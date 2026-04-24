ABD ile İran arasında bu hafta içerisinde yapılması beklenen ikinci tur barış müzakerelerinin sonuçsuz kalması. Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğini durduran fiziki ablukanın sertleşmesi bölgede tansiyonu yükseltirken, bu durum altın fiyatlarında ibreyi aşağı çevirdi.

Haftaya 7.000 TL seviyesinin hemen altında başlayan altın fiyatları bölgede gerilimin artmasıyla birlikte sonraki günlerde düşüş gösterdi. Zaman zaman 6.800 TL’nin altına sarkan gram altın bu seviye civarında yön arayışını sürdürüyor.

‘GERİLİMİN DOZUNUN ARTABİLECEĞİ BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILADI’

Peki Orta Doğu’da gerilimin tırmanır ve taraflar arasında ateşkes bozulup sıcak temas yaşanırsa gram altın fiyatı nereye kadar düşer? Altın fiyatlarındaki son düşüşlerin nedenlerini tek tek milliyet.com.tr’ye değerlendiren BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “İran ile Amerika arasındaki anlaşma gerilimi bu kez tansiyonu yükselten unsur. Karşılıklı hamleler birbiri ardına gelirken İslamabad'da bir çözüm arayışının suya düşmesi ve bununla birlikte savaşın ne şekilde biteceğine, ateşkesin uzayıp uzamayacağına yönelik üst düzey yetkililerin hepsinin 'Trump belirleyecek' açıklamaları belirsizliği daha da körükleyen unsurlar.

Bu durumda petrolde yeniden 100 doların üzerinde, 103 dolara doğru hareketler görürken, altın tarafındaki baskılanma; gerilimin dozunun artabileceği, yine sıcak temasın olabileceği, Amerika ve İran tarafındaki karşılıklı gemilere el koyma hamlelerinin devam edebileceği beklentilerinden kaynaklanıyor. Bununla birlikte hafta sonuna doğru İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes süreci ve görüşmelerin sekteye uğrayabileceğine dair açıklamaların İsrail basınında yer alması, altında baskıyı artırırken petrolde yukarı yönlü hareketi devam ettiriyor.

GRAM ALTINDA SATIŞ SÜRÜYOR!

İçeride gram altın tarafına baktığımızda; dolarda baskılanma ve Merkez Bankası rezervlerine ciddi miktardaki para girişiyle birlikte doların gerilemesi gram altın üzerinde bir baskı yarattı. Aynı zamanda ons tarafı da 4.750 seviyesinin üzerine doğru hareketlenmişti. Haftanın 4. işlem gününde 4.707 dolar seviyesine hızla gerilemesi ve bir kez daha 4.700 dolar onsun altına inebilme ihtimali; yani çift taraflı olarak hem onsun hem de baskılanan doların etkisi, gram altın tarafında satışı beraberinde getiriyor.

FED FAİZ KARARINA DİKKAT

Gram altın 6750-6900 TL bandında hareket ederken, bu haber akışları sıkışmayı ve baskıyı da beraberinde getiriyor. Bu durum belirsizliğin getirmiş olduğu bir yansıma. Peki, bu noktada özellikle gram altın tarafında hangi gelişmeleri takip edeceğiz? Hiç kuşkusuz önümüzdeki hafta Fed faiz kararı ve yapılacak olan açıklamalar önemli olacak. Powell'ın görev süresi dolmadan önceki son açıklamaları olacak bu. Dolayısıyla Mayıs ayında görev süresi sona erecek olan Powell'ın hangi önemli noktalara değineceği ve yapacağı açıklamalar faiz kararından çok daha etkili olacak. Bununla birlikte faizlerde bir indirim beklenmemekle beraber; özellikle enflasyon, işsizlik ve savaş durumunun Amerikan ekonomisine olan etkileri yine ons tarafındaki fiyatlamaları direkt etkileyebilir.

ABD-İRAN ARASINDA ÇATIŞMA BAŞLARSA ALTIN NEREYE KADAR DÜŞER?

Amerika ve İran arasında yeniden bir sıcak temasın olması yine piyasaların korkuyla beklediği bir süreç. Ateşkes belirsizliği de en az savaş kadar piyasaları risk anlamında tetikleyen bir unsur. 6800 seviyesinin aşağısına doğru geri çekilmeler yaşandığında, gram altın tarafında daha önce de görmüş olduğumuz 6400-6350 TL bandına doğru teknik olarak bir geri çekilme ihtimali olabilir. Ancak onun öncesinde 6600 ve 6500 lira seviyesinde bir dengelenme de görebiliriz. Burada tabii ki iç gündemdeki gelişmeler de belirleyici olacaktır.

‘ABD EKONOMİSİNE ÇOK BÜYÜK ZARAR VERMEYE BAŞLADI’

İsrail basınının, Amerika ve İsrail'in İran'a yakın zamanda uzattığı ateşkesin pazar günü sona erebileceği yönündeki açıklaması, buna karşı Amerika tarafından gelen karışık mesajlar ve 'bu süreci Trump belirleyecek' açıklamaları sonrasında, konu Hürmüz Boğazı ve İran'da rejimin değişmesinden çıkarak uranyumun teslim edilmesine geldi. Israrla uranyumun teslim edilmesini isteyen Amerika'nın cevabını alamadığı İran karşısında nasıl bir taktik uygulayacağı piyasaların odağında yer alıyor. Ancak Trump bir şekilde bunu çözmek zorunda. Çünkü bu durum Amerikan ekonomisine sanılandan çok daha büyük zarar vermeye başladı.

Bu gelişmeler ışığında özellikle Amerika tarafında yaklaşan kasım seçimleri ve Amerikan dolarının ana vatanına dönmesi önemli. Dünyada özellikle para hareketleri sert bir şekilde ya Londra Finans Merkezi'ne ya Frankfurt'a ya da Miami'ye gider. Miami'ye gelen para miktarının artması Trump'ı barışçıl çözümlere zorlayacak bir unsur olabilir. Çünkü parayı yönetenler, Trump'a gidişatın iyi olmadığını söyleyecek ve bunun için bir formül bulmasını isteyeceklerdir.

‘ASIL KONU SAVAŞ BİTTİKTEN SONRA BAŞLAYACAK’

Bu da petrol fiyatlarında hızlı bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir mi? Savaş başladığından bu yana baktığımızda 92 dolar ile 110 dolar bandında sürekli hareket eden petrol fiyatlamasında son dönemde 95-103 dolar bandında bir sıkışma hareketi görüyoruz. Bir formülün bulunması, İran'dan da bu konuya olumlu cevap gelmesi ve Amerika'yla aralarında bir anlaşma olması durumunda petrolde 90-95 dolar bandına doğru bir geri çekilme olabilir. Ancak asıl konu savaş bittikten sonra başlayacak.

‘İKİ AYDIR ALTIN ALANLARIN YÜZÜ GÜLMÜYOR’

Burada ikinci önemli konu da son iki aylık periyotta altın alan yatırımcının yüzünün gülmeyişi; çünkü altında istenen ralli gerçekleşmedi. Unutulmaması gereken bir konuyu bir kez daha hatırlatalım: 22 aylık periyotta sürekli olarak yükselen altın hem ons hem de gram tarafında yatırımcısına ciddi getiri sağladı. Ancak içeride özellikle mevduat faizlerinin getirisinin hem aylık hem de yıllık bazda altın ve döviz getirisinin üzerine çıkması, faizleri daha cazip hale getiriyor. Bu durum da altını baskıladığı için savaş bitse dahi altın yatırımcısı bundan sonraki süreçte yüksek ama sabit bir seviyede duran altın fiyatlamasıyla karşılaşabilir.

ALTINA ALTERNATİF NE ALINABİLİR?

Dolayısıyla altın yatırımcısının karda olduğu kısmın bir bölümünü satarak bunu diğer alternatiflerde; fonlarda, para piyasası enstrümanlarında, kıymetli madenler fonlarında ve hisse senetlerinde değerlendirmeye başlamaları için tam uygun seviyelerdeyiz.”