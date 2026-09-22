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UzmanparaAltın neden yükselmiyor? Piyasalar tek noktaya kilitlendi
UzmanparaAltın Fiyatları

Altın neden yükselmiyor? Piyasalar tek noktaya kilitlendi

22.09.2026 - 07:16 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Fed Faiz Artışı#Altın Fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle yeni haftaya temkinli başladı. Yüksek faizlerin daha uzun süre devam edebileceği beklentisi, yatırımcıların risksiz getiri sağlayan araçlara yönelmesine neden olurken, değerli metalde yükseliş ivmesini sınırladı.

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Altın neden yükselmiyor Piyasalar tek noktaya kilitlendi

Küresel piyasalarda altının yönü, ABD’den gelecek para politikası mesajlarına çevrildi. Yatırımcılar, Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalarla birlikte faiz patikasına ilişkin yeni sinyaller arıyor.

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Spot altının ons fiyatı 4 bin 344,29 dolar seviyesinde işlem görürken, ABD altın vadeli işlemleri de 4 bin 381,80 dolar civarında yatay bir görünüm sergiledi.

Altın, özellikle belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıkan varlıkların başında geliyor. Enflasyon endişeleri, jeopolitik riskler ve ekonomik dalgalanmalar döneminde yatırımcıların ilgisini çeken değerli metal, ancak yüksek faiz ortamında baskı altında kalabiliyor.

Bunun nedeni ise faiz getirisi olmayan altının, faiz oranlarının yükseldiği dönemlerde tahvil ve benzeri getirili yatırım araçları karşısında cazibesini kaybetmesi olarak gösteriliyor.

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"FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI BASKI ALTINDA TUTABİLİR"

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, ABD’de bu hafta önemli ekonomik veri akışının sınırlı olması nedeniyle piyasaların Fed yetkililerinden gelecek açıklamalara odaklandığını belirtti.

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Weston, merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının, Fed’in önümüzdeki dönemde faiz politikasına ilişkin beklentileri şekillendirebileceğini ifade etti.

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Petrol fiyatlarının da piyasalar tarafından yakından takip edildiğini belirten Weston, enerji maliyetlerindeki olası artışın enflasyon beklentilerini yeniden güçlendirebileceğine dikkat çekti.

Weston, petrol fiyatlarında yeniden yükseliş görülmesi halinde faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisinin güçlenebileceğini ve bunun da altın üzerinde ek baskı oluşturabileceğini söyledi.

FED'DEN YENİ FAİZ ARTIŞI SİNYALİ GELMİŞTİ

ABD Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 25 baz puan artırmış ve gelecek dönemlerde ek faiz artışlarının gündemde olabileceğine işaret etmişti.

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St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de güçlü tüketici talebi ve enerji dışındaki emtia fiyatlarında yaşanan artışların enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceğini belirtti.

Musalem, fiyat baskılarının kalıcı hale gelmesini önlemek için Fed’in daha erken adım atmasının daha doğru olabileceği görüşünü paylaştı.

Bu açıklamalar, piyasalarda faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceğine yönelik beklentileri artırırken, altın yatırımcılarının daha temkinli hareket etmesine neden oldu.

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PETROL PİYASASINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Öte yandan petrol fiyatları, son günlerde yaşanan geri çekilmenin ardından yeniden toparlanma eğilimine girdi.

Piyasalar, bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gündeme gelmesi beklenen olası ABD-İran temaslarını da yakından izliyor. Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları ve küresel enflasyon görünümü üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLER YÜKSELİŞTE

Altındaki yatay seyre karşın diğer değerli metallerde sınırlı yükseliş görüldü.

Spot gümüş fiyatı yüzde 0,3 artışla ons başına 66,19 dolara yükseldi. Platin yüzde 0,3 değer kazanarak 1.792,76 dolara çıkarken, paladyum da aynı oranda yükselişle 1.305,10 dolar seviyesine ulaştı.

Piyasalarda bundan sonraki süreçte Fed’den gelecek mesajlar, ABD ekonomik verileri ve küresel enflasyon görünümünün altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

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