranında değer kaybederek ons başına 4 bin 112 dolar seviyesine indi.

Haberin Devamı

Piyasa uzmanları, altındaki geri çekilmede yalnızca jeopolitik gelişmelerin değil, aynı zamanda ABD ekonomisine ilişkin faiz beklentilerinin de etkili olduğunu belirtiyor.

Haberin Devamı

İRAN GERİLİMİ PETROLÜ VE DOLARI YUKARI TAŞIDI

Haberin Devamı

Altın piyasasındaki düşüşün en önemli nedenlerinden biri ise Orta Doğu’da artan tansiyon oldu. ABD ordusunun İran’a yönelik yeni hava saldırıları düzenlemesi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler enerji piyasalarında hareketliliğe yol açtı.

Haberin Devamı

Üç tankerin saldırıya uğramasının ardından İran’ın petrol ihracatına yönelik bazı izinlerin iptal edilmesi, küresel arz endişelerini artırdı.

Bu gelişmelerle birlikte ABD ham petrol fiyatları yükselişini sürdürdü. Petrol fiyatlarının artması, küresel enflasyon baskılarının yeniden gündeme gelmesine neden olurken dolar da uluslararası piyasalarda değer kazandı.

Dolar endeksi haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrederken, güçlü ABD para birimi altın gibi dolar üzerinden fiyatlanan varlıklar üzerinde baskı oluşturdu.

Haberin Devamı

FED’İN FAİZ BEKLENTİSİ ALTINI ZORLADI

Piyasaların odağındaki bir diğer konu ise Fed’in gelecek dönemde izleyeceği para politikası oldu. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in eylül ayında faiz artırabileceği ihtimalini daha güçlü fiyatlamaya başladı. Faiz artışı beklentisi, önceki gün yaklaşık yüzde 57 seviyesindeyken yüzde 67’nin üzerine çıktı.

Faizlerin yüksek kalacağı beklentisi, yatırımcıların faiz getirisi olmayan altına olan ilgisini azaltabiliyor. Çünkü yüksek faiz ortamında tahvil ve benzeri getirili yatırım araçları daha cazip hale geliyor.

Haberin Devamı

GÖZLER FED TOPLANTI TUTANAKLARINDA

Piyasalarda şimdi gözler, ABD Merkez Bankası’nın 16-17 Haziran tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanaklara çevrildi.

Yatırımcılar, açıklanacak tutanaklarda Fed’in gelecekteki faiz adımlarına ilişkin ipuçları arayacak. Özellikle yeni Fed Başkanı Kevin Warsh döneminde para politikasının hangi yönde ilerleyeceği merak konusu.

Fed’den gelecek mesajların, hem doların yönü hem de altın fiyatlarının seyri açısından belirleyici olması bekleniyor.

ÇİN’DEN DİKKAT ÇEKEN ALTIN HAMLESİ

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen Çin Merkez Bankası’nın rezervlerini artırmaya devam etmesi dikkat çekti. Resmi verilere göre Pekin yönetimi, haziran ayında son iki buçuk yılın en yüksek aylık altın alımını gerçekleştirdi. Çin’in bu hamlesi, uzun vadede merkez bankalarının altına olan ilgisinin devam ettiğine işaret etti.

Özellikle küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmesi amacıyla altın alımlarını artırdığı biliniyor.

Haberin Devamı

HONG KONG’DAN ALTIN PİYASASINI GÜÇLENDİRECEK ADIMLAR

Çin ve Hong Kong yönetimleri de değerli metal piyasasında etkinliği artırmak için yeni adımlar attı. Hong Kong’da döviz, tahvil ve altın işlemlerini desteklemek amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçirilirken, kentte altın için merkezi takas sistemi devreye alındı.

Bunun yanı sıra dolar bazlı altın vadeli işlem piyasasının yeniden aktif hale getirilmesiyle Hong Kong’un bölgesel bir değerli metal merkezi olma hedefi güçlendirildi.

Hong Kong yönetiminin ayrıca yuan cinsinden altın vadeli işlemlerini başlatmayı değerlendirdiği belirtildi.

ALTINDA YENİ YÖNÜ FED VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER BELİRLEYECEK

Uzmanlara göre altın fiyatlarının bundan sonraki hareketinde üç ana başlık belirleyici olacak: Fed’in faiz politikası, doların seyri ve Orta Doğu’daki gelişmeler.

Jeopolitik risklerin artması altına destek sağlayabilecek olsa da güçlü dolar ve yüksek faiz beklentileri kısa vadede fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

Piyasalar ise hem Fed’den gelecek mesajları hem de İran-ABD hattındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.