Milliyet.com.tr/ ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'yu diken üstünde tutan İran ültimatomunda süre 8 Nisan Çarşamba sabahına kadar uzatılmıştı. Söz konusu teklife ilişkin İran’dan yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi "ABD'nin ateşkes teklifi reddedildi ve yeniden savaşı önlemek için ek güvenceler istendi" dedi.

Trump hafta sonu yaptığı açıklamasında, “İran'a ya anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için on gün süre verdiğimi hatırlıyor musunuz? Zaman daralıyor, cehennemi yaşamalarına 48 saat kaldı.” demişti.

‘ASIL ETKİYİ BUGÜN GÖREBİLİRİZ’

Peki şimdi ne olacak? Ateşkes teklifinin reddedilmesi ile birlikte altında sert hareketler olur mu? Olası bir barış veya savaş senaryosunda altın ne olur? 6.700 TL seviyelerinden altın alınıp satılır mı? Yatırımcı için şu anda güvenli liman hangisi? Altına dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Pazartesi günü önemli birçok piyasa Paskalya tatilinde olduğundan işlem hacmi zayıf. Bu durumda asıl etkiyi bugün görebiliriz. Ateşkes teklifinin reddedilmesi sürpriz değil. Çünkü İran'ın talebi hep savaş tazminatı ve saldırmazlık garantisi üzerineydi. Oysa gelen tekliflerde bununla ilgili herhangi bir şey yok.

ALTINDA YÖNÜ BELİRLEYECEK KRİTİK SEVİYE!

Ret cevabından sonra ABD’nin saldırıları akabinde altında satış baskısını devam ettirebilir. Ons altında 4.734 dolar seviyesi kritik ve şu an bulunduğu seviye ciddi dalgalanmaya da müsait. Bahsettiğimiz seviyenin üzerinde tutunursa yukarı yönlü, seviyenin altında kalırsa da aşağı yönlü dalgalanma ihtimali artacaktır.

BARIŞ SENARYOSUNDA ALTIN NE OLUR?

Anlaşma sağlanırsa dengeler bir anda rayına oturmayacaktır. Tahribatın üretime etkisi öyle kısa sürede atlatılabilecek gibi değil. Bu durumda gelir ve tasarruflarda da düşüş olabilir. O zaman mevcut tasarrufların kullanımı söz konusu olacaktır. Bu durumda altında satış baskısı artabilir. Gram altın 6.745 TL’nin üzerinde tutunabilirse, 7.100 TL seviyesine kadar yükselme potansiyeli artar. Şimdilik orta vade yukarı sinyalleri nedeniyle bu ihtimal daha fazladır. Ancak savaşın seyri son derece önemlidir. Kaygıların artması durumunda ons altın fiyatında gevşeme olabileceğinden, gram altında da düşüş gelme olasılığı artar.



SAVAŞ SENARYOSUNDA ALTINI BEKLEYEN TEHLİKE!



Savaş senaryosunda ise altında düşüş gerçekleşebilir. 6.200 TL seviyesine kadar gevşeme yaşanabilir. Ayrıca bu seviyede de tutunmayabileceğini de dikkate almakta fayda var.

‘HER TÜRLÜ SÜRPRİZE HAZIR OLUN’

Bu tür spekülasyona açık ve trend hareketinde olmayan piyasalarda her türlü sürprize hazır olmak lazım. O yüzden ağırlıklı nakitte ve para piyasası fonlarında kalarak önemli dalgalanmaları değerlendirmek mümkün olabilir.



6.700 TL’DEN ALTIN ALINIP SATILIR MI?

Piyasanın yönsüz olduğu ve önünü göremediği bir durumda bu sorunun cevabını vermek çok zordur. Ancak şimdilik savaşın devam etmesi ve taleplerin karşılanmayacağı görüldüğünden altında gevşeme riskini dikkate alarak kademeli alım yapmak daha mantıklı görünmektedir. Bu arada özellikle kaldıraçlı işlemlerden de uzak durulmalıdır. Çünkü oynaklıklar ciddi zararlara sebep olabilir.”