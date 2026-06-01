Spot altın, önceki seansta iki haftanın zirvesini görmesinin ardından ons başına 4.514 dolar seviyesine geriledi. Doların değer kazanması, altını diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

PİYASALAR KRİTİK KARARA KİLİTLENDİ

Piyasaların odağında ise ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkesin uzatılmasına yönelik anlaşma konusunda vereceği karar var. Trump, cuma günü yaptığı açıklamada kararını yakında duyuracağını belirtmişti. Ancak taraflar arasında çatışmanın temel başlıklarında hâlâ ciddi görüş ayrılıkları bulunduğu ifade ediliyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, pazar günü yaptığı açıklamada, altı haftadan uzun süre önce ilan edilen ateşkese rağmen İran destekli Hizbullah’a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında birliklere Lübnan içinde daha ileri bölgelere ilerleme talimatı verdiğini söyledi.

Haberin Devamı

Petrol fiyatları pazartesi günü erken işlemlerde yüzde 2’nin üzerinde yükselerek enflasyon endişelerini artırdı.

Haberin Devamı

ABD Merkez Bankası (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, cuma günü yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki savaşın ekonomi üzerindeki etkilerinin hâlen ölçülmekte olduğunu ancak bunun kalıcı enflasyon artışlarına yol açabileceğini ve daha sıkı para politikası gerektirebileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson ise “ılımlı ölçüde kısıtlayıcı” para politikasının, enflasyon baskılarının hâlâ yüksek seyrettiği belirsiz ekonomik görünüm karşısında uygun bir konumda olduğunu ifade etti.