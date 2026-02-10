Altında ‘dengeleri değiştirecek’ tahmin: Dev bankadan dikkat çeken rakam

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta dip seviyelerden toparlandıktan sonra yeni haftada da çıkışını sürdürüyor. Gram altın pazartesi günü 7.000 TL kritik eşiğinin üzerinde seyretti. 2 Şubat Pazartesi günü fiyat 6.159 TL seviyesine kadar gerilemişti.

Altının yanı sıra gümüş fiyatları da geçtiğimiz gün toparlanma gösterdi. Cuma günü 89 TL seviyesine gerileyen gram gümüş haftayı 108 TL’den kapatırken, pazartesi günü fiyatlar 115 TL seviyelerinin de üzerine çıktı. Bugün gram gümüş 114 TL seviyelerinden işlem görüyor.

DEV BANKA ALTIN TAHMİNİNİ 1.600 DOLAR ARTIRDI

ABD’li bankacılık devi Wells Fargo, 2026 yılı için altın öngörüsünü yukarı çekti. Banka ons altın için hedef aralığını 6 bin 100-6 bin 300 dolar olarak güncelledi. Daha önce bu hedef 4 bin 500-4 bin 700 dolar aralığıydı. Banka son revize ile birlikte tahminini 1.600 dolar artırmış oldu. Diğer büyük bankalarda ise 2026 yılı altın öngörüleri şöyle: JP Morgan 6.300 dolar, UBS 6.200 dolar, Deutsche Bank 6.000 dolar, Goldman Sachs 5.400 dolar.

ALTINDA EN KÖTÜSÜ GERİDE Mİ KALDI?

Dün 7.100 TL seviyelerinin üzerine çıkan gram altın bugün 7.000 TL'nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Altının onsu da 5.033 dolardan işlem görüyor. Peki 7.000 TL’nin üzerinde tutunan gram altında takip edilecek hedefler neler? Altında en kötüsü geride mi kaldı? Ons altında 6.300 hedefi tutar mı? Bu durum gram altına nasıl yansır? Piyasalara dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Altın fiyatlarında geri çekilmede en kötüsü geride kaldı demek zor. Piyasalarda bilgi akışı ve riskler devam ediyor. Öngörülemeyen risklerin devreye girmesiyle ortam gerginleşebiliyor. Örnek vermek gerekirse İran ve ABD konusu.

Sanki sular durulmuş gibi gözükse de İran’ın nükleer silah yapma konusunda ABD ile ters düşmesi her an söz konusu olabilir. Bununla birlikte merkez bankaları halihazırda altın almaya devam ediyor. Fonların altın alımlarını görüyoruz. Dünyanın büyük bankaları altın fiyatlarında yukarı yönlü revizeleri beraberinde getiriyor. Gram altın, içeride ons altındaki fiyatlamalardan ziyade doların çok fazla hareket etmemesi ve enflasyonun yüksek çıkacağı beklentisi ile primli seyrini koruyor.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞİ HANGİ GELİŞMELER ETKİLEDİ?

Wells Fargo’nun altın fiyatlarına dair tahminlerini agresif şekilde yukarı çekmesi dikkat çekiciydi. 2026 yıl sonu hedefini 6000-6300 dolar aralığına yükseltti. Daha önce UBS’ten Bank of America’ya kadar fiyatları yukarı yönlü revize ettiklerini görmüştük. Bir anda ons altının 5.000 doların üzerinde tutunmasında hangi gelişmeler etkiliydi? ABD tarafında her ne kadar siyasi gündemde çok ön plana çıkmıyormuş gibi gözükse de Epstein dosyası ve belgeler, bu durumun Trump’ın canını sıkması... Bir azil süreci olur mu? Şu anda kimse bunu dillendirmiyor ama dosyanın derinleşmesi durumu farklı bir noktaya getirebilir.

Gelelim Fed başkanı ve Fed’in bağımsızlığının sorgulanmasına... Özellikle Fed’in bağımsızlığına ilişkin yasanın tekrar gözden geçirilmesi biraz kafaları karıştırdı. Bu durum da altın fiyatlarına pozitif yansımış gibi gözüküyor.

ALTINDA BÜYÜK DÜŞÜŞLER GÖRÜR MÜYÜZ?

Zaman zaman teminatlar tarafında Chicago Borsası olsun, Şanghai borsası olsun, Tokyo Borsası olsun fark etmez. Teminat tarafındaki yukarı yönlü oran artışlar zaman zaman satışları getirebilir. Yatırımcıların buna karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

ALTIN ALACAKLAR NE YAPMALI?

İçeride gram altının 7.000 TL’nin üzerinde tutunması ve yıl sonu için 10.000 TL hedef fiyat revizelerini görüyoruz. Her zaman gram altında şunu söylüyorum. Eğer yerli yatırımcı peyder pey aldıysa ve elinde 100 tane gram altın varsa ve bunun bir kısmının maliyeti 4.000 TL seviyelerinde ise bu sert yükselişlerde 100 tane altının 25 tanesi için karı cebine koyabilir. Sert yükselişler sert düşüşler iberaberinde getirir böylelikle daha aşağılardan alarak yeni maliyetler oluşturabilirler. Böylelikle panikleme duygusunun da önüne geçmiş olur. Finansal okuryazarlık anlamında bu halemler böyle bir süreçte gerekli.

ONS ALTIN 6.300 DOLARI GÖRÜR MÜ? GRAM ALTINDA BEKLENTİ NE?

2026 yılında gram altında ben haziran ayı içerisinde 7.500-8.000 TL hedefimi koruyorum. Ons altında ise 6.300 dolar yıl sonu için görülebilir mi? ABD karışırsa, Çin ile ABD arasında gerilimin dozu artarsa, İran’da sıcak temas olursa belki de çok daha erken görebiliriz. Çünkü merkez bankaları altın alımlarında hız kesmiş gözükmüyor.

HANGİ SEVİYELERDEN ALTIN ALMAK DOĞRU?

Böyle bir durumda belli bir seviye vermek zor. Sert düşüşler beraberinde sert yükselişleri getirir. Sert düşüş olduğunda korkmak yerine bir miktar daha maliyet yapacak düşüş seviyelerinden almak altın tarafında orta vade için güzel bir kazanç getirebilir.

2026 yılı risk yılıdır. Risk ile getiri kardeştir. Dolayısıyla riskleri doğru okumak buna göre hamleler yapmak önemli olacaktır. Gelişmelere baktığımızda Japonya tarafında yeni hükümet sonrası gözler Japonya Merkez Bankası’na çevrildi. Bu durum altının seyrini etkileyebilir. Buna karşı dikkatli olmakta fayda var. Yenin hareketlerini etkileyebilecek adımlar Japonya Merkez Bankası’ndan şahin açıklamalar, faiz artışı, likidite yönetimi gibi unsurlar altın fiyatlamalarını etkileyebilir. Bu etki olası bir sıcak temas, İran-ABD arası gelişmeler kadar piyasalarda altın kontratlarında etkili olabilir. Teminatlar tarafında birtakım etkiler olabilir. Küresel riskler olduğu sürece yatırımcı altını güvenli liman olarak kullanmaya devam edecektir.”