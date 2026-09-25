Altında Fed depremi! Piyasada dengeler değişti

Milliyet.com.tr/ Spot altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,2 yükselerek 4 bin 288,36 dolara çıktı. Ancak değerli metal, hafta genelinde yaklaşık yüzde 2 değer kaybederek haftayı ekside tamamlamaya hazırlanıyor. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,6 artışla 4 bin 323,10 dolar seviyesine yükseldi.

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GÜÇLÜ DOLAR ALTININ ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL OLDU

Altın piyasasında haftanın ana gündem maddesi doların performansı ve Fed’in para politikası oldu. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması, dolar üzerinden fiyatlanan altını yabancı yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirdi.

Öte yandan ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş de altın üzerinde baskı oluşturdu. Getiri sağlamayan bir varlık olan altın, faizlerin yüksek kaldığı dönemlerde yatırımcıların ilgisini tahvil gibi alternatif yatırım araçlarına kaptırabiliyor.

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Piyasa uzmanları, önümüzdeki dönemde Fed’den gelecek mesajların altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.

PİYASALAR DAHA ŞAHİN FED BEKLENTİSİNİ FİYATLIYOR

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OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, faiz beklentilerinin altın fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Odak noktası kesinlikle faiz oranları olmaya devam edecek. Piyasaların daha şahin bir Fed’i fiyatlamaya başlaması doları güçlendiriyor ve bu durum altın açısından olumsuz bir tablo oluşturuyor” değerlendirmesinde bulundu.

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ABD’de faizlerin uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik beklentiler, Fed yetkililerinden gelen açıklamalarla güçlendi. Geçtiğimiz hafta politika faizinde yapılan 25 baz puanlık artışın ardından bazı Fed üyeleri, enflasyonla mücadelede ek faiz artışlarının gerekebileceği mesajını verdi.

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FED YETKİLİLERİNDEN ENFLASYON MESAJI

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, enflasyonun yüzde 2 hedefine geri döndürülmesinin temel öncelik olduğunu belirtti.

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Paulson, para politikasının bu hedef doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiğini vurgularken, süreç boyunca iş gücü piyasasına yönelik risklerin de yakından takip edileceğini söyledi.

New York Fed Başkanı John Williams da daha sıkı para politikasının devam edebileceğine yönelik mesajlar verdi. Bu açıklamalar, piyasalarda faiz indirimlerinin beklentilerden daha geç gerçekleşebileceği algısını artırdı.

UZMANLAR ALTINDA UZUN VADELİ İYİMSERLİĞİNİ KORUYOR

Her ne kadar yüksek faiz ortamı kısa vadede altın fiyatlarını baskılasa da bazı piyasa uzmanları değerli metalin uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu değerlendirmelerini sürdürüyor.

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J. Rotbart & Co. Kurucusu Joshua Rotbart, jeopolitik riskler ve artan kamu borçlarının güvenli liman varlıklara olan talebi desteklemeye devam edeceğini belirterek altın konusunda yılın geri kalanına ilişkin iyimser olduğunu söyledi.

Altın, özellikle ekonomik belirsizliklerin ve küresel risklerin arttığı dönemlerde yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak tercih ediliyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DE KAYIP HAKİM

Altın dışında diğer değerli metallerde de haftalık bazda zayıf seyir görüldü.

Spot gümüş yüzde 0,1 düşerek 63,81 dolara gerilerken, platin yüzde 0,5 yükselişle 1.756,90 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 1,3 değer kaybederek 1.257,56 dolar seviyesine indi.

Üç metal de haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanırken, yatırımcıların gözü önümüzdeki dönemde Fed’in faiz politikası ve doların yönünde olacak.