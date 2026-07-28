Altında Fed fırtınası! Piyasalarda şimdi ne olacak?

Milliyet.com.tr/ Haber Merkezi Spot altın salı günkü işlemlerde yüzde 0,7 değer kaybederek ons başına 4.044,81 dolar seviyesine geriledi. Pazartesi günü gün içerisinde yüzde 1’e yakın yükseliş kaydeden altın, dolar endeksindeki güçlenmenin ardından kazançlarının önemli bir bölümünü geri verdi.

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Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,8 düşüşle 4.045,40 dolara indi. Gram altın ise şu dakikalarda 6.167 TL seviyesinden işlem görüyor. Altındaki satışlarda güçlü doların yanı sıra Fed’in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek seviyede tutabileceğine ilişkin beklentiler etkili oldu.

GÜÇLÜ DOLAR ALTININ CAZİBESİNİ AZALTTI

Doların yaklaşık bir ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi, altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Dolar cinsinden fiyatlanan altın, ABD dışındaki yatırımcılar açısından daha pahalı hale gelirken talepte sınırlı bir zayıflama yaşandı.

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Piyasa uzmanları, Fed kararı öncesinde yatırımcıların büyük pozisyonlar almaktan kaçındığını ve altının dar bir bant içerisinde hareket ettiğini belirtiyor.

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Finans içerik ağı Tastylive’ın Küresel Makro Strateji Başkanı Ilya Spivak, altının 3.950 ile 4.200 dolar arasında dalgalandığına dikkat çekerek, piyasanın yönünü belirleyecek temel gelişmenin Fed’den gelecek mesajlar olacağını ifade etti.

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FED KARARI PİYASALARIN YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK

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ABD Merkez Bankası, iki gün süren para politikası toplantısını çarşamba günü tamamlayacak. Toplantının ardından açıklanacak faiz kararı kadar Fed Başkanı’nın yapacağı değerlendirmeler de piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Yatırımcılar özellikle enflasyonla mücadele, faizlerin seyri ve önümüzdeki dönemde izlenecek para politikasına ilişkin mesajlara odaklanacak. Fed’in daha sert bir tutum benimsemesi durumunda doların güçlenmeye devam edebileceği ve altındaki baskının artabileceği değerlendiriliyor.

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Buna karşılık Fed’in faiz indirimlerine kapı aralayan daha yumuşak mesajlar vermesi halinde altında yeniden yukarı yönlü hareketlerin görülebileceği belirtiliyor.

FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ YÜKSELDİ

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in faizleri sabit bırakma ihtimalini yüzde 62 olarak fiyatlıyor. En az 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali ise yüzde 38 seviyesine yükseldi.

Faiz artışı beklentisinin bir hafta önce yüzde 16 seviyesinde bulunması, piyasalardaki beklentilerin kısa sürede önemli ölçüde değiştiğini ortaya koydu.

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Piyasalar ayrıca Fed’in eylül ayında gerçekleştireceği toplantıda faiz artırma ihtimalini yüzde 81 olarak değerlendiriyor. Bu tablo, yatırımcıların yüksek faiz politikasının bir süre daha devam edebileceği düşüncesini güçlendirdi.

TRUMP’TAN FED’E FAİZ İNDİRİMİ ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump ise Fed’in para politikasına yönelik eleştirilerini sürdürdü. Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada faizlerin düşürülmesi gerektiğini savunarak ABD’nin dünyadaki en düşük faiz oranına sahip olması gerektiğini söyledi.

Trump’ın açıklamaları siyasi yönetim ile Fed arasındaki faiz politikası tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Ancak piyasa uzmanları, Fed’in kararlarını enflasyon, istihdam ve ekonomik büyüme verilerine göre şekillendireceğini belirtiyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER İZLENİYOR

Analistler, altının kısa vadede Fed kararına bağlı olarak sert hareketler gösterebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Ons altında 4.000 dolar seviyesi önemli destek noktası olarak öne çıkarken, yukarı yönlü hareketlerde 4.100 ve 4.200 dolar seviyeleri direnç olarak takip ediliyor.

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Fed’den gelecek şahin mesajların altını 4.000 doların altına çekebileceği, daha ılımlı açıklamaların ise değerli metalde yeniden alımları hızlandırabileceği ifade ediliyor.

Küresel piyasalarda doların seyri, ABD tahvil faizleri, enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmeler de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam edecek. Yatırımcıların gözü ise şimdilik tamamen Fed’in açıklayacağı kritik faiz kararında olacak.