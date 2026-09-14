Altında faiz alarmı! Fed beklentisi fiyatları aşağı çekti

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde gözler bir kez daha merkez bankalarına çevrildi. Enerji fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, enflasyonun kontrol altına alınmasının beklenenden daha uzun sürebileceği endişesini artırırken, yüksek faizlerin bir süre daha gündemde kalabileceği beklentisi değerli metalleri baskı altında bıraktı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Altının yanı sıra gümüşte de düşüş görülürken, yatırımcıların odağında Fed ve Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) bu hafta vereceği faiz kararları bulunuyor.

ALTIN HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Uluslararası piyasalarda spot altının ons fiyatı yüzde 0,3 değer kaybederek 4 bin 334,31 dolara kadar geriledi.

ABD altın vadeli kontratlarında ise kayıp daha belirgin oldu. Vadeli altın fiyatları yüzde 0,8 düşüşle 4 bin 375 dolar seviyesine indi.

Altındaki son gerilemeyle birlikte değerli metal üzerindeki satış baskısı yeni haftaya da taşındı. Altın, geçtiğimiz cuma günü üst üste üçüncü haftalık kaybını kaydetmişti.

Haberin Devamı

Piyasa uzmanları, altının kısa vadeli yönünün büyük ölçüde merkez bankalarından gelecek mesajlar, enflasyon verileri, tahvil faizleri ve jeopolitik gelişmeler tarafından belirleneceğine dikkat çekiyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

PETROLDEKİ SERT YÜKSELİŞ ALTINI NEDEN BASKILIYOR?

Altın fiyatları üzerindeki baskının en önemli nedenlerinden biri petrol piyasasında yaşanan yükseliş oldu.

Petrol fiyatlarının haftaya yüzde 2’nin üzerinde primle başlaması, enerji maliyetlerinin yeniden yükselişe geçebileceği endişelerini beraberinde getirdi.

Haberin Devamı

Enerji fiyatlarının artması, üretimden ulaşıma kadar birçok alanda maliyetlerin yükselmesine neden olabileceği için enflasyon beklentileri açısından yakından takip ediliyor.

Enflasyonun yüksek kalması veya yeniden hızlanması halinde merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği ya da yeni faiz artışlarına gidebileceği beklentisi güçleniyor.

Bu durum ise faiz getirisi bulunmayan altın açısından olumsuz bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Haberin Devamı

FED İÇİN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ YÜZDE 86,5

Piyasalarda haftanın en kritik gündem maddelerinden biri ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı olacak.

Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen enflasyon verilerinin fiyat baskılarının devam ettiğine işaret etmesi, Fed’e yönelik faiz beklentilerinde önemli bir değişime yol açtı.

Ağustos ayında tüketici fiyatlarının hızlanması ve çekirdek enflasyon göstergelerinden birinin son dört ayın en güçlü artışını kaydetmesi, yatırımcıların Fed beklentilerini yeniden fiyatlamasına neden oldu.

Haberin Devamı

CME FedWatch verilerine göre piyasalarda Fed’in salı ve çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantıda faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 86,5 seviyesine kadar çıktı.

Söz konusu ihtimal, ABD enflasyon verileri açıklanmadan önce yaklaşık yüzde 67 seviyesinde bulunuyordu.

Böylece yalnızca birkaç gün içerisinde faiz artışı beklentisinde ciddi bir yükseliş yaşandı.

YÜKSEK FAİZ ALTIN İÇİN NEDEN OLUMSUZ?

Altın, ekonomik belirsizlik ve yüksek enflasyon dönemlerinde yatırımcıların yöneldiği geleneksel güvenli limanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Ancak yüksek faiz ortamı altın açısından farklı bir tablo ortaya çıkarıyor.

Altın yatırımcısına doğrudan faiz getirisi sağlamıyor. Bu nedenle tahvil ve mevduat gibi faiz getirili yatırım araçlarının getirisi yükseldiğinde altın tutmanın alternatif maliyeti de artıyor.

Özellikle ABD tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların güç kazanması halinde ons altın üzerinde satış baskısı görülebiliyor.

Haberin Devamı

Fed’in faiz artıracağı beklentisinin güçlenmesi de bu nedenle değerli metal piyasasında yakından takip ediliyor.

“DÜŞÜŞLERDE GÜVENLİ LİMAN TALEBİ GELEBİLİR”

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş ile Fed ve Japonya Merkez Bankası toplantıları öncesinde artan faiz beklentilerinin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Waterer, buna rağmen altındaki düşüşlerin tamamen tek yönlü olmayabileceğine dikkat çekti.

Jeopolitik risklerin devam etmesi ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin sürmesi halinde yatırımcıların yeniden güvenli liman arayışına girebileceğini ifade eden Waterer, fiyatlarda yaşanabilecek geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğine işaret etti.

Bu nedenle piyasalarda bir taraftan yüksek faiz baskısı, diğer taraftan ise jeopolitik risklerden kaynaklanan güvenli liman talebi arasında hassas bir denge bulunuyor.

BOJ DA FAİZ ARTIRABİLİR

Haftanın dikkatle takip edilecek bir diğer merkez bankası ise Japonya Merkez Bankası olacak.

Haberin Devamı

BOJ’un cuma günü gerçekleştireceği toplantıda faiz artırabileceği beklentisi piyasalarda öne çıkıyor.

Japonya ekonomisinde enflasyonun kalıcı görünüm sergilemesi ve ekonomik büyümenin dirençli seyretmesi, bankanın para politikasında yeni bir sıkılaştırma adımı atabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Fed ve BOJ’un aynı hafta içerisinde daha sıkı para politikası mesajları vermesi halinde küresel piyasalarda tahvil getirileri, dolar, yen ve değerli metallerde hareketliliğin artabileceği değerlendiriliyor.

ORTA DOĞU GERİLİMİ PETROLÜ YUKARI TAŞIDI

Petrol fiyatlarındaki yükselişte jeopolitik gelişmeler de etkili oldu.

Suudi Arabistan’a yönelik yeni Husi saldırıları ile İran’ın Körfez bölgesindeki gemilere yönelik saldırıları, enerji arzının sekteye uğrayabileceği endişelerini artırdı.

Suudi Arabistan’daki önemli petrol boru hatlarından birinin kapanması da arz tarafındaki baskının güçlenmesine neden oldu.

Bölgede yaşanan gelişmelerin enerji sevkiyatını etkileme ihtimali, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi hızlandırdı.

İran ile Körfez ülkeleri arasında yapılması planlanan görüşmenin ertelenmesi de bölgedeki diplomatik çözüm beklentilerinin zayıflamasına yol açtı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi halinde küresel enflasyon görünümü üzerindeki risklerin de artabileceği değerlendiriliyor.

ALTINDA GÖZLER FED’İN MESAJLARINDA

Altın yatırımcıları açısından Fed’in yalnızca açıklayacağı faiz kararı değil, kararın ardından verilecek mesajlar da büyük önem taşıyor.

Fed’in bundan sonraki dönemde faiz politikasına ilişkin nasıl bir yol haritası çizeceği, altının kısa ve orta vadeli yönünde belirleyici olabilir.

Enflasyona ilişkin şahin mesajların gelmesi ve yeni faiz artışlarının kapısının açık bırakılması durumunda altında satış baskısının devam etmesi gündeme gelebilir.

Buna karşılık ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin güçlenmesi, jeopolitik risklerin artması veya para politikasında daha temkinli mesajların verilmesi güvenli liman talebini yeniden destekleyebilir.

Bu nedenle altın piyasasında hafta boyunca yüksek oynaklık yaşanabileceği öngörülüyor.

GÜMÜŞ DE GERİLEDİ

Satış baskısı yalnızca altınla sınırlı kalmadı.

Diğer değerli metallerde de haftanın başlangıcında zayıf bir görünüm dikkat çekti.

Spot gümüş yüzde 0,7 değer kaybederek 64,02 dolar seviyesine geriledi.

Platin 1.796,90 dolar civarında yatay seyrederken, paladyum ise 1.298,80 dolar seviyelerinde sınırlı hareket etti.

Değerli metal piyasasında önümüzdeki günlerde Fed ve BOJ kararlarının yanı sıra petrol fiyatlarının seyri, ABD tahvil faizleri, dolar endeksi ve Orta Doğu’dan gelecek gelişmeler yakından takip edilecek.