Altında faiz baskısı! Fiyatlar gerilerken uzmanlardan dikkat çeken tahmin

Milliyet.com.tr/ Piyasalarda altın üzerinde etkili olan en önemli faktörlerden biri ise doların güçlü seyri oldu. Dolar endeksi iki ayın en yüksek seviyelerine yakın hareket ederken, ABD para biriminin değer kazanması dolar üzerinden işlem gören altını diğer para birimleriyle alım yapan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getiriyor.

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ALTINDA YÖNÜ FAİZ KARARLARI BELİRLİYOR

Analistler, altındaki kısa vadeli hareketlerin büyük ölçüde merkez bankalarının faiz politikaları, petrol fiyatları ve küresel jeopolitik gelişmeler tarafından şekillendiğine dikkat çekiyor.

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda, altındaki kısa vadeli dalgalanmaların özellikle petrol fiyatları ve Orta Doğu’daki gelişmelerle yakından bağlantılı olduğunu belirtti.

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Rodda, altının uzun vadeli görünümünü destekleyen unsurların ise hâlâ güçlü olduğunu ifade ederek, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla altın alımlarını sürdürmesinin ve küresel belirsizliklerin değerli metal için destekleyici faktörler arasında yer aldığını söyledi.

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FED’DEN ENFLASYON UYARISI GELDİ

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası da altın piyasasının odağındaki başlıklardan biri olmaya devam ediyor.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, yaptığı değerlendirmede ABD’de enflasyonun ilerleyen dönemde yüzde 2’lik hedef seviyenin üzerinde kalabileceğine yönelik risklerin bulunduğunu belirtti. Collins, bu nedenle Fed’in geçen hafta aldığı faiz artırım kararını desteklediğini açıkladı.

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Ancak bu yıl faiz kararlarında oy hakkı bulunmayan Collins, ilerleyen toplantılarda yeni bir faiz artırımına destek verip vermeyeceği konusunda net bir mesaj vermedi.

Fed, geçtiğimiz hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmişti. Banka ayrıca yıl sonundan önce yeni bir faiz artırımının gündeme gelebileceğinin sinyalini vermişti.

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JAPONYA VE AVRUPA’DA DA FAİZ ARTIŞLARI TAKİP EDİLİYOR

Sadece Fed değil, diğer büyük merkez bankalarının kararları da altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Japonya Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası’nın son dönemde faiz oranlarını artırması, küresel çapta yüksek faiz ortamının devam edebileceğine yönelik beklentileri artırdı.

Yüksek faizler genellikle faiz getirisi olmayan altın gibi varlıklar üzerinde baskı oluştururken, ekonomik ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde ise güvenli liman talebini destekliyor.

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BMI’DEN ALTIN İÇİN 4 BİN 400 DOLAR BEKLENTİSİ

BMI analistleri, altın fiyatlarına ilişkin 2026 yılı tahminlerini değiştirmedi. Kuruluş, gelecek yıl için ortalama ons altın fiyatı beklentisini 4 bin 400 dolar seviyesinde korudu.

Analistler, yüksek jeopolitik risklerin devam etmesi ve merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesinin fiyatlarda güçlü bir taban oluşturabileceğini belirtti.

BMI değerlendirmesinde, altın fiyatları için yaklaşık 3 bin 800 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olabileceği ifade edildi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Altının yanı sıra diğer değerli metallerde de negatif seyir görüldü.

Spot gümüş fiyatı yüzde 0,6 düşerek ons başına 66,70 dolara inerken, platin yüzde 1 kayıpla 1.815,11 dolara geriledi. Paladyum fiyatı ise yüzde 0,5 düşüşle 1.301,60 dolar seviyesine çekildi.

Piyasalarda gözler, önümüzdeki dönemde merkez bankalarından gelecek yeni mesajlara ve küresel ekonomik görünümdeki değişimlere çevrildi.