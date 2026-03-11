Milliyet.com.tr/ Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş petrol ve altın fiyatlarında hızlı değişimlere yol açarken, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları piyasalarda dengeleri değiştirdi. Pazartesi günü petrol fiyatları %27 yükselişle 116 doları görürken, altının gramı da 7.100 TL seviyelerine kadar geri çekilmişti.

‘SAVAŞ BİTEBİLİR’ MESAJI ALTINA YARADI

ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgede çatışmaların yakın zamanda sona erebileceğine ilişkin yaptığı açıklamalar petrolde arz kesintilerine ilişkin en kötü senaryoları zayıflattı. Trump, Hürmüz Boğazıyla ilgili de “boğazın kontrolünü ele geçirmeyi düşündüğünü” belirtti. Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları hızla 82 dolar seviyelerine kadar gerilerken, gün içerisinde yaptığı primin tamamını geri verdi.

PİYASALARDA RÜZGAR TERSE DÖNDÜ

Petrol fiyatlarındaki son gerileme altın fiyatlarına yaradı. Petrolde yaşanan ani yükselişler sonrası ‘enflasyon artacak’ beklentileriyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine ara verebileceğine ilişkin ihtimaller güvenli liman altında savaşa rağmen sürpriz kayıplara yol açmıştı.

Altının gramı pazartesi günü 7.100 TL seviyelerine geri çekildikten sonra yönünü yukarı çevirdi. Salı günü gram altın 7.350 TL seviyelerinin üzerini test etti. Bugün fiyatlar 7.355 TL seviyesinde hareket ediyor.

ALTINDA ‘AKILLARI KARIŞTIRAN’ HAREKET!

Çatışmaların başladığı geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında sert kayıplar yaşanırken, tansiyonu düşüren açıklamalar sonrası fiyatlar yükselişe geçti. Normalde savaş sürecinde hızla yükselmesi beklenen altında tam tersi bir tablo oluştu. Son fiyatlamalar altın yatırımcısının kafasını karıştırdı.

‘ALTIN ARTIK GÜVENLİ LİMAN DEĞİL’

Peki altın savaş biterse 8.000 TL’yi görür mü? Altında olabilecek en kötü senaryo ne? Savaş sürecinde altın işlemi yapacaklar temkinli mi olmalı? Piyasalara dair son tahminlerini milliyet.com.tr’ye açıklayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Trump'ın açıklamaları nedeniyle piyasada olumlu bir hava estiriliyor. Petrol fiyatları düşerken, altın fiyatlarında yükseliş çok ilginç. Çünkü jeopolitik risklerin azalması altına alım yerine normal piyasa koşullarına göre satış getirmeliydi. Savaş başladığı zaman altına gelen satış ve ‘savaş bitecek’ söylemleriyle altını yükseltme çabaları artık altının güvenli bir liman olmadığını, aksine spekülatif bir finansal araç durumuna geldiğini açıkça gösteriyor.

‘SÜRPRİZ DALGALANMALAR DEVAM EDEBİLİR’

Böyle bir durumda sürpriz dalgalanmalar devam edebilir gibi görünüyor. Altında daha önceki yorumlarımızda bahsettiğimiz kritik seviyelerde tutunma çabası var ve göstergeler karışık. O yüzden sürpriz hareketler yapma potansiyeli artmış durumda. Şimdilik ons altında kritik seviye 5.105 dolar olup üzerinde kalmaya çabalıyor. Şu an teknik veriler güçlü bir trend sinyali vermemektedir.

‘FİYAT HANGİ TARAFI ZORLARSA ORAYA GİDECEK’

Altında göstergeler karışık ve tutarsız. O yüzden dalgalanma ve sürpriz hareket etme potansiyeli oldukça fazla. 5.075-5.245 dolar bandında hareket etmesi muhtemel ancak hangi tarafı zorlarsa o tarafa gidebilecek konumdadır.

SAVAŞ BİTERSE 8.000 TL GÖRÜLÜR MÜ?

Savaşın bitmesi piyasaların rahatlaması anlamına gelir. Ayrıca jeopolitik risklerin azalacağı anlamını taşımaktadır. Bu durumda yükseliş beklemek zor. Ancak ABD faiz indirimleri olursa ancak yukarı yönlü hareket edebilir. Bunun yanında savaşın ABD ekonomisine vereceği zarar rakamı konuşuldukça da dolardan kaçışla beraber altına yönelim söz konusu olabilir. O zaman yukarıyı konuşabiliriz. Şimdilik 7.200 TL-7.500 TL arasında işlem görmesini bekliyoruz.

ALTINDA EN KÖTÜ SENARYO!

Gram altında kritik seviyemiz 7.200 TL’dir. Bu seviyenin altına düşerse satış ağırlıklı piyasa şekline dönüşeceği için satış ihtimali artacaktır. Altında en kötü senaryo 6.820 TL seviyesidir. O da ons altının gevşemesiyle mümkün. Körfez’de yaşanan yıkım ve piyasaların sekteye uğraması altın tasarruflarının bozulmasına yol açabilir. Bu durumda da satış baskısı görme riski var.

SAVAŞTA ALTIN ALIP SATANLARIN YAPTIĞI EN BÜYÜK HATA NE?

Altını hala güvenli liman olarak görmeleridir. Savaşla yükselmesi gereken altın düşürülebiliyorsa ve savaş ihtimali azaldığında yükselmeye çalışıyorsa artık altın güvenli liman değil, spekülatif bir araçtır. O yüzden sürpriz hareketleri daha fazla görebiliriz. Göstergelerin karışık olduğu zamanlarda yeni pozisyon almak daha risklidir. Bekle-dur stratejisi sinyaller netleşene kadar daha doğru olabilir.”