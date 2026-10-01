Altında yön değişecek mi? Yatırımcılar diken üstünde

Milliyet.com.tr/ Altın piyasasında kısa süreli yükseliş, yerini yeniden baskılı bir görünüme bıraktı. ABD’den gelen büyüme ve çekirdek PCE verilerinin ardından çarşamba günü ons başına yaklaşık 4.200 dolara çıkan değerli metal, elde ettiği kazanımları yeni güne taşıyamadı.

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Eylül ayını yaklaşık yüzde 6 düşüşle tamamlayan ons altın, ekim ayına 4.175 dolar seviyesinden başladı. Fiyatlardaki bu geri çekilmenin ardından, ABD ekonomisinin ve istihdam piyasasının görünümüne ilişkin veriler yeniden yatırımcıların gündeminin merkezine yerleşti.

4.200 DOLAR SEVİYESİNDE KALICILIK SAĞLANAMADI

Çarşamba günü açıklanan ABD büyüme ve çekirdek PCE verileri sonrasında altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket görüldü. Ons altın, önceki seansta başlayan yükselişini genişleterek yaklaşık 4.200 dolar seviyesine ulaştı.

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Ancak bu hareket kalıcı olmadı. Yeni aya girilirken fiyatın 4.175 dolara gerilemesi, eylül boyunca kayıp yaşayan değerli metalin toparlanma çabasının sınırlı kaldığını gösterdi. Böylece ekim ayının ilk fiyatlamalarında da yüksek tahvil getirilerinin oluşturduğu baskı öne çıktı.

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CUMA GÜNKÜ VERİ İÇİN GERİ SAYIM

Piyasalarda şimdi cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi bekleniyor. İstihdam piyasasının gücüne ilişkin tablo, Federal Rezerv’in faiz politikasına yönelik beklentiler açısından yakından izleniyor.

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Geçen ay açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi, Fed’in faiz artırımı ihtimalini gündemde tutmuştu. Bu nedenle yeni veri öncesinde piyasalarda temkinli bir bekleyiş yaşanıyor. Altındaki son geri çekilme de bu bekleyişin gölgesinde gerçekleşiyor.

ADP VERİSİ ENDİŞELERİ GÜÇLENDİRDİ

ABD’de özel sektör istihdamına ilişkin ADP verisinin tahminleri aşması, cuma günkü açıklamaya yönelik endişeleri artırdı. Kaynak metinde ağustos dönemine ait olduğu belirtilen veri, istihdam piyasasındaki güçlü görünümün sürdüğüne işaret etti.

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Böylece piyasaların önünde art arda gelen iki istihdam göstergesi bulunuyor. ADP verisinin ardından gözler tarım dışı istihdama çevrilirken, açıklanacak rakamların faiz beklentilerinde nasıl bir karşılık bulacağı merak ediliyor.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ SINIRLI DESTEK VERDİ

Petrol fiyatlarındaki gerileme, altına bir miktar destek sağladı. Bununla birlikte bu destek, ABD Hazine tahvil getirilerinden kaynaklanan baskıyı ortadan kaldırmaya yetmedi.

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Değerli metal, petrol fiyatlarının düşüşünden destek bulsa da yüksek tahvil getirilerinin etkisi altında kalmayı sürdürdü. Önceki seansta görülen yükselişin korunamamasıyla birlikte, altın piyasasında bu baskı yeniden belirginleşti.

30 YILLIK TAHVİL GETİRİSİ 2002 SEVİYELERİNDE

ABD’nin 30 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 5,62’ye kadar yükseldi. Böylece Haziran 2002’den bu yana görülmeyen seviyelere ulaşıldı. Tahvil piyasasındaki bu hareket, altın fiyatları açısından öne çıkan gelişmelerden biri oldu.

Enerji kaynaklı enflasyonun devam edebileceğine ilişkin endişeler ile Fed yetkililerinin şahin açıklamaları, getirilerdeki yükselişe katkı sağladı. Altın ise kısa vadede hem yüksek faizlerin hem de yükselen tahvil getirilerinin baskısıyla karşı karşıya kaldı.

KISA VADEDE BASKI, UZUN VADEDE İYİMSER BEKLENTİ

Piyasadaki mevcut baskıya rağmen WisdomTree Emtia ve Makroekonomik Araştırma Başkanı Nitesh Shah, altının uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulundu. Kitco News’e konuşan Shah, itibari para birimleri üzerindeki baskı artarken altının en güçlü on yıllarından birine hazırlanabileceğini ifade etti.

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Shah’a göre yükselen faiz oranları, yüksek tahvil getirileri ve güçlenen ABD doları kısa vadede önemli engeller oluşturmayı sürdürüyor. Ancak tahvil getirilerini yukarı taşıyan güçler, zaman içinde altının alternatif bir parasal varlık olarak rolünü de güçlendirebilir. Piyasalarda kısa vadeli dikkat ise cuma günü açıklanacak istihdam verisinde yoğunlaşıyor.