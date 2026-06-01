Altında düşüşün nedeni belli oldu! Piyasalar kritik karara kilitlendi

01.06.2026 - 07:14 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Altın Fiyatları#İran Ateşkesi

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Doların güç kazanması ve petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, güvenli liman olarak görülen altın üzerinde baskı oluşturdu.

Spot altın, önceki seansta iki haftanın zirvesini görmesinin ardından ons başına 4.514 dolar seviyesine geriledi. Doların değer kazanması, altını diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

PİYASALAR KRİTİK KARARA KİLİTLENDİ

Piyasaların odağında ise ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkesin uzatılmasına yönelik anlaşma konusunda vereceği karar var. Trump, cuma günü yaptığı açıklamada kararını yakında duyuracağını belirtmişti. Ancak taraflar arasında çatışmanın temel başlıklarında hâlâ ciddi görüş ayrılıkları bulunduğu ifade ediliyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, pazar günü yaptığı açıklamada, altı haftadan uzun süre önce ilan edilen ateşkese rağmen İran destekli Hizbullah’a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında birliklere Lübnan içinde daha ileri bölgelere ilerleme talimatı verdiğini söyledi.

Petrol fiyatları pazartesi günü erken işlemlerde yüzde 2’nin üzerinde yükselerek enflasyon endişelerini artırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, cuma günü yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki savaşın ekonomi üzerindeki etkilerinin hâlen ölçülmekte olduğunu ancak bunun kalıcı enflasyon artışlarına yol açabileceğini ve daha sıkı para politikası gerektirebileceğini söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson ise “ılımlı ölçüde kısıtlayıcı” para politikasının, enflasyon baskılarının hâlâ yüksek seyrettiği belirsiz ekonomik görünüm karşısında uygun bir konumda olduğunu ifade etti.

